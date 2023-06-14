Star Wars: The Old Republic 20.12.2011
8.8 1 475 оценок

Для Star Wars The Old Republic вышло обновление "Старые раны"

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Procy_on
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Для Star Wars The Old Republic вышло обновление "Старые раны"

В обновлении 7.3 игроки вернутся в Восс и исследуют невидимую зону высадки под названием Interpreter's Retreat. В этой новой зоне у игроков будет возможность испытать новый флэшпоинт (подземелье) Shrine of Silence, доступный в четырех вариантах прохождения: Solo Story, Story Mode, Veteran и Master.

Обновление также решает проблемы внутриигровой инфляции, вносит изменения в прогрессии персонажей, в балансе классов, вводит новое событие Nar Shaddaa Nightlife Event и новый PvP-сезон - Reign of Glory.

ПК Трейлеры Обновления
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Локомотор Чемодан

Хароооош, до сих пор игру развивают хоть как. Это тебе не Оды об Аллодах.

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