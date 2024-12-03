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Stardew Valley 26.02.2016
Симулятор, Инди, Строительство, Открытый мир, Песочница
9.1 1 180 оценок

Stardew Valley признана лучшей игрой для снятия стресса

butcher69
Новости

Симулятор жизни Stardew Valley обошёл Animal Crossing: New Horizons и стал идеальной игрой для отдыха, показав «коэффициент уюта» 9,4 из 10. Исследование проводила компания Northerner, проанализировав данные Metacritic, OpenCritic и SteamDB. Эксперты оценивали 20 игр по уровню комфорта, который они создают.

Stardew Valley вышла в 2016 году и была создана разработчиком-одиночкой Эриком Бароном (ConcernedApe). Его внимание к деталям и душевный подход сделали игру одной из самых любимых пользователями. В Steam её рейтинг достигает впечатляющих 97,6% на основе почти 700 тысяч отзывов.

Помимо Animal Crossing и Stardew Valley, в топе оказались A Short Hike, Coral Island и Disney Dreamlight Valley.

37
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Marcus Usurper

Во истину!

Но когда в шахте подыхаешь и теряешь весь ценный лут - задок-то полыхает))

7
QuaveryAldora

Читал историю создателя этой игры, просто не мог в это поверить, вот же были люди с энтузиазмом. Игру не смог оценить, возможно не мой жанр, но история создания тронула меня до глубины души.

1
muxamor2011

Пробовал начинать. слишком заморочено. в игре просто переизбыток контента. из за чего вообще не понимаешь что делать.
хотя для песочечников наверное самый раз.
но я лично больше по хорошем сюжетам угараю.

-2
Аналиус

гонять лысого тоже помогает

-3
Scorpion_GamePlay

Хз, три раза запускал и 3 раза после часа игры уходил спать.

-4
Trezvopoy

Кошки и суп - вот лучшая анти-стресс игруля, доступна на мобилках

-6
vladislavshits

Да и в жизни тоже)

1
Trezvopoy vladislavshits

В жизни каждому своё, я вот кошатников терпеть не могу

-2
SassyMaelorith

Эрик Барон стал как сиди проджэект ред - новости от которых уже тошнит. про актеров за которыми на долгие годы закрепилось аплуа одного персонажа которого они играли ранее говорят - актер одной роли. так вот этот барон создатель одной игры которую все доит уже лет десять. создай еще покажи что ты что то стоишь как разработчик игр а пока это выглядит как простая удача или совпадение

-7
Шмоня Натанзон

П-дж. Самая лучшая игра это литрбол с кентами.

-10
Max Rolens

А как же Dark Souls ?

-11
Kvakensky

Любители пикселей это весьма своеобразная категория людей, конечно.

-12
Dugran

Таким играм пиксели наоборот лучше походят, чем графоний, но их все равно любят не за визуал.

0
Pravdarub

Пиксельное хрючево.

-12