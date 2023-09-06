Исполнитель роли Старкиллера в Star Wars: The Force Unleashed, намекнул на участие в сериале "Асока"

Актер Сэм Уитвер, исполнивший роль Старкиллера в дилогии Star Wars: The Force Unleashed, вернулся во вселенную "Звездных войн". Во время недавней прямой трансляции он намекнул на некую роль в сериале "Асока".
Я не могу говорить о таких вещах, кроме того, что есть сериал, который я смотрел, и он мне очень понравился. Я не знаю, какие там правила. Честно говоря, я как раз хотел сказать, что я не работал над Асокой, но я работал, так что да, я не могу сказать ничего, кроме того, что я горжусь Дэйвом Филони.
Хотя в настоящее время неизвестно, повторит ли он какую-либо из своих известных ролей, например, Маула или Старкиллера, в настоящее время он заявлен как исполнитель "дополнительных голосов".
Поскольку Lucasfilm и Disney пока не подтвердили, будет ли Витвер играть конкретного персонажа, некоторые предположили, что он может быть Марроком, чувствительным к Силе наемником, который раньше работал инквизитором в Империи. Неизвестно, будет ли личность персонажа под маской раскрыта по ходу сериала. Финал шоу состоится 3 октября.
Успокойтесь, всего скорее будет либо отсылка, либо он озвучил какого-то персонажа. Например, какую-то запись с голосом Палпатина.
Или Мола.
Думаю кого мне перс из дэйс ган напоминает, вот оно и оно - Старкиллер, кстати мой любимый джедай в играх
Забавно. Один "неканон" сходится с другим "д каноном". Ультанули!:))
Кроме шуток, было бы приятно его увидеть. "Первый воробушек" расщепления вселенной, но всё же до Диснея, а значит лучше того что городят сейчас. Правда, мега-сильный европеоид в звёздных войнах не появится, иначе у феминацисткого руководства рожи взорвутся от недовольства(что было бы лучшим зрелищем, чем все их высеры:)))))