Stardew Valley признана лучшей игрой для снятия стресса

Симулятор жизни Stardew Valley обошёл Animal Crossing: New Horizons и стал идеальной игрой для отдыха, показав «коэффициент уюта» 9,4 из 10. Исследование проводила компания Northerner, проанализировав данные Metacritic, OpenCritic и SteamDB. Эксперты оценивали 20 игр по уровню комфорта, который они создают.
Stardew Valley вышла в 2016 году и была создана разработчиком-одиночкой Эриком Бароном (ConcernedApe). Его внимание к деталям и душевный подход сделали игру одной из самых любимых пользователями. В Steam её рейтинг достигает впечатляющих 97,6% на основе почти 700 тысяч отзывов.
Помимо Animal Crossing и Stardew Valley, в топе оказались A Short Hike, Coral Island и Disney Dreamlight Valley.
Во истину!
Но когда в шахте подыхаешь и теряешь весь ценный лут - задок-то полыхает))
Читал историю создателя этой игры, просто не мог в это поверить, вот же были люди с энтузиазмом. Игру не смог оценить, возможно не мой жанр, но история создания тронула меня до глубины души.
Пробовал начинать. слишком заморочено. в игре просто переизбыток контента. из за чего вообще не понимаешь что делать.
хотя для песочечников наверное самый раз.
но я лично больше по хорошем сюжетам угараю.
гонять лысого тоже помогает
Хз, три раза запускал и 3 раза после часа игры уходил спать.
Кошки и суп - вот лучшая анти-стресс игруля, доступна на мобилках
Да и в жизни тоже)
В жизни каждому своё, я вот кошатников терпеть не могу
Эрик Барон стал как сиди проджэект ред - новости от которых уже тошнит. про актеров за которыми на долгие годы закрепилось аплуа одного персонажа которого они играли ранее говорят - актер одной роли. так вот этот барон создатель одной игры которую все доит уже лет десять. создай еще покажи что ты что то стоишь как разработчик игр а пока это выглядит как простая удача или совпадение
П-дж. Самая лучшая игра это литрбол с кентами.
А как же Dark Souls ?
Любители пикселей это весьма своеобразная категория людей, конечно.
Таким играм пиксели наоборот лучше походят, чем графоний, но их все равно любят не за визуал.
Пиксельное хрючево.