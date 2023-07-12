Слух: Blizzard выпустит StarCraft на консолях и займется третьей частью

Журналист и инсайдер Джез Корден ответил на вопросы своих фолловеров в Twitter насчет будущего StarCraft. По его словам, серия выйдет на консолях после успеха сделки Microsoft и Activision Blizzard. Вдобавок студия сделает триквел, и для этого ей «не понадобится» слияние с Microsoft. Позднее журналист удалил свои ответы.
В ноябре 2022 года глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил о желании увидеть новую StarCraft. Руководитель признался, что его «волнует» будущее старых франшиз Blizzard.
Что-то я очень очень сильно сомневаюсь по поводу третьей части...
Зачем, если можно выпустить очередную помойку типа Рефордж ?
даже если СК3 выйдет, очень сомневаюсь, что введённые в игру персонажи по колоритности и харизме хотя бы будут близки к своим "коллегам по цеху" из уже завершённой саги, а СК 1 и 2 без персонажей - это просто Counter strike от мира стратегий
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