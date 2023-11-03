Фил Спенсер неожиданно появился на сцене BlizzCon 2023 после поглощения компании Blizzard и снова упомянул Starcraft

Неожиданное появление на сцене Blizzcon 2023 сделал Фил Спенсер, генеральный директор Microsoft Games, которая, как мы помним, недавно приобрела Activision Blizzard. Поэтому Спенсер появился на сцене в качестве главы объединения Xbox Games Studio + Activision Blizzard King.
Фил Спенсер пел дифирамбы Blizzard, приводя в пример знаменитые саги компании, такие как Diablo, World of Warcraft и Starcraft объясняя, как все эти продукты наложили сильный отпечаток на рынок видеоигр. Новое упоминание о Starcraft вызвало особо бурную реакцию в игровом сообществе, но Спенсер только подразнил поклонников, оставив их наедине с фантазиями о будущем великой серии.
Спенсер отметил, что будущее компании, начиная с анонсов на Blizzcon 2023, является чрезвычайно позитивным. Microsoft также стремится сохранить в неприкосновенности суть того, что сделало Blizzard уникальной.
Далее на сцену вернулся Майк Ибарра (Mike Ybarra) - президент компании, который подтвердил, что Blizzard будет продолжать прислушиваться к своей аудитории, и поблагодарил ее за честность и страсть, заявив, что это и есть сердце Blizzcon. Он также поблагодарил команды Blizzard, с воодушевлением заявив, что сотрудники компании являются самыми талантливыми в мире и что все вместе они способны создавать лучшие миры видеоигр.
Не подразнил,а вызвал рвотные рефлексы
так Свинки не выходил
Вечно им только чужое достояние дрючить, сами-то они давно ни одной хорошей игры не сделали. Вот зажрались, купили Близзард целиком - так сразу сюда, гостей нежданных! А я ещё помню, как раньше они хотели космические симуляторы делать, так ничего и не вышло, одни слова были. А тут вдруг опять про старкрафт вспомнили, значит заждались выжать из него ещё бабла.
Ну и чё там Фил этот обещал-то? Очередную часть, новый дополненный режим? Да нихрена он не сделает, просто нас подразнил, пусть потешатся фанаты своими фантазиями, а сами они опять ни чем. Всё словами, а на деле опять продадут игру какой-нибудь мобильной компании, чтоб там из неё лутибоксы делали. Вот увидите! А вы давайте уже доигрывать свои старые части старкрафтовские, а то эти майкрософтовские боты вас совсем зажрут, ничего интересного не останется.
Боже что ты несёшь
что сотрудники компании являются самыми талантливыми в мире и что все вместе они способны создавать лучшие миры видеоигр.
ДА
А я сегодня тоже поглотил.....пирожок
ну теперь за дойку серий возьмуцца истинные профи…Спенсер в курсе ваще что старкрафт это стратегия а тип на консоли стратегию играть это особый вид удовольствия для любителей прямых углов
Со старкафт возможно что-то могут сделать хорошее по идее туда повестку и прочее не впихнешь, но кто знает веры в близов не осталось совсем
у тебя повестка головного мозга.
Тебе походу приплачивают, чтобы ты ныл об угнетении бедных гетеросексуалистов.
По факту есть что сказать? Пруфов я тебе расписывать не буду если имеешь хоть немножко айкью изучишь новости как внутренние самой компании, так и их трансформации в играх. Для меня близы были любимой игровой компании ещё с варкрафта 3, но то, куда они скатились меня полностью не устраивает и их внутренняя политика в лице набора сотрудников или же гонений сотрудников. Там уже от коренных ведущих разработчиков мало кто остался на этом всем фоне