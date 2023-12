Автор мультиплеера для Skyrim бросил работу над аналогичным модом для Starfield, поскольку "эта игра - грёбаный мусор"

Мы могли бы получить масштабный кооперативный мод для Starfield от команды, создавшей Skyrim Together, но есть одна проблема: Моддер, начавший работу над проектом, считает космическую ролевую игру "гребаным мусором" (ориг: “fucking trash").



Один из разработчиков Skyrim Together зашел на Discord-сервер проекта, чтобы рассказать всем, как появился этот недолговечный проект. Cosideci объясняет, что им так понравилась идея Starfield Together, что в день запуска и после него они провели реверс-инжиниринг космической RPG и перенесли геймплейные хуки из Skyrim, чтобы собрать кооперативный мод.

Но только после того, как они перенесли в проект Starfield около 70% кода почитаемой Skyrim Together, они столкнулись с проблемой: "Эта игра - гребаный мусор".

Я понял это только после того, как начал играть в эту чертову игру через неделю после запуска. Игра скучная, безвкусная, а главная притягательная сила игр Bethesda - исследование живого и созданного вручную мира - полностью исчезла.



В общем, все это уже знают, большинство с этим согласны. Нет нужды повторять это, просто прочитайте любой из десятков отзывов в сети. Поэтому я не буду продолжать разработку Starfield Together. Я не собираюсь вкладывать душу и сердце в мод для такой посредственной игры, как эта.

Однако работа Cosideci не пропадет даром. Он выложил всю свою работу в сеть, если кто-то захочет ее закончить. Правда, по его словам, "закончить" - это, вероятно, еще около 100 часов работы. Разработчик также говорит, что Starfield Together сейчас неиграбельна, несмотря на всю проделанную работу.

Я начал работу над Starfield Together, но Starfield - это задница, поэтому я прекратил работу над ней. Я сделал ее с открытым исходным кодом на случай, если кто-то захочет ее закончить. Нет, вы пока не можете в нее играть.

Несмотря на то что Starfield с момента выхода разделила множество мнений, космической ролевой игре предстоит еще многое сделать. Bethesda утверждает, что в игру уже сыграли более 12 миллионов человек и что мы находимся только в начале пути, а DLC и обновления уже готовятся. Совсем недавно босс Xbox Фил Спенсер заявил, что надеется, что Starfield станет 12-летним хитом, как и Skyrim. Однако есть одна вещь, которую Starfield, похоже, не получит, как Skyrim, - это большой кооперативный мод от одной конкретной команды.