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Stardew Valley 26.02.2016
8.8 612 оценок

По Stardew Valley пройдёт концертный тур Festival of Seasons

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monk70
Новости

Эрик Бароне объявил, что концертный тур Stardew Valley приближается. Он называется Festival of Seasons и также пройдёт в Европе, а именно в Лондоне 29 апреля 2024 года. Но давайте посмотрим полный список дат и мест:

  • Лос-Анджелес – 17 февраля 2024 г.
  • Бостон – 23 февраля 2024 г.
  • Филадельфия – 24 февраля 2024 г.
  • Нью-Йорк – 29 февраля 2024 г.
  • Сиэтл – 2 марта 2024 г.
  • Чикаго – 9 марта 2024 г.
  • Сент-Луис – 10 марта 2024 г.
  • Торонто – 15 марта 2024 г.
  • Монреаль – 17 марта 2024 г.
  • Мельбурн – 5 апреля 2024 г.
  • Сидней – 20 апреля 2024 г.
  • Лондон – 29 апреля 2024 г.
  • Сеул – будет объявлено позже, 2024 г.
  • Бангкок – будет объявлено позже, 2024 г.

Бароне поделился публикацией в X, чтобы анонсировать концерт Stardew Valley. Он не стал много говорить на эту тему, просто заявив, что на мероприятии будет представлена подборка музыки из игры в исполнении камерного оркестра, то есть небольшой группы.

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