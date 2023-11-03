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StarCraft 2: Wings of Liberty 27.07.2010
9.3 2 634 оценки

Фил Спенсер неожиданно появился на сцене BlizzCon 2023 после поглощения компании Blizzard и снова упомянул Starcraft

butcher69
Новости

Неожиданное появление на сцене Blizzcon 2023 сделал Фил Спенсер, генеральный директор Microsoft Games, которая, как мы помним, недавно приобрела Activision Blizzard. Поэтому Спенсер появился на сцене в качестве главы объединения Xbox Games Studio + Activision Blizzard King.

Фил Спенсер пел дифирамбы Blizzard, приводя в пример знаменитые саги компании, такие как Diablo, World of Warcraft и Starcraft объясняя, как все эти продукты наложили сильный отпечаток на рынок видеоигр. Новое упоминание о Starcraft вызвало особо бурную реакцию в игровом сообществе, но Спенсер только подразнил поклонников, оставив их наедине с фантазиями о будущем великой серии.

Спенсер отметил, что будущее компании, начиная с анонсов на Blizzcon 2023, является чрезвычайно позитивным. Microsoft также стремится сохранить в неприкосновенности суть того, что сделало Blizzard уникальной.

Далее на сцену вернулся Майк Ибарра (Mike Ybarra) - президент компании, который подтвердил, что Blizzard будет продолжать прислушиваться к своей аудитории, и поблагодарил ее за честность и страсть, заявив, что это и есть сердце Blizzcon. Он также поблагодарил команды Blizzard, с воодушевлением заявив, что сотрудники компании являются самыми талантливыми в мире и что все вместе они способны создавать лучшие миры видеоигр.

2
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
ArdentGomez

Не подразнил,а вызвал рвотные рефлексы

5
1341Jd

так Свинки не выходил

-1
Gridon

Вечно им только чужое достояние дрючить, сами-то они давно ни одной хорошей игры не сделали. Вот зажрались, купили Близзард целиком - так сразу сюда, гостей нежданных! А я ещё помню, как раньше они хотели космические симуляторы делать, так ничего и не вышло, одни слова были. А тут вдруг опять про старкрафт вспомнили, значит заждались выжать из него ещё бабла.

Ну и чё там Фил этот обещал-то? Очередную часть, новый дополненный режим? Да нихрена он не сделает, просто нас подразнил, пусть потешатся фанаты своими фантазиями, а сами они опять ни чем. Всё словами, а на деле опять продадут игру какой-нибудь мобильной компании, чтоб там из неё лутибоксы делали. Вот увидите! А вы давайте уже доигрывать свои старые части старкрафтовские, а то эти майкрософтовские боты вас совсем зажрут, ничего интересного не останется.

5
satalataa

Боже что ты несёшь

-1
zudmitt

что сотрудники компании являются самыми талантливыми в мире и что все вместе они способны создавать лучшие миры видеоигр.

2
МАХАН МАХАНОВИЧ

ДА

Спойлер
0
HomeWork

А я сегодня тоже поглотил.....пирожок

0
Wolfenstein

ну теперь за дойку серий возьмуцца истинные профи…Спенсер в курсе ваще что старкрафт это стратегия а тип на консоли стратегию играть это особый вид удовольствия для любителей прямых углов

0
luVol

Со старкафт возможно что-то могут сделать хорошее по идее туда повестку и прочее не впихнешь, но кто знает веры в близов не осталось совсем

-2
ArdentGomez

у тебя повестка головного мозга.

Тебе походу приплачивают, чтобы ты ныл об угнетении бедных гетеросексуалистов.

-1
luVol ArdentGomez

По факту есть что сказать? Пруфов я тебе расписывать не буду если имеешь хоть немножко айкью изучишь новости как внутренние самой компании, так и их трансформации в играх. Для меня близы были любимой игровой компании ещё с варкрафта 3, но то, куда они скатились меня полностью не устраивает и их внутренняя политика в лице набора сотрудников или же гонений сотрудников. Там уже от коренных ведущих разработчиков мало кто остался на этом всем фоне

0