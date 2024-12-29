Продажи Stardew Valley достигли 41 миллиона копий на всех платформах

Широко признанная одной из величайших инди-игр всех времен, Stardew Valley сумела покорить сердца многих своим простым, но удовлетворяющим геймплеем, очаровательными персонажами и уютной атмосферой. Даже почти через девять лет после выпуска популярность получившей признание критиков игры, по-видимому, остается высокой, о чем свидетельствует последний показатель продаж Stardew Valley.

Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте игры, по состоянию на декабрь 2024 года Stardew Valley было продано более 41 миллиона копий на всех платформах. Из этого числа 26 миллионов были проданы на ПК, а 7,9 миллиона копий были куплены пользователями Switch. В конце февраля ConcernedApe сообщил, что на тот момент продажи игры превысили 30 миллионов, поэтому Stardew Valley, по-видимому, смогла продать 11 миллионов копий за последние 10 месяцев.