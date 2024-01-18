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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.7 5 289 оценок

Bethesda решила проблему с Starfield и сегодня выпустит обновление

monk70
Новости

Как вы помните, недавно Bethesda перенесла долгожданное крупное обновление Starfield на более поздний срок. Однако, как оказалось, проблемы решены и обновление уже в пути. Компания опубликовала в официальном профиле X/Twitter новое сообщение:

«Обновление: проблема решена, и завтра утром выйдет бета-версия нашего следующего патча в Steam. Следите за обновлениями, чтобы узнать полный список нововведений!»

Это означает, что сегодня, в четверг, 18 января 2024 года, владельцам Starfield в Steam наконец-то будет разрешено протестировать большое обновление ролевой игры. Это крупное обновление представит более 100 улучшений, которые касаются не только графического сектора, но и, прежде всего, игрового процесса. Однако, к сожалению, Bethesda не пожелала заранее раскрывать подробности журнала изменений, и мы сможем узнать больше только в ближайшие несколько часов, когда обновление будет доступно для загрузки.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
saa0891
Bethesda не пожелала заранее раскрывать подробности журнала изменений

Не хотят что бы их в очередной раз пинали раньше времени.

1
Петр Стрельцов

Bethesda готовит сюрприз в виде тысячи неработающих испражнений, ой простите исправлений, не так выразился..

1
ImUndecovahBruh

Ну ладно тогда (v2.0)

0
Zlobin_Evgeny

Больше 100 улучшений которые не решат ничего,как была гадостью так и останется

0
Anglerfish

Эта мантра правда помогает?

0
saa0891 Anglerfish

На счёт мантр без понятия но Беседка ведь реально ни чего кардинально не исправит и не переделает к большому сожалению,они до сих пор не удосужились хотя бы добавить транспорт что бы избавить людей от этих нудных,унылых пробежек по пустым планетам,можно было бы летать по планете на том же звездолёте,но и тут они обобрались.

2
Sidorovich12 saa0891

Я на ранце с читами летаю :)))

0
matrixua

скажи это кибербагу

0
Alex40001

будем надеется что он станет кушать как скайрим

0
Scorpion_GamePlay

Опять бетка

0