Stardew Valley 26.02.2016
Симулятор, Инди, Строительство, Открытый мир, Песочница
9.1 1 648 оценок

Создатель Stardew Valley пожертвовал $125 тысяч на развитие движка MonoGame

IKarasik

Эрик Барон, известный как ConcernedApe и автор Stardew Valley, поддержал сообщество разработчиков крупным вкладом в open-source-фреймворк MonoGame. Именно на этом C#-инструменте сегодня работает его культовый фермерский симулятор.

Разработчики MonoGame сообщили, что Барон сделал единовременное пожертвование в размере $125 000, а также оформил регулярную ежемесячную финансовую поддержку проекта. Эти средства помогут сохранить фреймворк бесплатным и доступным для инди-студий и одиночных авторов.

MonoGame используется сотнями разработчиков по всему миру и лежит в основе таких известных игр, как Celeste, Axiom Verge и Streets of Rage 4. Stardew Valley перешла на этот движок в 2021 году после отказа от XNA.

Поступок ConcernedApe подчёркивает его приверженность открытому софту и желание поддержать экосистему, которая помогла ему создать одну из самых успешных инди-игр в истории.

Комментарии:  5
Real Slim Shady

Лох не мамонт

11
The Path to Yourself

Ты это про нищий и завистливый слой СНГ населения ? 🤣🤣🤣

15
The Path to Yourself

Можно подумать ты прям что-то пожертвовал.

TerryTrix

Уже купил игру везде где только можно, и жду не дождусь выхода Stardew Valley 2!!! Мужик реально ТОП!!! Да и комьюнити приятное)

2
AT_Sagor

Сразу видно, фермер магнат.

1