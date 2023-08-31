AMD Radeon Software Adrenalin 23.8.2 WHQL: Поддержка Starfield

Компания AMD выпустила новую версию Radeon Software Adrenalin 23.8.2 WHQL для Windows 11 и Windows 10. В обновлении представлена поддержка игры Starfield и исправлены вылеты при игре в Baldur's Gate 3.
Новое в AMD Radeon Software 23.8.2 WHQL
Драйвер AMD Software: Adrenalin Edition 23.8.2 включает следующие изменения:
Поддержка новых игр
Поддержка игры Starfield
- Повышение производительности для игры Starfield на 4k до 16% при использовании AMD Software: Adrenalin Edition 23.8.2 на видеокарте Radeon RX 7900XTX по сравнению с предыдущей версией драйвера 23.8.1 (RS-594).
- Повышение производительности для игры Starfield на 4k до 16% при использовании AMD Software: Adrenalin Edition 23.8.2 на видеокарте Radeon RX 7900XT по сравнению с предыдущей версией драйвера 23.8.1 (RS-595).
Исправленные проблемы
- Могли наблюдаться вылеты приложения или "таймаут" драйвера при игре в Baldur's Gate 3 с использованием API DirectX 11 на некоторых системах с видеокартами Radeon RX 7000 серии. Эта проблема теперь исправлена.
Известные проблемы
В обновлении драйвера AMD Software: Adrenalin Edition 23.7.2 были обнаружены следующие известные ошибки:
- Оверлей производительности Performance Metrics Overlay может не отображать FPS (количество кадров в секунду) в различных играх.
- Звук может периодически отставать от видео при записи с использованием AMD Software: Adrenalin Edition с кодеком AV1.
- Дисплей может не достигать корректной яркости в определенных играх на некоторых дисплеях и телевизорах SAMSUNG FreeSync Premium Pro, когда включена локальная регулировка яркости (local dimming).
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