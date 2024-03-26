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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.8 5 806 оценок

Для Starfield доступно исправление двух проблем, возникших в последнем патче

monk70
Новости

Bethesda Softworks выпустила исправление для Starfield, устраняющее две конкретные проблемы, возникшие в последнем патче. Это две небольшие ошибки, которые, если они возникнут, могут оказаться весьма раздражающими.

Итак, после установки исправления игроки смогут вернуться к съемке персонажей в динамических позах в фоторежиме. Они также больше не будут рисковать столкнуться с персонажами, которые бесконечно повторяют одну и ту же строку диалога.

В остальном напоминаем, что недавно был опубликован крупный патч Starfield, который вводит в игру несколько новых функций, включая обновление фоторежима и обзор использования дигипиков.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Born to play

Чцука где фикс для старых пк?

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