Для Starfield вышел крутой мод, улучшающий ИИ противников и компаньонов

Моддер NickMillion выпустил мод "Experimental Combat and Stealth AI Overhauls", который улучшает искусственный интеллект врагов Starfield, делая их гораздо более опытными и реалистичными в бою. Кроме того, мод вносит изменения в систему скрытности и другие общие аспекты игры.
Самая глубокая на сегодняшний день (вероятно) переработка ИИ Starfield. Содержит около 100 измененных параметров в нескольких скриптах. Да, это делает ваших компаньонов еще и умнее!
Запуск мода, приуроченный к выходу самой игры, заставляет задуматься, почему Bethesda не реализовала нечто подобное сразу. В действительности мод работает на основе того, что сделано Bethesda, он не заменяет скрипты или что-либо еще, что делает очевидным то, что выбор разработчика был преднамеренным, вероятно, сделанным для того, чтобы снизить риск разочарования у менее способных игроков, что всегда должно учитываться в игре, ориентированной на миллионы людей.
При этом мод NickMillion включает в себя несколько файлов. Игроки могут загрузить нужные им твики и применить их в игре, предварительно ознакомившись с инструкцией, предоставленной моддером, чтобы знать, что делать и какие эффекты будут получены.
правильно, зачем стараться? хай модеры перелопачивают игру) Тодд такой тодд канеш...
так как установить?
Так не зря же изначально, ещё до выхода игры дорогу дали мододелам ))))
как установить
В некоторых моментах столько врагов что если бы у них был норм ИИ они бы меня вынесли точно, так что опасно ставить этот мод
Снижай сложность игры в зависимости от ситуации, там сразу во время перестрелки можно с оч высоких на оч низкие переключать без перезагрузки и будешь взглядом .
А где его найти??
"очевидным то, что выбор разработчика был преднамеренным"
Ну да, им же продать нужно, а не современную игру по самым высоким стандартам сделать.
Так это тупо батник, который меняет настройки игры. Он ничего нового не добавляет, по факту, он меняет уровень сложности. Когда ты стреляешь врагов, кидаешь гранаты, они делают вид, что им больно, разбегаются от страха, типо не замечают гранаты. С этими настройками, они просто перестают давать тебе фору, и бегут на тебя как терминаторы.
Так то ты абсолюли прав, Айвэн. Тут некоторые что-то в этом совсем хромают, судя по минусам к твоему комментарию. Тупо эксплойт консоли. Можно через саму консоль, можно чрез СтрафилКастомсСэттингс.ини сделать принудительно загружаемые на консоль ссылки (при этом даже консоль в игре окрывать не понадобиться, чтобы бат команду дать прочесть и выполнить).
хз.. на самой высокой сложности играю и пусть ИИ тупит иногда (застревает где то за углом типа не видит меня, или промахивается много раз) но если попадают в тебя на этой сложности, то выносят сразу огромное кол-во здоровья. Некоторые мобы (не люди) убивают с 1 удара, поэтому я от них убегаю чтоб сохранять дистанцию. Просто играйте не в креатив режиме ))) вот и всё, не благодарите
Зачем ? Там и так всё норм