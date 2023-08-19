Поклонник StarCraft 2 опубликовал фанатский синематик "StarCraft: Tassadar - Part 1"

Не смотря на то, что компания Blizzard уже на протяжении многих лет не дает никаких комментариев на счет будущего франшизы вселенной StarCraft, игроки продолжают любить эту вселенную и верить, что однажды компания объявит новую игру (только не мобилку).
На днях известный в Корейских кругах контент мейкер и фанат вселенной StarCraft опубликовал свое новое творение, воссоздав эпизод событий перед концовкой компании протоссов в оригинальной версии игры. Автор разбил события этого ролика на две части - вторая выйдет позднее.
Предыстория синематика – 10 миссия протоссов оригинального StarCraft – "Eye of the Storm". Изначально этот проект начинался с целью воссоздания концовки оригинального StarCraft – "Death of the Overmind". Однако из-за обширного содержания он был разделен на два эпизода.
Ранее пользователь опубликовал другой синематик "StarCraft: Judgment". Посмотреть вы можете его здесь.
Не смотря на то, что компания Blizzard уже на протяжении многих лет не дает никаких комментариев на счет будущего франшизы вселенной StarCraft, игроки продолжают любить эту вселенную и верить, что однажды компания объявит новую игру (только не мобилку).
Бредово написано если подумать, чисто чтобы воды ливануть в текст. Как от комментов разрабов может зависеть любовь к вселенной у фанов? Типа если нет комментов, то и любви нет, а начали комментить и новости строчить, так сразу любовь появилась фанатская.
Не ну так-то доёб засчитан🙂👍
Красиво))))