Starfield 06.09.2023
8.1 527 оценок

Биомы планет, болезни и Земля: пользователи выделили интересные детали Starfield, о которых умолчала Bethesda

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Gutsz
Новости

Разработчики из студии Bethesda на днях провели большую презентацию игрового процесса Starfield. Больше 40 минут создатели показали и рассказывали о самой ожидаемой ролевой игре этого поколения. Информации было озвучено действительно много, однако нашлись некоторые детали, которые были упущены разработчиками. Хорошо, что у нас есть внимательные пользователи, которые поделись своими наблюдениями.

Из хорошего, игроки в первую очередь отметили большое разнообразие Starfield. Недавняя демонстрация геймплея доказывает, что игра не уступает масштабам The Elder Scrolls 5: Skyrim и Fallout 4. Возможно, даже в некоторых местах превосходит культовые проекты Bethesda. Как отмечают пользователи, в игре будет очень много небольших, но очень приятных деталей. Например, игроки могут заразиться разными болезнями и инфекциями, для которых потребуется лечения с разным подходом. А еще в некоторых случаях игрокам придется оплачивать ипотеку за дом своего персонажа. Ниже представлены все обнаруженные особенности Starfield, о которых не говорилось на демонстрациях напрямую.

  • Планеты имеют несколько биомов, доступных для исследования игрока.
  • Персонаж может заразиться инфекциями разными способами (из-за монстров, особенностей планет и т.д), от которых придется лечиться.
  • В Starfield есть Земля и вся наша солнечная система, которая доступна для исследования.
  • Как в Skyrim и Fallout 4, игроки смогут полностью забирать снаряжение поверженного врага.
  • Корабли и дома игрока можно будет покупать в кредит или через похожую игровую систему.
  • В Starfield есть загрузочные экраны при входе в здания.

Отправиться покорять космос в Starfield можно будет уже этой осенью. Релиз игры состоится 6 сентября на ПК и Xbox Series S|X.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
cuckold

Еще в игре еботеку плотить.

0
StingerV

Больше всего меня интересует сейчас вопрос по планете земля, что с ней и как она в игре будет выглядить, и будет ли транспорт для передвижения по поверхности планет

0
digitalkid
Как в Skyrim и Fallout 4, игроки смогут полностью забирать снаряжение поверженного врага.

А это вы откуда взяли?) В видосах вроде был только лутинг "из карманов". А-то щас навыдумываете.

Источник е?

UPD: Короче скаф рандомом где-то выпадает в луте, а где-то нет.

Спойлер
-3
Саня Цукино Усаги
А это откуда? Источник е?

Буквально в Starfield Direct было

2
Goodvini

На их движке не играл )), а вообще год или два назад еще говорили о загрузках.

0
digitalkid Goodvini

Для коментов это норм, но когда в новости "ой ну это где-то было".. Ну такое себе.

0