Создатель популярнейшего мода Expanded для Stardew Valley работает над версией 2.0

Создатель Stardew Valley Expanded, FlashShifter (он же Девин Хедегаард), работает над версией 2.0, которая будет посвящена магии. Это долгожданное обновление, поскольку магия - популярная тема в Stardew Valley, и в ней заложен большой потенциал для нового контента и игровых механик.

В своем интервью Polygon FlashShifter не раскрыл много информации об обновлении 2.0, но он сообщил, что в него войдет новая локация, посвященная магии. В этой локации, скорее всего, появятся новые NPC, события и квесты.

Кроме новой локации, в обновлении 2.0 ожидается появление Камиллы, ведьмы, которая очень нравится игрокам мода. В настоящее время Камилла является довольно загадочным персонажем, поэтому будет интересно посмотреть, что FlashShifter приготовил для нее.

В обновлении 2.0 также ожидается появление ряда других новых возможностей, таких как новые сельскохозяйственные культуры, животные и мебель. FlashShifter также планирует добавить несколько новых игровых механик, например, возможность произносить заклинания.

Мод Stardew Valley Expanded - это популярное расширение для базовой игры Stardew Valley. Мод добавляет в игру большое количество нового контента, включая новых персонажей, локации, события, урожай, рыбу, мебель и многое другое. Мод был загружен более 1,8 млн. раз на сайте Nexus Mods, что делает его самым популярным контент-модом для Stardew Valley. У него есть перевод на русский язык и его можно скачать с нашего сайта.

Stardew Valley Expanded имеет открытый исходный код, и FlashShifter поощряет других моддеров учиться у него. Он также не скрывает, что Expanded - это фанфик. Следующее обновление мода ожидается одновременно с выходом версии 1.6 Stardew Valley, что позволит FlashShifter добавить функции, которые он планировал создать в течение многих лет.