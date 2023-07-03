Bethesda делится скриншотами еды в Starfield

Официальный аккаунт Starfield в твиттере несколькими изображениями еды. Вы можете полюбоваться моделями высокого разрешения фруктового сока, несколькими упаковками синтетического мяса и аппетитной тарелкой трилобитов со взбитыми сливками.
Нельзя не вспомнить уморительный момент из Starfield Direct, где один из разработчиков откровенно признался, что не намерен быть безупречным героем, и хочет грабить корабли и пополнять свою коллекцию бутербродов.
Лучше бы они так детально над лицами персонажей и их анимацией поработали ,чем над едой
Это будут единственные модели высокого качества в игре кст. ( и то не все ) )
А батон будет?
Кушайте своих жуков сами, не обляпайтесь. Ждём мод на нормальную еду (курочка гриль),хотя бы чтоб выглядела нормально!!!
Ты чо шиз?