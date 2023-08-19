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StarCraft 2: Legacy of the Void 10.11.2015
9.2 1 423 оценки

Поклонник StarCraft 2 опубликовал фанатский синематик "StarCraft: Tassadar - Part 1"

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Solstice
Новости

Не смотря на то, что компания Blizzard уже на протяжении многих лет не дает никаких комментариев на счет будущего франшизы вселенной StarCraft, игроки продолжают любить эту вселенную и верить, что однажды компания объявит новую игру (только не мобилку).

На днях известный в Корейских кругах контент мейкер и фанат вселенной StarCraft опубликовал свое новое творение, воссоздав эпизод событий перед концовкой компании протоссов в оригинальной версии игры. Автор разбил события этого ролика на две части - вторая выйдет позднее.

Предыстория синематика – 10 миссия протоссов оригинального StarCraft – "Eye of the Storm". Изначально этот проект начинался с целью воссоздания концовки оригинального StarCraft – "Death of the Overmind". Однако из-за обширного содержания он был разделен на два эпизода.

Ранее пользователь опубликовал другой синематик "StarCraft: Judgment". Посмотреть вы можете его здесь.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Protocol10

Не смотря на то, что компания Blizzard уже на протяжении многих лет не дает никаких комментариев на счет будущего франшизы вселенной StarCraft, игроки продолжают любить эту вселенную и верить, что однажды компания объявит новую игру (только не мобилку).

Бредово написано если подумать, чисто чтобы воды ливануть в текст. Как от комментов разрабов может зависеть любовь к вселенной у фанов? Типа если нет комментов, то и любви нет, а начали комментить и новости строчить, так сразу любовь появилась фанатская.

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oleg21412

Не ну так-то доёб засчитан🙂👍

Красиво))))

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