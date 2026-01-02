Создатель Stardew Valley пожертвовал $125 тысяч на развитие движка MonoGame

Эрик Барон, известный как ConcernedApe и автор Stardew Valley, поддержал сообщество разработчиков крупным вкладом в open-source-фреймворк MonoGame. Именно на этом C#-инструменте сегодня работает его культовый фермерский симулятор.

Разработчики MonoGame сообщили, что Барон сделал единовременное пожертвование в размере $125 000, а также оформил регулярную ежемесячную финансовую поддержку проекта. Эти средства помогут сохранить фреймворк бесплатным и доступным для инди-студий и одиночных авторов.

MonoGame используется сотнями разработчиков по всему миру и лежит в основе таких известных игр, как Celeste, Axiom Verge и Streets of Rage 4. Stardew Valley перешла на этот движок в 2021 году после отказа от XNA.

Поступок ConcernedApe подчёркивает его приверженность открытому софту и желание поддержать экосистему, которая помогла ему создать одну из самых успешных инди-игр в истории.