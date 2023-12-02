Starfield преодолела отметку в 12 миллионов игроков, и Фил Спенсер "очень уверен" в ее будущем

Сегодня на выставке CCXP в Сан-Паулу (Бразилия) генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер рассказал о последней ролевой игре Bethesda, Starfield.
Спенсер объявил на сцене во время прямой трансляции, что игра уже преодолела отметку в 12 миллионов игроков.
Предыдущее обновление было предоставлено генеральным директором Microsoft Сатьей Наделлой в конце октября и составляло 11 миллионов, так что игра привлекла еще один миллион игроков чуть более чем за месяц.
Спенсер также поблагодарил фанатов "за поддержку Starfield и за то, что она стала огромным хитом", добавив, что она входит в десятку самых играемых игр студий Microsoft.
Отвечая на вопрос, ожидает ли он, что игра сравняется по продолжительности жизни с The Elder Scrolls V: Skyrim, руководитель отметил, что это цель Microsoft, и выразил уверенность в будущем Starfield, которая вскоре получит сюжетное расширение под названием Shattered Space и полноценные инструменты для моддинга.
Мы уже объявили о выходе следующего расширения, Shattered Space, мы уже сообщили сообществу, что они получат все инструменты для создания модов, чтобы они могли создавать свой собственный контент в Starfield, который был так важен для Skyrim, так что я уверен, что в течение многих лет Starfield будет оставаться очень-очень высоко в игровом процессе.
Кстати, поскольку выставка проходила в Бразилии, Спенсер также рассказал о местном рынке, упомянув, что эта страна является вторым по величине рынком PC Game Pass в мире и крупнейшим рынком в мире для телевизоров Samsung, использующих Xbox Cloud Gaming.
Сам рассказал, сам поверил_\
Как же легко люди агрятся на позитив в очередной раз)
Три дня безвылазно сопоставлять кучу модов чтобы это в итоге все заработало, потом еще пару дней тестировать. А после начать вдумчиво играть пару часов, после чего альт+ф4, конторол+делит.
Ахаха,прям в точку.Игры беседки это конструктор ...
Ты не поверишь, но игра работает и без модов, мог бы не рассказывать нам свою бесполезно глупую историю, которая говорит нам абсолютно ни чего.
DLC пусть пилят, оптимизацию допиливают. Хотя о чем это я, какая оптимизация, с игрой все ок, можно и нужно просто обновить ПК...
Эту какаху пусть разрабы кушают сами
Это не удивительно, после 3 месяцев после выхода игры, об этой игре пишут новости постоянно, да пишут в большей степени негатив, какая эта игра якобы во всем плохая, но факт остаётся фактом, об игре говорят и игроков она так или иначе будет интересовать, весь хейт во круг игры, где люди цепляются абсолютно за что угодно, не смотря в суть игры, идёт Старфилду в выгоду, потому что такая глупая ненависть к какой-то игре компьютерной, только и привлекает людей со стороны, которые даже и не интересоваль игрой, но по итогу из за неадекватного хейта, люди замечают старфилд и очевидно покупают игру.
ну то что эту игру не забудут, как и контору её выбросившую в свет
такого будущего для проекта можно только пожелать, не иначе
Ну что люди начинают чувствовать весь потенциал игры или ещё нет?