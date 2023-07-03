Bethesda делится скриншотами еды в Starfield ©

Официальный аккаунт Starfield в твиттере несколькими изображениями еды. Вы можете полюбоваться моделями высокого разрешения фруктового сока, несколькими упаковками синтетического мяса и аппетитной тарелкой трилобитов со взбитыми сливками.

Нельзя не вспомнить уморительный момент из Starfield Direct, где один из разработчиков откровенно признался, что не намерен быть безупречным героем, и хочет грабить корабли и пополнять свою коллекцию бутербродов.