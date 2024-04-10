В Star Wars Outlaws появится леди Ки'ра, персонаж Эмилии Кларк из фильма "Хан Соло: Звёздные Войны"

Игра Star Wars Outlaws от Ubisoft связана с большой вселенной "Звездных войн" некоторыми интересными способами, и один из них — возвращение леди Ки'ра.
Информация о возвращении персонажа поступила от Game Informer, который побеседовал с разработчиком Massive Entertainment о своем научно-фантастическом спин-оффе с открытым миром. В приключении главная героиня Кей Весс столкнется лицом к лицу с различными криминальными боссами. Согласно статье на обложке Game Informer, среди них будет и леди Ки'ра, которая представляет Багровый Рассвет
Для тех, кто не помнит имя грозной преступной дамы, она появлялась в фильме 2018 года "Хан Соло: Звёздные Войны. Истории". Персонаж, сыгранный Эмилией Кларк из "Игры престолов", играет важную роль в приквеле о Хане Соло. Последний раз мы видели ее в конце фильма, когда она разговаривала с постаревшим Дартом Молом, но с тех пор о ней ничего не было слышно.
Однако Кларк не вернется в игру в роли Ки'ра, как сообщил редактор Game Informer Брайан Ши в X/Twitter:
Что касается новостей о Ки'ра в Star Wars Outlaws: я узнал, что в игре ее будет играть не Эмилия Кларк
Действие "Соло" происходит за много лет до событий "Звёздных войн. Эпизод 4: Новая надежда", в котором Хан вместе с Люком и Леей уничтожает Звезду Смерти Империи. Действие Star Wars Outlaws происходит между Эпизодами 5 и 6, а это значит, что Леди Ки'ра, с которой мы встретимся, будет намного старше, чем та, что показана в фильме. Скриншот от Game Informer позволяет мельком взглянуть на внешности персонажа.
Пока неясно, насколько велика будет роль леди Ки'ра в общей истории, которую надеется рассказать Ubisoft. Однако мы смогли лучше рассмотреть героев и злодеев Star Wars Outlaws в сюжетном трейлере, представленном вчера.
Пока что спин-офф выглядит так, будто он изо всех сил старается стать симулятором авантюриста, о котором всегда мечтали фанаты. Мы узнаем больше о том, как он впишется во вселенную "Звездных войн", когда он появится на ПК через Ubisoft Connect, Amazon Luna, PlayStation 5 и Xbox Series X | S 30 августа 2024 года.
Глав. героиню бы поменяли.
На нормального белого мужика со светошашкой. Ну или на красивую мадемуазель тоже со светошашкой.