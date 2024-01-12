Bethesda выпустит к космической ролевой игре Starfield крупнейшее обновление с сотней правок и улучшений

Bethesda утверждает, что в среду, 17 января, выйдет "самое большое обновление Starfield", в котором будет более 100 "исправлений и улучшений", включая графические доработки для ролевой игры.
Студия сообщила о грядущем обновлении в своем Twitter, после того как опубликовала обзор 2023 года, в котором пообещала большую серию улучшений, которые получит игра в 2024 году. Обновление появится в бета-версии Steam 17 января, а полный релиз для всех игроков состоится через две недели (при условии, что все пойдет по плану)
Bethesda поделилась "некоторыми сведениями о том, чего вы можете ожидать", хотя полные примечания к патчу еще не опубликованы. Конкретные сведения об этих 100 исправлениях и улучшениях пока неизвестны, но мы знаем некоторые из главных изменений.
Для начала будет исправлено множество квестов. Что еще более интересно, это огромное обновление обещает "улучшения стабильности и многочисленные графические улучшения", некоторые из которых, похоже, направлены на устранение самых неприятных моментов в RPG. Bethesda предложила скриншоты "до" и "после" с NPC
Аналогичным образом были улучшены "геометрия солнечного диска" и "тени от планетарных колец", чтобы сделать виды, открывающиеся в пустоте, еще более красивыми. Среди других исправлений - очередная попытка устранить "астероиды, преследующие корабли", как маленькие домашние животные, а также "недоступные люки кораблей". В целом, это многообещающее и потенциально довольно красивое начало 2024 года для Starfield.
Спасибо. Так и просится "игра наконец раскрылась и я в нее вошел! Тут все так прекрасно!"
прям, головотяпство какое-то..
ахах Это так игру делали ахах Игра года ахаха НекстГен бл ахаха
Простите, а что изменилось на скринах "после" ?
PS мертвейшая игра геймплейно, квесты они фиксят. Вам пол игры переделать и переписать надо
Один источник света добавили, больше ничего не заметил.
Разбудите, когда добавят официальную поддержку модов
А кто-то по 1к исправлений выкатывал в патчах. А тут бедненькие сотню еле осилили.
Ну такое... Игра с 1000 ошибок против игры со 100 ошибками. Меньше - лучше.
справа лучше отображаются волосы на голове, на лице вроде бы лучше не стало, хотя, может и на лице стали лучше отображаться
Надо не забыть по 5 экранов загрузки при каждом улучшении ))))
Было бы над чем хвастаться. 100 исправлений, это не так уж и много, особенно когда над проектом трудиться море народа.
жду
Очень хорошо что игру продолжают дорабатывать и улучшать, в принципе там не много нужно исправлять или как то переделывать, к тому же они уже выпускали подобные патчи, по этому надеюсь игра станет намного лучше и приятнее, особенно хорошо бы, что бы все доделали к выходу DLC хочется посмотреть на полноценный игровой релиз со всеми доработками.
Не прошло и пол года🥱Или прошло?
стырфильд в рамочку поставить и всем показывать, что игры про космоц делать не нужно тк они все нелепые душниловки ни о чем за исключением двух-трех проектов… странно что тодду это было непонятно, вроде не нубасик как многие те что от этого чета ждали xD остальное можно не править тк там сама концепция духоты ни о чем поэтому все силы на tes нужно направлять уже давно а то уже третий фейл подряд а то и больше
А потом, лет через пять, когда спросят о выходе "The Elder Scrolls VI " Тоддик отмахнётся и прошамкает что все силы компании были брошены на латание дыр в Скамфилде, воощем ждите игру, как говорил Карлсон ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО когда -то..