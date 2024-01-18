Bethesda решила проблему с Starfield и сегодня выпустит обновление

Как вы помните, недавно Bethesda перенесла долгожданное крупное обновление Starfield на более поздний срок. Однако, как оказалось, проблемы решены и обновление уже в пути. Компания опубликовала в официальном профиле X/Twitter новое сообщение:
«Обновление: проблема решена, и завтра утром выйдет бета-версия нашего следующего патча в Steam. Следите за обновлениями, чтобы узнать полный список нововведений!»
Это означает, что сегодня, в четверг, 18 января 2024 года, владельцам Starfield в Steam наконец-то будет разрешено протестировать большое обновление ролевой игры. Это крупное обновление представит более 100 улучшений, которые касаются не только графического сектора, но и, прежде всего, игрового процесса. Однако, к сожалению, Bethesda не пожелала заранее раскрывать подробности журнала изменений, и мы сможем узнать больше только в ближайшие несколько часов, когда обновление будет доступно для загрузки.
Не хотят что бы их в очередной раз пинали раньше времени.
Bethesda готовит сюрприз в виде тысячи неработающих испражнений, ой простите исправлений, не так выразился..
Ну ладно тогда (v2.0)
Больше 100 улучшений которые не решат ничего,как была гадостью так и останется
Эта мантра правда помогает?
На счёт мантр без понятия но Беседка ведь реально ни чего кардинально не исправит и не переделает к большому сожалению,они до сих пор не удосужились хотя бы добавить транспорт что бы избавить людей от этих нудных,унылых пробежек по пустым планетам,можно было бы летать по планете на том же звездолёте,но и тут они обобрались.
Я на ранце с читами летаю :)))
скажи это кибербагу
будем надеется что он станет кушать как скайрим
Опять бетка