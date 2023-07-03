Starfield 06.09.2023
8 587 оценок

Bethesda делится скриншотами еды в Starfield

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Procy_on
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Официальный аккаунт Starfield в твиттере несколькими изображениями еды. Вы можете полюбоваться моделями высокого разрешения фруктового сока, несколькими упаковками синтетического мяса и аппетитной тарелкой трилобитов со взбитыми сливками.

Нельзя не вспомнить уморительный момент из Starfield Direct, где один из разработчиков откровенно признался, что не намерен быть безупречным героем, и хочет грабить корабли и пополнять свою коллекцию бутербродов.

-7
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
DeadRemix

Лучше бы они так детально над лицами персонажей и их анимацией поработали ,чем над едой

3
Andrey Likarenko

Это будут единственные модели высокого качества в игре кст. ( и то не все ) )

1
The Dark Side

А батон будет?

0
ChauvinisticBellona

Кушайте своих жуков сами, не обляпайтесь. Ждём мод на нормальную еду (курочка гриль),хотя бы чтоб выглядела нормально!!!

-4
Аlert

Ты чо шиз?

2