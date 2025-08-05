Bethesda выпустила финальную версию обновления 1.15.222 для Starfield

Bethesda выпустила полную версию обновления 1.15.222 для Starfield, которое с 22 июля было доступно в бета-ветке. Оно расширяет Магазин творений и исправляет несколько сбоев – обязательно к загрузке всем исследователям космоса.

Патч объёмом около 5 ГБ доступен сегодня на ПК (Steam, Microsoft Store) и Xbox Series X|S. Те, у кого уже установлена Starfield, получат его автоматически или смогут начать загрузку вручную.

Магазин творений получил новую раскладку плиток, улучшенные параметры фильтрации и колонку рекомендаций. Кроме того, исправлена ошибка, приводившая к бесконечным загрузочным экранам при наличии нескольких установленных модов. Согласно описанию патча, также устранены редкие сбои при входе в корабельную мастерскую и переключении на вид снаружи.

В версии 1.15.222 также учтены многочисленные пожелания сообщества по улучшению качества игры. Задание «Всё, что можно купить за деньги» теперь можно выполнить без ошибки лифта, новые разрешения 32:9 и 32:10 расширяют графические возможности, а система сортировки в журнале миссий была улучшена. Особенно полезная функция: быстрые сохранения больше не теряются при быстром нажатии горячей клавиши.

Bethesda подтвердила в блоге, что сюжетное дополнение Shattered Space по-прежнему запланировано на осень 2025 года. Сегодняшнее расширение магазина — это шаг к плавной интеграции будущих дополнений.

Для сообщества это означает, что каждый последующий патч предоставляет основу для запуска основного дополнения. Ожидается, что дополнительные обновления стабильности будут выпущены в августе, прежде чем разработчики полностью сосредоточатся на Shattered Space.