Фил Спенсер неожиданно появился на сцене BlizzCon 2023 после поглощения компании Blizzard и снова упомянул Starcraft

Эта игра является продолжением популярной стратегии StarCraft.

Геймплей StarCraft 2: Wings of Liberty основан на классических принципах стратегий в реальном времени: игрок должен собирать ресурсы, строить базу, производить юниты и вести боевые действия против врагов. Однако каждая из трёх рас имеет свои уникальные особенности, которые требуют разной тактики и стратегии. Терраны — это адаптивная и гибкая раса, способная быстро перемещать свои постройки и юниты, а также использовать разнообразное вооружение и технологии. Зерги — это агрессивная и экспансивная раса, которая умеет быстро наращивать численность и мощь своей армии за счёт дешёвых и быстрых юнитов, а также мутировать и адаптироваться к разным условиям. Протоссы — это элитарная и продвинутая раса, обладающая самыми дорогими и сильными юнитами, а также мощными псионическими способностями.

Сюжет StarCraft 2: Wings of Liberty рассказывает о судьбе Джима Рейнора — бывшего старшего офицера, ставшего повстанцем, который выступает против диктаторского режима Арктура Менгска. Рейнор возглавляет группу наёмников под названием «Сыны Корхала» и пытается свергнуть Менгска, а также помочь своей бывшей возлюбленной Саре Керриган, которая была превращена в королеву зергов. В ходе кампании Рейнор сталкивается не только с терранским доминионом и зергским роем, но и с таинственными протоссами из тёмного завета, которые предупреждают его о грядущей угрозе для всего живого — древнем зле под названием Амун. Рейнор должен принять решения, которые повлияют на судьбу всей галактики.