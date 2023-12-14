Дизайн-директор Starfield критикам: "Не обманывайте себя, думая, что вы знаете, почему она такая, какая есть"

Starfield вышла на рынок не с таким позитивом, как все ожидали, и у многих людей есть свои мысли по этому поводу. Очевидно, это вдохновило дизайн-директора Starfield Эмиля Пальяруло на размышления о том, насколько некоторые из этих критиков уверены в своем мнении, несмотря на то, что они "оторваны" от процесса создания игр.
"Забавно, насколько некоторые игроки оторваны от реалий разработки игр, и тем не менее они говорят с полным авторитетом", - написал Пальяруло в длинной ветке Twitter. "Я имею в виду, что могу предположить, что нужно сделать, чтобы сделать Hostess Twinkie, но я не работаю на фабрике, так что что, черт возьми, я действительно знаю? Не так уж и много.
Отчасти я это понимаю. Если ты потребитель и тратишь деньги на что-то, это дает тебе право жаловаться на эти вещи. Я трачу много денег на игры каждый год, и иногда мне требуется очень много, чтобы не кричать в коллективное сознание интернета.
Пальяруло заявил, что его сдерживают два фактора: Он знает, как тяжело делать игры, и слишком уважает тех, кто этим занимается, и было бы непрофессионально и некрасиво, если бы он это сделал. А в те времена, когда он был игровым обозревателем, он был "абсолютно тем человеком, который мог сказать об игре все, что хотел, — хорошее или плохое".
Но в те дни, продолжает он, он даже не представлял, сколько работы и стресса было связано с созданием игры. Теперь, после более чем 20 лет работы в Bethesda, он прекрасно понимает, что процесс создания игр "это ряд уступок и сложных решений", и, естественно, это изменило его точку зрения. И хотя он "не пытается никого переубедить" в этом вопросе, ему явно хотелось бы, чтобы люди были немного более вдумчивы в своей критике.
Вам могут не нравиться отдельные части игры. Вы можете ненавидеть игру целиком. Но не обманывайте себя, думая, что вы знаете, почему она такая, какая есть (если это не подтверждено документально), или как она стала такой (хорошей или плохой). Если вы сами не делали игру, вы не знаете, кто принимал те или иные решения, кто выполнял ту или иную работу, сколько людей было занято в этой работе, с какими временными трудностями вы столкнулись или как часто вам приходилось преодолевать саму технологию (это очень важно). Так что да! Любите игры, покупайте их, играйте в них и жалуйтесь от души! Это своего рода природа транзакционных отношений между разработчиком и игроком. Но... просто знайте, что игра, в которую вы играете, - это в некотором роде чудо само по себе. Нормальные люди собрались вместе, чтобы работать ГОДАМИ ради одной цели — принести вам удовольствие и счастье. Так что стоит помнить об этом... и о них!"
Пальяруло ни разу не упоминает Starfield по имени в своей теме, но трудно представить, что он может говорить о чем-то другом. В отличие от большинства ролевых игр Bethesda, которые получают почти всеобщее признание, Starfield провалилась: Это хорошая игра, но в сравнении с последними 20 годами The Elder Scrolls и Fallout, это просто недостаточно хорошо. Но среди обоснованной критики есть и чрезмерные претензии, утверждающие, что Starfield - это просто мусор: Создатель мода Skyrim Together, например, недавно объявил, что забросил работу над запланированным модом Starfield Together, потому что "эта игра - гребаный мусор".
Это, пожалуй, перебор, и в некоторых ответах на твит Пальяруло признается, что критика Starfield зашкаливает. Но другие отмечают, что не нужно уметь готовить "Твинки", чтобы понять, когда они невкусные.
Не нужно быть сантехником, чтобы понять, что труба протекает
Нужно быть гением ,чтобы понять что игра от Тода слыш купи игра овно.
Ну сделал ты и твоя студия парашу, молча признай да и все. Нет, начал защищать как можно, а что бы по шапке от руководства не получить вообще даже ни разу название игры не упомянул
Пользователь платит за результат, и имеет полное право критиковать. И ему плевать, как там "Твинки" делается. Вот если б ты бесплатно раздавал, тогда критика была б неуместна.
Они возились с этой драной игрой более 7 лет, анонсировав её ещё а 2018. Несколько раз переносили её. Они загнули цену в 70 евро за обычное издание и 100 евро за премиальное. Они наобещали столько всего. Итог - очень высокие ожидания. Выпустили помои и теперь начинают ныть. Сюрприз сюрприз.
Блин, я очень ждал когда Starfield выпустят и уже наконец то начнётся полноценная разработка TES6. Но после того кала, что мы получили, уже ничего не жду. Могу только порадоваться, что игра получает заслуженное и рейтинг опускается все ниже.
Так игра не бесплатная, люди за неё платят, а некоторые даже консоли покупали/компы обновляли. И тут выходит чел и такой "не ну там тётя Галя так полы в Бесезде намывала, а вы её труд не цените"
Да мне и всем остальным как бы плевать на причины. Я как геймер хочу играть в игры и что бы мне приносило это удовольствие. Я играл в обливион в 15фпс, но мне было интересно. Я играл в скайрим со сломаными квестами, но мне было интересно. В фолычами в 3 и 4 я конечно страдал от удушья. Но прощел их.в старфилд было не интересно играть абсолютно. У меня стримил старфилд со словами "я бы давно дропнул это г@вно если бы меня не смотрели"
не обязательно знать как делается машина что бы получать кдовольствие от езды
Вот далбичи из диснея до сих пор винят в своих провалах гомофобов или ковид
Да чё там оправдываться ,игру делали явно какие недоумки и имбецилы .Грузовой контейнер вместимостью в 75 ед , а гг с самого начала носит 135 .Как это объяснить с точки зрения нормального человека ? Люди летают по галактике ,а у торговцев 5-10 к денег в наличии .Заправлять корабель вообще не надо ,топливо волшебным образом никогда не исчезает . Нафига бак тогда ? Главный сюжет- две с половиной миссии ,а все остальное тупое мотание по одинаковым храмам. Контрабанда стоит везде одинаково ,нафига ее тогда тащить в города ? Нафига тогда экранированные отсеки ? Когда тупо можно в соседней системе за такие же деньги продать ? Храмовая способность -зацвел цветок снова -это 10 баллов по шкале высшего тупизма .Зачем она вообще нужна ? Для чего эти десятки ненужных перков ? Просто что бы были ,затянуть игру -вот она идея этих недофилдов .А потом на что то обижаются .Эффективные менеджеры и дефективные разрабы сделали реальное посмешище .Были такие надежды ,а на деле вышла тупая и убогая дешевка .
Бедные снежинки работали. Они конечно же хотели в первую очередь доставить удовольствие игрокам, а не поднять бабла, верим. Какое же убогое время. Любая критика воспринимается как ущемление и угнетение бедняжек.
90$ за ранний доступ дабы вы могли насладиться нашей игрой как можно быстрее, плак, плак.
Дизайн-директор Starfield - идиёт
Мне как бы старфилд тоже не зашёл .Но так то он прав.
он в Бэйна играет?)
- Мы заплатили тебе кучу денег!
- И это даёт тебе власть надо мной?
чудо, что она запустилась?
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приложение завершает работу
Создаётся впечатление, что Беседка может работать только с фентезийным сеттингом своих Древних Самокруток. Фантастика не их конёк. Смотрим на Старфилд, смотрим на Фоллауты... Делаем выводы.