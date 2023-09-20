Авторы Starfield опубликовали ролик о создании трейлера с актёрами

Bethesda выпустила новое видео Starfield, на этот раз демонстрирующее создание трейлера с актёрами, выпущенного незадолго до запуска игры. В ролике мы видим, как режиссер говорит о том, чего он хотел добиться с точки зрения эмоционального воздействия и о том, как сам трейлер стал чем-то похожим на короткометражный фильм со своей собственной историей.
На самом деле, сам трейлер действительно впечатляет, один из лучших в своем роде, увиденных в играх за последние годы, и который тоже достиг пика интереса к игре.
Starfield — игра, которую продолжают обсуждать те, кто ее безумно любит, и те, кому она просто нравится. Тем не менее, Bethesda заявила, что это ее лучший запуск за всю историю, достигнув 10 миллионов игроков за две недели.
Как бы то ни было, жизнь игры только начинается. Bethesda уже пообещала несколько обновлений, включая добавление поддержки DLSS и инструментов для моддеров. Кроме того, как минимум одно расширение находится в разработке.
да нет, тут уже после всех технических тестов людям хочется как вы саму игру делали, что курили, как били по почкам людей, которых заставляли квадратные коробки по пикселям рисовать, тут надо детали самой разработки
а то очень уж в сторону съехали с этой темы
одни сникерсы