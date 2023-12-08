Автор мультиплеера для Skyrim бросил работу над аналогичным модом для Starfield, поскольку "эта игра - грёбаный мусор"

Мы могли бы получить масштабный кооперативный мод для Starfield от команды, создавшей Skyrim Together, но есть одна проблема: Моддер, начавший работу над проектом, считает космическую ролевую игру "гребаным мусором" (ориг: “fucking trash").
Один из разработчиков Skyrim Together зашел на Discord-сервер проекта, чтобы рассказать всем, как появился этот недолговечный проект. Cosideci объясняет, что им так понравилась идея Starfield Together, что в день запуска и после него они провели реверс-инжиниринг космической RPG и перенесли геймплейные хуки из Skyrim, чтобы собрать кооперативный мод.
Но только после того, как они перенесли в проект Starfield около 70% кода почитаемой Skyrim Together, они столкнулись с проблемой: "Эта игра - гребаный мусор".
Я понял это только после того, как начал играть в эту чертову игру через неделю после запуска. Игра скучная, безвкусная, а главная притягательная сила игр Bethesda - исследование живого и созданного вручную мира - полностью исчезла.
В общем, все это уже знают, большинство с этим согласны. Нет нужды повторять это, просто прочитайте любой из десятков отзывов в сети. Поэтому я не буду продолжать разработку Starfield Together. Я не собираюсь вкладывать душу и сердце в мод для такой посредственной игры, как эта.
Однако работа Cosideci не пропадет даром. Он выложил всю свою работу в сеть, если кто-то захочет ее закончить. Правда, по его словам, "закончить" - это, вероятно, еще около 100 часов работы. Разработчик также говорит, что Starfield Together сейчас неиграбельна, несмотря на всю проделанную работу.
Я начал работу над Starfield Together, но Starfield - это задница, поэтому я прекратил работу над ней. Я сделал ее с открытым исходным кодом на случай, если кто-то захочет ее закончить. Нет, вы пока не можете в нее играть.
Несмотря на то что Starfield с момента выхода разделила множество мнений, космической ролевой игре предстоит еще многое сделать. Bethesda утверждает, что в игру уже сыграли более 12 миллионов человек и что мы находимся только в начале пути, а DLC и обновления уже готовятся. Совсем недавно босс Xbox Фил Спенсер заявил, что надеется, что Starfield станет 12-летним хитом, как и Skyrim. Однако есть одна вещь, которую Starfield, похоже, не получит, как Skyrim, - это большой кооперативный мод от одной конкретной команды.
фанаты уже объяснили несчастному мододелу сколько часов он не доиграл, чтобы осознать, что игра - шедевр? )))
Нужно было пройти ещё 21-раз, и она точно бы заиграла по-новому.
У хейтерков, что бы обосрать старфилд есть три фразы которые они находят умными, что это игра пустая, игра без космоса и игра раскроется через миллион часов, все это без хоть каких-то вменяемых аргументов.
У фанатиков, чтобы (пишется вместе) восхвалять Старфилд...
Игра действительно пустая. Количество событий и активностей на единицу площади за пределами городов крайне мало. Количество событий на планету крайне мало. Чтобы понять разницу, запустите Старфилд и приземлитесь на любую сгенерированную планету. После чего найдите там событие или активность. А потом зайдите в Скайрим/Фоллаут 4 и от любой точки побегите в любую неоткрытую сторону (кроме краев карты). А потом сравните как быстро вы что-то нашли.
Потому что реализован космос как просто буфер между локациями. Никаких активностей в космосе кроме боев с "намеренно тупым ИИ противников" (спасибо, Тодд, мы и без твоего признания это заметили) нет.
Напомнить, откуда прошло "поиграйте N часов и игра раскроется"? Это не вымышленные хейтеры придумали
Потому что для фанатика игры вменяемых аргументов про недостатки игры не существует априори, любой аргумент на эту тему, вне зависимости от убедительности и основательности его доказательств, автоматически будет занесен в "невменяемые" и "неубедительные". Есть такое явление в фанатизме.
Чел, вот такие как вы реально больные на голову. Вот таких как ты и подобных тебе сообщений - под каждой новостью о старфилд и в 90% случаях под Балдурс.
