Bethesda показала, как выросла производительность в Starfield благодаря FSR 3

В своем официальном профиле X компания Bethesda, входящая в состав Xbox Game Studios, опубликовала видео, в котором подробно показано улучшение производительности Starfield на ПК.
По словам Bethesda, повышение производительности Starfield на ПК связано с запуском FSR 3 с функцией генерации кадров, которая может создавать новые кадры с помощью процесса интерполяции. Эта функция доступна в последнем обновлении игры на ПК и работает на всех видеокартах, в отличие от DLSS 3, которая работает только на картах NVidia 40-й серии.
По результатам тестов от Bethesda, в Starfield удалось достичь впечатляющих 140FPS на RX 7900 XTX при ультра настройках в 4K. Что касается тестов на не очень мощных видеокартах, то на RX 6600 при средних настройках и Full HD-разрешении игра показала впечатляющие 120FPS, что в два раза больше, чем без использования апскейлинга.
К сожалению, пока неизвестно, появится ли генератор кадров Starfield на Xbox Series X|S, хотя AMD и гарантирует, что данная технология совместима с консолями Microsoft.
Я так понимаю, скоо будет так: "это не оптимизация плохая, это забыли генерацию кадров добавить". Везде и во всех играх.
Существует мнение, что для этого всё и делается. Предположу что на програмном уровне ограничивают производительность, с целью слить более старые карточки, и заставить купить новые с поддержкой апскейлингов и генерации кадров.
А давайте померяем сколько фпс процессор отдаёт и какой инпут лаг.
Игра сырая в плане оптимизации. Фризы тут нормальное явление на открытых пространствах. Играю с DLSS на 4090 в 2 К.
А геймплей завезут?
геймплей в сделку не входил :)
всё никак не возьму в толк нафига мне при стабильных 60 кадрах на монике в 60Гц эта технология?
Очевидно же что это для тех кто хочет играть в 4K,без фейковых кадрах во многих играх ты просто не сможешь поиграть в нативном 4K,ну либо у кого видяха не вывозит даже в меньшем разрешении.
Не поможет. Хейтеры просто поменяют разрешение на 8К и продолжат ныть )
Не поможет потому что дело не в оптимизации а в самой игре,хотя и с этим всё очень печально,но хоть что то они сделали и то ладно пусть и с помощью фейковых кадров,жаль что всё остальное они не будут исправлять и переделывать.
Ничего там не нужно переделывать, нужно просто доделать то что бросили на полдороги, и будет норм игра, не хуже предыдущих.
Да ты можешь хоть тысячу раз сказать халва этот обрубок к большому сожалению не превратится в хорошую,интересную игру и Беседка ни чего исправлять и переделывать даже не собирается,у них это в планах тупо нет,эти дебилы до сих пор даже транспорт ни какой не завезли что бы хотя бы избавить игроков от унылых,утомительных,длинных прогулок по совершенно пустым планетам между унылейшими точками интереса и локациями.
Ну для тебя не превратится, конечно, для меня это уже хорошая интересная игра, лично для меня самое интересное что вышло в прошлом году. Хотя её еще можно сделать намного лучше. А транспорт я жду, и что то подобное обещали, но его отсутствие не мешает мне играть хотя бы потому что меня никто не заставляет упарываться в пустые планеты (а когда есть такая нужда - есть мод на фасттревел к неоткрытым точкам).
Скорее модеры транспорт сделают Беседка этого делать точно не будет,хотя это должно было быть на релизе (ну если вы уж решили сделать тонну планет и какие то совершенно неадекватные расстояния между локациями и точками интереса),но нет они вбухали всё время и ресурсы в редактор корабля,но взлететь с планеты или лететь по ней этот гроб не в состоянии.
Так игры Беседки для меня всегда и были уникальными и единственными в плане исследования интересных,хорошо проработанных локаций,тут же они всё это просто слили в унитаз.
Смешно,об этом и говорю что Беседка ни чего исправлять и переделывать не будет.
странно что такой замечательной технологии нет на консолях
ведь генерация - бич современного гейминга
Там эта хрень появилась ещё за долго до ПК всякий шахматный рендеринг и прочая дичь (просто на ПК это более технологично сделано) ,теперь Хуанг взял этот хлам на вооружение и поставил в приоритет.
Ну если у Вас вместо видеокарты какая-нибудь помойная GTX 1080 - то да, а если современная ввидеокарта, генерация кадров - очень хорошая технология.
помойная 1080 все еще очень себе для нетребовательного игрока и лет пять еще поживёт благодаря фреймгену
а это позволит многим поднакопить деньжат и спустя время обновиться на условную rtx5080\rx8800
Без DLSS и трассировки лучей?
Иметь GTX 1080 в 2024 году и ещё говорить "спустя время"... у меня, вон RTX 2080 без дела валяется.
это может оказаться шоком, но не всем они нужны
мой друг нормально игрался и игрался бы дальше если бы не UE5
собственно как и я.
Да...на 1070 стало комфортней подтверждаю 👍
Беседка узнала что если понизить разрешение то производительность увеличится, nfw!
Молодцы! А можно теперь уже как-то сделать, чтобы играть можно было?
Уже с сентября можно
Нет) Я пробовал.
Смысл ? Там загрузки каждое действие - через пол секунды. Графика уровня 2000 года - корсаров , а сюжет и с сценарий рисован Искусственным Интеллектом ! -)) нет -((((
Смысл обсуждать игру, если её даже не запускал? В том чтобы цитировать одни и те же бредовые высказывания благеров с йутубы?
Даже не понятно__что они там обновили. Но на релизе ! Так не лагало и звук не пропадал, как сейчас.
Это что там за игры в 2000 году были с такой графикой?
Вот так игры и продают по картинкам. А играть то не в чего, один выживалошлак.
Епт, четвертый фолыч долгое время вообще был на 30 фпс залочен, и ничего, никто не жаловался. Просто потому что это не динамичный онлайн шутан, где нужен отклик в доли миллисекунды.
Зато как вышел Старфилд - началось нытье "ыы, а где мои 240 фпс", и пох что в игре нет онлайна и динамики в целом, у игры довольно неспешный и медитативный геймплей, для которого и 60 фпс - уже более чем достаточно.
Очевидно потому что на ПК это всё "разблокируется" без каких либо проблем.
Всегда изумляет подобная бредятина,человек вообще не понимает что дело не жанре игры а в том что при любом,малейшем повороте камеры это сразу ощущается.
А я и говорю - развелось слишком много эстетов, которые истерят из-за того что в бенчмарке 238 фпс вместо 240, когда сами не могут отличить 40 от 60-ти. "Ощущается" у них там что то...
Во первых слишком толсто,во вторых это исключительно твои проблемы.я тебе объяснил суть если до тебя это не доходит я тут бессилен,просто со стороны это выглядит очень глупо.
Не толсто, напротив, слишком прозрачно. Просто кто то слышать не хочет. Но ты прав, это личные проблемы каждого. Замеряй каждый лишний фпс со счетчиком, коли есть такая потребность.
Удивляться тут нечему, если тенденция на эту шизу не изменится - то с выходом карт 60х серии школота будет рваться из-за того что им 400 фпс не хватает. Ведь каждый анимешник мнит себя метачеловеком.
Ты либо реально тупой либо слишком толсто троллишь (хотя возможно ты играешь на геймпаде тогда у меня нет вопросов) речь не про лишний FPS а про конкретные значения которые сразу ощущаются и ни какой счётчик для этого не нужен.
Единственная школота судя по твоим постам здесь ты.