Поклонник StarCraft 2 опубликовал фанатский синематик "StarCraft: Tassadar - Part 2"

Известный в Корейских кругах контент мейкер и фанат вселенной StarCraft "Nak Ma" опубликовал вторую часть ролика рассказа об истории концовки кампании протоссов из оригинальной версии игры. Первую часть ролика, которая вышла в августе прошлого года, вы можете посмотреть по этой ссылке.
Это история из тех времен, когда они создавали "настоящих" героев... Это видео – переработка финального синематика оригинального StarCraft. Из-за университетской выпускной выставки работа над видео была отложена, но я быстро вернулся к ней и успел справиться за пять месяцев. Это было непросто, ведь в видео много визуальных эффектов! Приятного просмотра, подписывайтесь и ставьте лайки!
Ранее пользователь опубликовал другой синематик "StarCraft: Judgment". Посмотреть вы можете его здесь.
классно