Исполнитель роли Старкиллера в Star Wars: The Force Unleashed, намекнул на участие в сериале "Асока" ©

Актер Сэм Уитвер, исполнивший роль Старкиллера в дилогии Star Wars: The Force Unleashed, вернулся во вселенную "Звездных войн". Во время недавней прямой трансляции он намекнул на некую роль в сериале "Асока".

Я не могу говорить о таких вещах, кроме того, что есть сериал, который я смотрел, и он мне очень понравился. Я не знаю, какие там правила. Честно говоря, я как раз хотел сказать, что я не работал над Асокой, но я работал, так что да, я не могу сказать ничего, кроме того, что я горжусь Дэйвом Филони.

Хотя в настоящее время неизвестно, повторит ли он какую-либо из своих известных ролей, например, Маула или Старкиллера, в настоящее время он заявлен как исполнитель "дополнительных голосов".

Поскольку Lucasfilm и Disney пока не подтвердили, будет ли Витвер играть конкретного персонажа, некоторые предположили, что он может быть Марроком, чувствительным к Силе наемником, который раньше работал инквизитором в Империи. Неизвестно, будет ли личность персонажа под маской раскрыта по ходу сериала. Финал шоу состоится 3 октября.