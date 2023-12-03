Создатель Stardew Valley показал еще одну новую функцию из следующего крупного обновления

Создатель Stardew Valley Эрик Барон поделился с поклонниками информацией о ходе работы над обновлением 1.6.

Одной из новых функций станет добавление в игру большого сундука, вместимость которого будет почти вдвое больше, чем у стандартного сундука.

Барон также рассказал, что работа идет быстрыми темпами. Это связано с тем, что разработчик сам наложил на себя сильные ограничения.

Игроки довольны развитием игры, однако нет недостатка и в опасениях, что Барон переутомляется. Как сказал один из фанатов:

Хотя мне бы хотелось, чтобы он не торопился и не перетруждал себя, чтобы завершить 1.6, я думаю, мы должны смириться с этим, потому что создатель сам решил взять на себя такой объем работы.

На вопрос о том, что побуждает его продолжать работу над Stardew Valley, Барон ответил следующее:

Многое, в том числе тот факт, что так много людей по-прежнему играют в Stardew Vallay, и каждый день к ним присоединяются новые игроки. Я хочу, чтобы игра была лучшей из всех возможных. Она никогда не будет идеальной, но я чувствую необходимость постоянно улучшать ее. Сейчас это самая важная работа в моей жизни, и она мне очень дорога.

Изначально обновление 1.5 должно было стать последним крупным патчем, а в 1.6 собирались внести лишь небольшие изменения, чтобы облегчить жизнь моддерам. В процессе работы Барон вспомнил, как весело ему было разрабатывать Stardew Vallye, и решил, что обновление будет гораздо более амбициозным.

Stardew Valley дебютировала в феврале 2016 года на ПК. После этого игра была портирована на консоли PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PlayStation Vita, а также на мобильные устройства под управлением iOS и Android.