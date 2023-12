Дизайн-директор Starfield критикам: "Не обманывайте себя, думая, что вы знаете, почему она такая, какая есть"

Starfield вышла на рынок не с таким позитивом, как все ожидали, и у многих людей есть свои мысли по этому поводу. Очевидно, это вдохновило дизайн-директора Starfield Эмиля Пальяруло на размышления о том, насколько некоторые из этих критиков уверены в своем мнении, несмотря на то, что они "оторваны" от процесса создания игр.

"Забавно, насколько некоторые игроки оторваны от реалий разработки игр, и тем не менее они говорят с полным авторитетом", - написал Пальяруло в длинной ветке Twitter. "Я имею в виду, что могу предположить, что нужно сделать, чтобы сделать Hostess Twinkie, но я не работаю на фабрике, так что что, черт возьми, я действительно знаю? Не так уж и много.

Отчасти я это понимаю. Если ты потребитель и тратишь деньги на что-то, это дает тебе право жаловаться на эти вещи. Я трачу много денег на игры каждый год, и иногда мне требуется очень много, чтобы не кричать в коллективное сознание интернета.

Пальяруло заявил, что его сдерживают два фактора: Он знает, как тяжело делать игры, и слишком уважает тех, кто этим занимается, и было бы непрофессионально и некрасиво, если бы он это сделал. А в те времена, когда он был игровым обозревателем, он был "абсолютно тем человеком, который мог сказать об игре все, что хотел, — хорошее или плохое".

Но в те дни, продолжает он, он даже не представлял, сколько работы и стресса было связано с созданием игры. Теперь, после более чем 20 лет работы в Bethesda, он прекрасно понимает, что процесс создания игр "это ряд уступок и сложных решений", и, естественно, это изменило его точку зрения. И хотя он "не пытается никого переубедить" в этом вопросе, ему явно хотелось бы, чтобы люди были немного более вдумчивы в своей критике.

Вам могут не нравиться отдельные части игры. Вы можете ненавидеть игру целиком. Но не обманывайте себя, думая, что вы знаете, почему она такая, какая есть (если это не подтверждено документально), или как она стала такой (хорошей или плохой). Если вы сами не делали игру, вы не знаете, кто принимал те или иные решения, кто выполнял ту или иную работу, сколько людей было занято в этой работе, с какими временными трудностями вы столкнулись или как часто вам приходилось преодолевать саму технологию (это очень важно). Так что да! Любите игры, покупайте их, играйте в них и жалуйтесь от души! Это своего рода природа транзакционных отношений между разработчиком и игроком. Но... просто знайте, что игра, в которую вы играете, - это в некотором роде чудо само по себе. Нормальные люди собрались вместе, чтобы работать ГОДАМИ ради одной цели — принести вам удовольствие и счастье. Так что стоит помнить об этом... и о них!"

Пальяруло ни разу не упоминает Starfield по имени в своей теме, но трудно представить, что он может говорить о чем-то другом. В отличие от большинства ролевых игр Bethesda, которые получают почти всеобщее признание, Starfield провалилась: Это хорошая игра, но в сравнении с последними 20 годами The Elder Scrolls и Fallout, это просто недостаточно хорошо. Но среди обоснованной критики есть и чрезмерные претензии, утверждающие, что Starfield - это просто мусор: Создатель мода Skyrim Together, например, недавно объявил, что забросил работу над запланированным модом Starfield Together, потому что "эта игра - гребаный мусор".

Это, пожалуй, перебор, и в некоторых ответах на твит Пальяруло признается, что критика Starfield зашкаливает. Но другие отмечают, что не нужно уметь готовить "Твинки", чтобы понять, когда они невкусные.