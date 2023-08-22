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Starfield 06.09.2023
7.9 694 оценки

Атмосферный кинематографичный трейлер Starfield

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butcher69
Новости

Starfield дебютирует на ПК и консолях Xbox Series X/S 6 сентября этого года. Bethesda кует железо, пока оно горячо, и на проходящей сейчас выставке Gamescom 2023 представила новый зрелищный кинематографичный трейлер.

Это, безусловно, самый важный запуск для Xbox и одна из крупнейших игр последних лет. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.

Мы также увидели небольшое интервью с Тоддом Говардом и несколько новых фрагментов игрового процесса:

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
OculusMortem

Зачем этот трейлер нужен и что он должен показать - вообще непонятно.

Вот чел улетает, вот где-то ходит, кристаллики какие-то, вот прилетает.

В чем завязка, в чем суть, почему я должен захотеть в это играть - непонятно совершенно.

Инопланетное вторжение? Масштабная галактическая война? Расследование череды крупных космических преступлений и охота на таинственную организацию, которая желает поработить человечество или уничтожить его? Что нибудь? Почему меня должна игра заинтересовать? Какие фишки игра предлагает, что должно вызвать интерес? Я совершенно не понимаю.

3
dangerous_beast

Так или иначе, оч обидно что они не добавят в игру Ру сабы :(

1
Nanwea

похоже на сериалы от нетфликс, нужно больше коричневого и всяких смесей

-1
IceStorm235

К чему придрался то, 1 черный ребенок, а трейлер действительно красивый. Тем более по лору там могут быть абсолютно любые люди, так что проблем не вижу. Здесь же не белоснежку в черноснежку превращают

-1
OculusMortem IceStorm235

Черный ребенок и азиат. Ну и больше никого особо не показали, собственно.

0
IceStorm235 OculusMortem

Ну в игре вроде не Европа и не эльфийский город показан, так что без разницы. Главное, чтобы тут черных не больше белых было, а то вот это уже действительно странно будет выглядеть

0
Nanwea IceStorm235

Если бы это была просто придирка, я был бы рад.
А тебя не смущает полное отсутствие белых в ролике?
А потом пойди посмотри геймплей там на 1 белого 2 черных.

Игру конечно всю я еще не видел, но мало того что в стиле бесетки обычно одни крокодилы на рожу, так еще и все шоколадные и мулатные у них вошли в моду.
Так что есть у меня опасения.. не хочется видеть очередной хогвардс в приглушенных тонах

0
Сетеш

Очень круто сделали, эпично

-1
IvanKote

Похоже у беседки теперь традиция делать такие трейлеры для своих игр. Сначала в Скайриме, потом Фоллаут 4, теперь вот, Старфилд.

-2