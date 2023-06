Для Star Wars The Old Republic вышло обновление "Старые раны" ©

В обновлении 7.3 игроки вернутся в Восс и исследуют невидимую зону высадки под названием Interpreter's Retreat. В этой новой зоне у игроков будет возможность испытать новый флэшпоинт (подземелье) Shrine of Silence, доступный в четырех вариантах прохождения: Solo Story, Story Mode, Veteran и Master.



Обновление также решает проблемы внутриигровой инфляции, вносит изменения в прогрессии персонажей, в балансе классов, вводит новое событие Nar Shaddaa Nightlife Event и новый PvP-сезон - Reign of Glory.