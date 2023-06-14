Биомы планет, болезни и Земля: пользователи выделили интересные детали Starfield, о которых умолчала Bethesda ©

Разработчики из студии Bethesda на днях провели большую презентацию игрового процесса Starfield. Больше 40 минут создатели показали и рассказывали о самой ожидаемой ролевой игре этого поколения. Информации было озвучено действительно много, однако нашлись некоторые детали, которые были упущены разработчиками. Хорошо, что у нас есть внимательные пользователи, которые поделись своими наблюдениями.

Из хорошего, игроки в первую очередь отметили большое разнообразие Starfield. Недавняя демонстрация геймплея доказывает, что игра не уступает масштабам The Elder Scrolls 5: Skyrim и Fallout 4. Возможно, даже в некоторых местах превосходит культовые проекты Bethesda. Как отмечают пользователи, в игре будет очень много небольших, но очень приятных деталей. Например, игроки могут заразиться разными болезнями и инфекциями, для которых потребуется лечения с разным подходом. А еще в некоторых случаях игрокам придется оплачивать ипотеку за дом своего персонажа. Ниже представлены все обнаруженные особенности Starfield, о которых не говорилось на демонстрациях напрямую.

Планеты имеют несколько биомов, доступных для исследования игрока.

Персонаж может заразиться инфекциями разными способами (из-за монстров, особенностей планет и т.д), от которых придется лечиться.

В Starfield есть Земля и вся наша солнечная система, которая доступна для исследования.

Как в Skyrim и Fallout 4, игроки смогут полностью забирать снаряжение поверженного врага.

Корабли и дома игрока можно будет покупать в кредит или через похожую игровую систему.

В Starfield есть загрузочные экраны при входе в здания.

Отправиться покорять космос в Starfield можно будет уже этой осенью. Релиз игры состоится 6 сентября на ПК и Xbox Series S|X.