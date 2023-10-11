По Stardew Valley пройдёт концертный тур Festival of Seasons

Эрик Бароне объявил, что концертный тур Stardew Valley приближается. Он называется Festival of Seasons и также пройдёт в Европе, а именно в Лондоне 29 апреля 2024 года. Но давайте посмотрим полный список дат и мест:
- Лос-Анджелес – 17 февраля 2024 г.
- Бостон – 23 февраля 2024 г.
- Филадельфия – 24 февраля 2024 г.
- Нью-Йорк – 29 февраля 2024 г.
- Сиэтл – 2 марта 2024 г.
- Чикаго – 9 марта 2024 г.
- Сент-Луис – 10 марта 2024 г.
- Торонто – 15 марта 2024 г.
- Монреаль – 17 марта 2024 г.
- Мельбурн – 5 апреля 2024 г.
- Сидней – 20 апреля 2024 г.
- Лондон – 29 апреля 2024 г.
- Сеул – будет объявлено позже, 2024 г.
- Бангкок – будет объявлено позже, 2024 г.
Бароне поделился публикацией в X, чтобы анонсировать концерт Stardew Valley. Он не стал много говорить на эту тему, просто заявив, что на мероприятии будет представлена подборка музыки из игры в исполнении камерного оркестра, то есть небольшой группы.