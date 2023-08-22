Атмосферный кинематографичный трейлер Starfield

Starfield дебютирует на ПК и консолях Xbox Series X/S 6 сентября этого года. Bethesda кует железо, пока оно горячо, и на проходящей сейчас выставке Gamescom 2023 представила новый зрелищный кинематографичный трейлер.
Это, безусловно, самый важный запуск для Xbox и одна из крупнейших игр последних лет. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.
Мы также увидели небольшое интервью с Тоддом Говардом и несколько новых фрагментов игрового процесса:
Зачем этот трейлер нужен и что он должен показать - вообще непонятно.
Вот чел улетает, вот где-то ходит, кристаллики какие-то, вот прилетает.
В чем завязка, в чем суть, почему я должен захотеть в это играть - непонятно совершенно.
Инопланетное вторжение? Масштабная галактическая война? Расследование череды крупных космических преступлений и охота на таинственную организацию, которая желает поработить человечество или уничтожить его? Что нибудь? Почему меня должна игра заинтересовать? Какие фишки игра предлагает, что должно вызвать интерес? Я совершенно не понимаю.
Так или иначе, оч обидно что они не добавят в игру Ру сабы :(
похоже на сериалы от нетфликс, нужно больше коричневого и всяких смесей
К чему придрался то, 1 черный ребенок, а трейлер действительно красивый. Тем более по лору там могут быть абсолютно любые люди, так что проблем не вижу. Здесь же не белоснежку в черноснежку превращают
Черный ребенок и азиат. Ну и больше никого особо не показали, собственно.
Ну в игре вроде не Европа и не эльфийский город показан, так что без разницы. Главное, чтобы тут черных не больше белых было, а то вот это уже действительно странно будет выглядеть
Если бы это была просто придирка, я был бы рад.
А тебя не смущает полное отсутствие белых в ролике?
А потом пойди посмотри геймплей там на 1 белого 2 черных.
Игру конечно всю я еще не видел, но мало того что в стиле бесетки обычно одни крокодилы на рожу, так еще и все шоколадные и мулатные у них вошли в моду.
Так что есть у меня опасения.. не хочется видеть очередной хогвардс в приглушенных тонах
Очень круто сделали, эпично
Похоже у беседки теперь традиция делать такие трейлеры для своих игр. Сначала в Скайриме, потом Фоллаут 4, теперь вот, Старфилд.