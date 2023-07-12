Слух: Blizzard выпустит StarCraft на консолях и займется третьей частью

Журналист и инсайдер Джез Корден ответил на вопросы своих фолловеров в Twitter насчет будущего StarCraft. По его словам, серия выйдет на консолях после успеха сделки Microsoft и Activision Blizzard. Вдобавок студия сделает триквел, и для этого ей «не понадобится» слияние с Microsoft. Позднее журналист удалил свои ответы.

В ноябре 2022 года глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил о желании увидеть новую StarCraft. Руководитель признался, что его «волнует» будущее старых франшиз Blizzard.