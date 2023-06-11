Большое количество подробностей о Starfield из презентации Starfield Direct ©

В рамках Starfield Direct разработчики поделились множеством подробностей о механиках грядущего научно-фантастического экшена Starfield. В нем были продемонстрированы не только потрясающие биомы, но и целые города, в которых игроки будут получать задания, контактировать с торговцами и другими неигровыми персонажами.



Нам показали, как именно выглядят различные механики геймплея, такие как добыча руды, полезных ресурсов, подбор лута и динамичные перестрелки. Также вы можете ознакомиться с целой планетарной системой, по которой мы сможет путешествовать как при помощи звездолетов, так и используя систему быстрых перемещений, если какая-то определенная планета была открыта ранее. Огромное количество побочных заданий и разнообразных испытаний также будут доступны в мире Starfield.

Не обошлось и без масштабных перестрелок в открытом космосе. Встретив противника, мы можем начать атаку. И тут игроку доступно два варианта исхода: уничтожить вражеский звездолет или же взять его на абордаж при помощи стыковки шлюзовой шахтой космического корабля.

К слову, вышеупомянутые звездолеты игроки смогут приобрести за внутриигровую валюту. Все они будут отличаться между собой различными характеристиками. Также доступна подробная кастомизация каждого блока корабля, причем не только для увеличения мощностей, но и для создания уникального внешнего вида. Во время презентации наглядно показано, что именно позволяет собрать внутриигровой конструктор.

По словам разработчиков, разнообразие вооружения в Starfield не даст заскучать никому. Нам будут доступны разнообразные пистолеты, автоматы, дробовики, снайперские винтовки, гранатометы и так далее. К тому же и их можно будет модифицировать на свое усмотрение.

Исследуя разнообразные планеты, игроки также смогут развернуть собственную базу, в которой можно будет задержаться на долгое время. Главной задачей таких строений будет добыча полезных ископаемых при помощи массивных технических средств.

Кроме того, были показаны и возможности кастомизации своего персонажа при его создании. Множество ползунков и настроек даст возможность сделать действительно уникального героя, который будет отличаться от других.

В целом, глядя на презентацию Starfield Direct, можно впечатлиться масштабами проекта, ведь он будет поистине крупным. Судя по всему, нам предстоит отправиться в долгое и, что самое главное, интересное путешествие, которое займет сотни часов геймплея, как это было в свое время с небезызвестной RPG The Elder Scrolls 5: Skyrim.