Stardew Valley признана лучшей игрой для снятия стресса

Симулятор жизни Stardew Valley обошёл Animal Crossing: New Horizons и стал идеальной игрой для отдыха, показав «коэффициент уюта» 9,4 из 10. Исследование проводила компания Northerner, проанализировав данные Metacritic, OpenCritic и SteamDB. Эксперты оценивали 20 игр по уровню комфорта, который они создают.

Stardew Valley вышла в 2016 году и была создана разработчиком-одиночкой Эриком Бароном (ConcernedApe). Его внимание к деталям и душевный подход сделали игру одной из самых любимых пользователями. В Steam её рейтинг достигает впечатляющих 97,6% на основе почти 700 тысяч отзывов.

Помимо Animal Crossing и Stardew Valley, в топе оказались A Short Hike, Coral Island и Disney Dreamlight Valley.