И прикол то в том, что тем, кому более менее понравилась игра, вообще не кричит и не пишет, что игра божественная и так далее.
Но! Зато такие как вы, всё никак не могут успокоиться, пытаясь не только обосрать игру, но и спровоцировать тех, кто в отличии от тебя, умеет здраво оценивать вещи.
Ну реально, у вас прям ненормальная мания на то, что бы оскорбит игру, которую вышла три месяца назад.
Ой опять ты распетушился, опять насрал кучу бесполезного текста. Я не знаю ты видимо сам себе это пишешь постоянно, что бы доказать самому себе какой хреновый этот старфилд, тебе уже даже серьезно отвечать не хочется, ты такую предвзятую ахинею несёшь, лишь бы хоть немного накинуть кала и всем показать смотрите "какой я умный, а все кому нравится старфилд неумные", тебе бы на улицу выйти, подышать пообщаться с людьми по человечески, тебе в прошлый раз был задан вопрос "почему ты считаешь что у старфилда половину продаж рефанды", ты слился тебе было не чего ответить, тебя спрашивали почему в игре мало квестов интересных, по твоему мнению, ты опять слился.
Даже тут ты пытаешься свести все к тому что я какой-то фанатик, хотя ты тут везде срёшь вменяемым людям тоннами своих глупых текстов, и каждый кто с ними спорит, разваливает их, и ты идёшь в игнор.
Тут ты не дал ни одного аргумента, "кроме квесты калл, планеты пустые" а почему пустые ты так не напишешь, потому что не играл ты в старфилд, ты и ни хотел, ты услышал где-то у кого-то про раскрытие через сколько то часов (даже не говоря о контексте остальном и аргументах тех кто защищает старфилд) и давай свою шарманку заводить, а как только с тобой спорят нормально, ты сливаешься и тебе нечего всегда ответить, по этому серьезно тебе отвечать я не буду, уже и так миллион раз были даны четкие аргументы.
Тот момент когда ты провёл десятки часов создавая мод для Сарфилда прежде чем сыграть в саму игру и тут же всё бросить.
Хотя в целом это очень похоже на опыт игры в Скайрим, когда ты тратишь дни и даже недели на игру "Собери Скайрим с 2000+ модов", а как соберёшь, побегаешь пару часов и всё сносишь.
Чел таки допёр, что старфилд по итогу не раскроется, даже с мультиплеером.))
Ну база. Дальше только новость от самого говарда: «я хотел обоссать е*альники своим фанатам, но так как я делаю игры(х*ету), я решил сделать это, вот в такой необычной форме.(купите DLC)
Ты пишешь с такой ненавистью к компьютерной игре какой-то, как будто бы эта игра и Тодд Говард, лично тебе обоссали е*бальник и в*ебали твою мамку.
То есть, чел три месяца делал мод для игры, которую ещё два с половиной месяца назад посчитал мусором?
Либо у чела с головой не всё а порядке, либо внезапно появился ещё один хейтер старфилд.
Не будем спорить о том, г*Овна ли старфилд или нет. Поговорим лучше о другом.
Ну просто это реально странно - чел три месяца делает мод, а потом говорит, что игра мусор и не будет доделывать работу. И ладно бы, если бы тут было дело только в этом. Каждый может внезапно передумать и так далее.
Но он говорит, что ещё два с половиной месяца назад, посчитал игру полным мусором и только сейчас решил бросить эту затею, обосрав игру?
Ну это мягко говоря выглядит странно.
Ну это пройдёт с возрастом, когда хейтеры закончат начальные классы хотя бы.
Ничего странного. Раскрывал старфилд, обновлял пк. Но здравый смысл победил
Чел для ская мод не доделал, для старфилда ума не хватило.
Короче понятно, хейтерок очередной, даже 600 часов не наиграл.
Так Skyrim Together тоже мусор
Интересно будет ли PG писать о том, что кто то решил сделать новый мод на основе старфилда который ему так понравился? Ну конечно же нет! Ведь тогда не набрать лайков от школьников что хейтят эту игру, и вообще без хейта старфилда придётся писать какой-то адекватный текст без предвзятости с учётом многих факторов и стараться смотреть на всю картину целиком, у хейтеров ума на это маловато.