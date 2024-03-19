Новое обновление Starfield содержит большое количество исправлений ошибок и новые возможности

Последнее обновление Bethesda для Starfield для платформ Xbox Series X/S и ПК — одно из крупнейших из когда-либо выпущенных. В течение последних нескольких недель Bethesda Game Studios распространяла бета-версии патчей для Starfield в Steam, чтобы игроки могли протестировать новые дополнения до того, как они будут выпущены в самой игре. Теперь, после этих периодов бета-тестирования, Bethesda официально выпустила новый патч Starfield, который должен радикально улучшить общее качество ролевой игры.
Обновление 1.10.31 для Starfield, которое можно загрузить уже сейчас, добавляет несколько новых функций. Во-первых, в игру были внесены улучшения в фоторежим, что означает, что игроки могут фотографировать своего персонажа или товарищей, принимающих определенные позы. Помимо этого, большая часть нового обновления Starfield посвящена исправлению ошибок, которые повлияли на различные квесты, игровой процесс, элементы пользовательского интерфейса и многое другое. В общем, это обновление колоссальное и готовит почву для выпуска DLC Starfield в будущем.
Чтобы ознакомиться со всеми возможностями этого нового обновления для Starfield, вы можете найти полные примечания к патчу по ссылке.
Cкорее так - "Новое обновление Starfield содержит большое количество ошибок и отсутствие новых возможностей". Дырявое фуфло..
Очерь важное нововведение.
Тело уходит в варп?
Застревание в текстурах теперь можно фотографировать, замечательно. Сралфинд держит марку.
Это и раньше делать можно было , но сейчас можно сделать чтоб гг позировал и улыбался при этом в кадре.)
Совсем ошалели?! Даже не стесняются. Этим должны заниматься отделы тестирования, а не купившие игру люди.
Так Пастырь Тоддик молвил в своей обители - "Купите и обрящите" и воздастся всем багами поровну и даром и не даром и никто не уйдёт обиженным..
То, что выше -- вода, уже без них давно справились. А вот это:
Если не липа-- действительно важно. Но если липа, игра зависнет и надолго.
Контент будет завозится в этих невероятных обновлениях?)) скоро год игре, а релизные проблемы не пофикшены