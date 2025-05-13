В Stardeus добавили космические сражения и новые взаимодействия с NPC

Космический симулятор колонии Stardeus от разработчика Kodo Linija и издателя Paradox Arc получил масштабное обновление под названием Ship Combat. Это обновление вносит в игру межкорабельные сражения и NPC-корабли, принадлежащие различным фракциям. Теперь игроки смогут не только вступать в бой с этими кораблями, но и наблюдать, как NPC-фракции сражаются между собой.

Кроме того, появилась возможность взаимодействовать с NPC-кораблями и вне боевых ситуаций, что открывает новые торговые пути и другие опции. Разработчики добавили разнообразные варианты взаимодействия между кораблями: можно приветствовать другие суда для начала диалога, атаковать противника или присоединиться к уже идущему сражению, делать подарки для улучшения отношений с фракцией, запрашивать топливо в случае нехватки, торговать различными товарами. Пираты могут попытаться заняться вымогательством под угрозой атаки. Также корабли могут следовать друг за другом, пытаться избежать угрозы и совершить гиперпрыжок, игнорировать другие суда, сдаваться в бою (хотя это не всегда гарантирует успех) или даже обмениваться оскорблениями.

Обновление также коснулось системы гиперпространственных путешествий. Появились новые типы двигателей, позволяющие совершать прямые варп-прыжки в отдаленные сектора космоса. Новая функция "Возвратные Маяки" дает возможность игрокам отмечать ранее исследованные локации и быстро возвращаться к ним. Помимо этого, в игру были внесены различные улучшения пользовательского интерфейса, добавлены новые сюжетные события, квесты, виды вооружения и другой контент.

Stardeus, которую часто описывают как RimWorld в космосе с элементами кораблестроения, вышла в раннем доступе 12 октября 2022 года.