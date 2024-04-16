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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7 297 оценок

В Ubisoft ответили на критику эксклюзивной миссии с Джаббой Хаттом для сезонного абонемента в Star Wars: Outlaws

Gutsz
Новости

После премьеры сюжетного трейлера ожидаемого приключенческого экшена Star Wars: Outlaws всеобщий восторг геймеров довольно быстро сменился на разочарование, а затем и гнев. Сначала игроков смутила внешность главной героини, а затем они всерьез забеспокоились из-за релизного контента из-за странного описания сезонного пропуска. Многие журналисты стали утверждать, что только владельцы премиального издания смогут взаимодействовать с знаменитым Джаббой Хаттом через эксклюзивный квест. Все оказалось несколько иначе, и разработчики из Ubisoft поспешили прояснить ситуацию.

Причиной для беспокойства игроков стала специальная миссия в Star Wars: Outlaws, которая становится доступна для прохождения только при покупке Золотого издания. За дополнительные 40 долларов к уже установленной цене за игру игроки получают пропуск на два сюжетных расширения, различные косметические предметы и эксклюзивную миссию с Джаббой Хаттом.

На самом деле, это задание является далеко не единственным поручением от Джаббы. Игроки достаточно часто будут взаимодействовать с этим персонажем и смогут получать от него различные задания без дополнительных покупок, утверждают в Ubisoft.

Чтобы прояснить ситуацию, Джабба Хатт и Картель Хаттов являются одним из основных синдикатов в Star Wars Outlaws и будут частью опыта для всех, кто приобретет игру, независимо от издания.

— заявил представитель Ubisoft.

Эксклюзивная миссия для специального издания Star Wars: Outlaws является лишь одной из многих второстепенных заданий, связанных с картелем Хаттов во время путешествия Кея и Никса по Внешнему кольцу. Она не является лишь приятным дополнением для тех, кто хочет от игры получить больше.

Релиз Star Wars Outlaws состоится 30 августа на ПК и консолях. Владельцы премиальных изданий получат доступ к игре немного раньше — 27 августа.

-11
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
XalimoV

Что то я не понял они заявили что вырезали контент у игры за 70 долларов и продают его в дорогом спец издании.

Так себе оправдание по мне.

9
Oscilograf
Что то я не понял они заявили что вырезали контент у игры за 70 долларов и продают его в дорогом спец издании

Чтоб люди не забыли, что убисофт - шайка п"доров. К счастью, наверняка торренты дадут возможность поиграть всем желающим.

13
Igor Udilov Oscilograf

Денуваааааааааааааааа. Она там железно будет. Поэтому только оф. активация.

0
Oscilograf Igor Udilov

Так ломают же периодически денуву то. Ну на релизе денува, но на релизе то обычно и не играбельно, так что поломают денуву, пофиксят баги, выкатят длс, тогда можно скачать и спокойно поиграть.

2
Nodas Oscilograf

И когда последний раз ее ломали ? А я скажу год назад, все больше не ломают ее на релизе

0
Oscilograf Nodas

так и смысла нет на релизе ломать, пусть сначала десятки тысяч лоханов купят за кровные, протестируют, найдут баги, завалят техподдержку гневными письмами, выйдут патчи, а вот потом можно и с торрента качать.

3
saa0891

По мне так Юбисофт и картинка с привьюшки отлично сочетаются.

Хотя в коем то веке мне хочется дать шанс Юбикам что бы они всё таки смогли сделать хоть одну годную игру за все эти последние года в которую действительно захотелось бы поиграть и по трейлерам она как минимум выглядит интересно и точно лучше всего того что они клепали всё это время.

5
Niko71790

весь ютуб забит роликами "если бы эту игру делала юбисофт", но нет - они не меняются

3
da2dy

опять эти "эксклюзивы" без всякого смысла только ради привлечения внимания игроков той или иной платформы.

1
PunksPlay

Обычное дело. Для ФИФЫ были эксклюзивные игроки на консолях, для Колды и Хогвартса эксклюзивные для консолей миссии. И что-то это возмущений не вызывало. Однако, консоль стоит $600, а золотое издание не только даст дополнительные плюшки, но и стоит всего $40.

0
Glukinc

Всего 40, потом 50 потом 60, а потом 600. Тут вопрос не в том что консоль стоит 600, а в том что лягушку очень медленно варили.

6
bysaturn

Вот из-за таких людей Юбисофт ещё и не схлопнулась, ибо кушают за любые деньги.

1
spaMER_ID

Тут главное понять, что ты получаешь за эти "всего 40$". Пара миссий и один наряд Хана Соло? Это оправдывает половину стоимости игры?

0