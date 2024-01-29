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StarCraft 2: Legacy of the Void 10.11.2015
Стратегия, RTS, Научная фантастика
9.2 1 511 оценок

Поклонник StarCraft 2 опубликовал фанатский синематик "StarCraft: Tassadar - Part 2"

Solstice
Новости

Известный в Корейских кругах контент мейкер и фанат вселенной StarCraft "Nak Ma" опубликовал вторую часть ролика рассказа об истории концовки кампании протоссов из оригинальной версии игры. Первую часть ролика, которая вышла в августе прошлого года, вы можете посмотреть по этой ссылке.

Это история из тех времен, когда они создавали "настоящих" героев... Это видео – переработка финального синематика оригинального StarCraft. Из-за университетской выпускной выставки работа над видео была отложена, но я быстро вернулся к ней и успел справиться за пять месяцев. Это было непросто, ведь в видео много визуальных эффектов! Приятного просмотра, подписывайтесь и ставьте лайки!

Ранее пользователь опубликовал другой синематик "StarCraft: Judgment". Посмотреть вы можете его здесь.

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