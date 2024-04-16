В Ubisoft ответили на критику эксклюзивной миссии с Джаббой Хаттом для сезонного абонемента в Star Wars: Outlaws

После премьеры сюжетного трейлера ожидаемого приключенческого экшена Star Wars: Outlaws всеобщий восторг геймеров довольно быстро сменился на разочарование, а затем и гнев. Сначала игроков смутила внешность главной героини, а затем они всерьез забеспокоились из-за релизного контента из-за странного описания сезонного пропуска. Многие журналисты стали утверждать, что только владельцы премиального издания смогут взаимодействовать с знаменитым Джаббой Хаттом через эксклюзивный квест. Все оказалось несколько иначе, и разработчики из Ubisoft поспешили прояснить ситуацию.
Причиной для беспокойства игроков стала специальная миссия в Star Wars: Outlaws, которая становится доступна для прохождения только при покупке Золотого издания. За дополнительные 40 долларов к уже установленной цене за игру игроки получают пропуск на два сюжетных расширения, различные косметические предметы и эксклюзивную миссию с Джаббой Хаттом.
На самом деле, это задание является далеко не единственным поручением от Джаббы. Игроки достаточно часто будут взаимодействовать с этим персонажем и смогут получать от него различные задания без дополнительных покупок, утверждают в Ubisoft.
Чтобы прояснить ситуацию, Джабба Хатт и Картель Хаттов являются одним из основных синдикатов в Star Wars Outlaws и будут частью опыта для всех, кто приобретет игру, независимо от издания.
— заявил представитель Ubisoft.
Эксклюзивная миссия для специального издания Star Wars: Outlaws является лишь одной из многих второстепенных заданий, связанных с картелем Хаттов во время путешествия Кея и Никса по Внешнему кольцу. Она не является лишь приятным дополнением для тех, кто хочет от игры получить больше.
Релиз Star Wars Outlaws состоится 30 августа на ПК и консолях. Владельцы премиальных изданий получат доступ к игре немного раньше — 27 августа.
Что то я не понял они заявили что вырезали контент у игры за 70 долларов и продают его в дорогом спец издании.
Так себе оправдание по мне.
Чтоб люди не забыли, что убисофт - шайка п"доров. К счастью, наверняка торренты дадут возможность поиграть всем желающим.
Денуваааааааааааааааа. Она там железно будет. Поэтому только оф. активация.
Так ломают же периодически денуву то. Ну на релизе денува, но на релизе то обычно и не играбельно, так что поломают денуву, пофиксят баги, выкатят длс, тогда можно скачать и спокойно поиграть.
И когда последний раз ее ломали ? А я скажу год назад, все больше не ломают ее на релизе
так и смысла нет на релизе ломать, пусть сначала десятки тысяч лоханов купят за кровные, протестируют, найдут баги, завалят техподдержку гневными письмами, выйдут патчи, а вот потом можно и с торрента качать.
По мне так Юбисофт и картинка с привьюшки отлично сочетаются.
Хотя в коем то веке мне хочется дать шанс Юбикам что бы они всё таки смогли сделать хоть одну годную игру за все эти последние года в которую действительно захотелось бы поиграть и по трейлерам она как минимум выглядит интересно и точно лучше всего того что они клепали всё это время.
весь ютуб забит роликами "если бы эту игру делала юбисофт", но нет - они не меняются
опять эти "эксклюзивы" без всякого смысла только ради привлечения внимания игроков той или иной платформы.
Обычное дело. Для ФИФЫ были эксклюзивные игроки на консолях, для Колды и Хогвартса эксклюзивные для консолей миссии. И что-то это возмущений не вызывало. Однако, консоль стоит $600, а золотое издание не только даст дополнительные плюшки, но и стоит всего $40.
Всего 40, потом 50 потом 60, а потом 600. Тут вопрос не в том что консоль стоит 600, а в том что лягушку очень медленно варили.
Вот из-за таких людей Юбисофт ещё и не схлопнулась, ибо кушают за любые деньги.
Тут главное понять, что ты получаешь за эти "всего 40$". Пара миссий и один наряд Хана Соло? Это оправдывает половину стоимости игры?