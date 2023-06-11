Большое количество подробностей о Starfield из презентации Starfield Direct

В рамках Starfield Direct разработчики поделились множеством подробностей о механиках грядущего научно-фантастического экшена Starfield. В нем были продемонстрированы не только потрясающие биомы, но и целые города, в которых игроки будут получать задания, контактировать с торговцами и другими неигровыми персонажами.
Нам показали, как именно выглядят различные механики геймплея, такие как добыча руды, полезных ресурсов, подбор лута и динамичные перестрелки. Также вы можете ознакомиться с целой планетарной системой, по которой мы сможет путешествовать как при помощи звездолетов, так и используя систему быстрых перемещений, если какая-то определенная планета была открыта ранее. Огромное количество побочных заданий и разнообразных испытаний также будут доступны в мире Starfield.
Не обошлось и без масштабных перестрелок в открытом космосе. Встретив противника, мы можем начать атаку. И тут игроку доступно два варианта исхода: уничтожить вражеский звездолет или же взять его на абордаж при помощи стыковки шлюзовой шахтой космического корабля.
К слову, вышеупомянутые звездолеты игроки смогут приобрести за внутриигровую валюту. Все они будут отличаться между собой различными характеристиками. Также доступна подробная кастомизация каждого блока корабля, причем не только для увеличения мощностей, но и для создания уникального внешнего вида. Во время презентации наглядно показано, что именно позволяет собрать внутриигровой конструктор.
По словам разработчиков, разнообразие вооружения в Starfield не даст заскучать никому. Нам будут доступны разнообразные пистолеты, автоматы, дробовики, снайперские винтовки, гранатометы и так далее. К тому же и их можно будет модифицировать на свое усмотрение.
Исследуя разнообразные планеты, игроки также смогут развернуть собственную базу, в которой можно будет задержаться на долгое время. Главной задачей таких строений будет добыча полезных ископаемых при помощи массивных технических средств.
Кроме того, были показаны и возможности кастомизации своего персонажа при его создании. Множество ползунков и настроек даст возможность сделать действительно уникального героя, который будет отличаться от других.
В целом, глядя на презентацию Starfield Direct, можно впечатлиться масштабами проекта, ведь он будет поистине крупным. Судя по всему, нам предстоит отправиться в долгое и, что самое главное, интересное путешествие, которое займет сотни часов геймплея, как это было в свое время с небезызвестной RPG The Elder Scrolls 5: Skyrim.
Игра года, однозначно.
Игра года 31 августа вызодит . А это очередной Скайрим с пушками .
в голове киевского тролля однозначно, в головах нормальных Людей- разумеется нет.
фашисткое - подзалупное пернуло
Вот честно, при такой графике не дай боже игра будет требовать RTX 4090...
Если Series S потянет - я думаю, даже на Steam Deck можно будет нормально играть. Надеюсь, потому что на нём и планирую играть.
графон уровня фаллаута 4 ну чуть лучше.
будет, если на консолях уже лок в 30 заявлен, да и на презентации порой тормоза были видны.
Скайрим не стал игрой года,но вот Скайрим в космосе станет)
Выглядит очень многообещающе.
No Mans Sky на максималках))
Посмотрел первые 15 минут. Очень хорошо.
А проект Стар Ситизен можно закрывать. Он, помимо прочего, устарел по сравнению с Starfield и в графике, и в механике, во всём.
Ты что… сейчас начнётся там очередная смена движка и ещё лет 10 донатов
Остались, конечно, некоторые вопросы после презентации, но в целом всё выглядит интересно. Надеюсь, что Беседка не обосрётся.
И, да, надеюсь, что будет без Денувы и какой-либо привязки к онлайну.
Наверняка среди 1000 планет будет одна с платным доступом и это будет планета на которой происходят действия Skyrim 😂
Это выглядело просто прекрасно
Ох эти божественные анимации ударов ближнего боя, прямиком из обливиона. ЭТОЖИГОТИ, однозначно.
Круть, графика для такого масштаба даже больше чем надо!
Самая ожидаемая мною игра в этом году.
Да и в целом основная масса игр кроме японских вкатило, особенно заинтересовал типо биошока чет с временем связанно, ну и как любитель рпг фейбл и от обсидиан жду
игра выглядит на 1060 ни какой 4090 быть не должно если будет оптимизон дно.
это сингл игра или мультик в итоге ? Привязка к онлайну будет или нет ?
Насколько надо любить свою работу, что бы за 12 лет даже не попытаться как то улучшить свой движок.
Вы издеваетесь?
Почему же, я понимаю, что Тодд опять продал всем игру. Он же не виноват, что люди не видят в игре 2023 года текстуры, анимации, эффекты скайрима 2011.
Анимации вполне нормальные, текстуры - ну, не знаю.
Вы в текстуры играете, или в игру с огромным, детализированным, интерактивным и интересным игровым миром?
Если это всё завернуть в CGI-графику, консоли взорвутся, а половина конфигураций ПК запустит в режиме слайд-шоу.
Да и пофиг
Вот таким людям тод и продаёт игры, я сделал вывод по движку наблюдая его в шоу. А вот как вы смогли рассмотреть огромный детализированный интересный и интерактивный мир это конечно вопрос. За всю конференцию показали один их город и штук 7 пустынных планет, трех видов врагов и 3 вида живности. При этом зная тода в игре 100% кроме 4х основных планет - остальные будут пустые гринделки из разряда "очередная планета нуждается в вашей помощи"
1000 мертвых планет, гринд камней, строительство кораблей и прочая лабуда, плюс к этому явное отсутствие реально интересного сюжета. Для меня проходняк однозначно, хотя боёвка вроде ничего. Какая-то смесь майнкрафта и no mans sky.
p.s. Хотя бы другие расы добавили, а то одни люди да роботы
тввое описание под ноу мен скай идеально подходит