Для Starfield доступно исправление двух проблем, возникших в последнем патче

Bethesda Softworks выпустила исправление для Starfield, устраняющее две конкретные проблемы, возникшие в последнем патче. Это две небольшие ошибки, которые, если они возникнут, могут оказаться весьма раздражающими.
Итак, после установки исправления игроки смогут вернуться к съемке персонажей в динамических позах в фоторежиме. Они также больше не будут рисковать столкнуться с персонажами, которые бесконечно повторяют одну и ту же строку диалога.
В остальном напоминаем, что недавно был опубликован крупный патч Starfield, который вводит в игру несколько новых функций, включая обновление фоторежима и обзор использования дигипиков.
Чцука где фикс для старых пк?