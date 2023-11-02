"Должны заставить игрока чувствовать себя маленьким": Bethesda по-прежнему не считает пустые планеты скучными

Несмотря на успешный запуск нового проекта от Bethesda под издательством Microsoft, игра получает много неоднозначных отзывов от игроков, на некоторые отзывы стали отвечать сотрудники из Bethesda и данные ответы поставили игроков в тупик.
Всё началось с отзыва в Steam от одного из игроков, оставленного еще в начале октября,
В отзыве игрок описывает свои впечатления от игры, где в том числе утверждает, что Starfield — это большой шаг назад относительно прошлых проектов Bethesda, известной по играм со свободой исследования, как и в жанре RPG и задается вопросом - на что было потрачено столько времени и средств, если уникального и интересного контента куда меньше, чем в Skyrim и Fallout 4.
В конце октября данный отзыв прокомментировал в Steam сотрудник из Bethesda под ником FalcoYamaoka. Он извинился за то, что игра не оправдала ожиданий пользователя, а затем попытался объяснить, что пустые планеты - это авторская задумка.
Некоторые планеты пустые по задумке — это не скучно. Смысл был в том, чтобы исследование в Starfield заставило игрока почувствовать себя маленьким.
На претензию игрока к однообразному геймплею и бестолковыми полетами разработчик посоветовал изучить конструктор корабля и повысить уровень сложности. FalcoYamaoka считает, что управление некоторыми суднами ощущается совсем по-разному.
- Многие игроки выразили недовольство подобными ответами от разработчиков, игроки пишут, что им странно читать подобные ответы от сотрудника компании. По их мнению, такие пояснения и советы лишь показывают, что сама студия действительно очень далека от своей аудитории.
- Так же игроки сообщают, что Bethesda копирует это сообщение в ответ на некоторые другие обзоры, поэтому не исключено, что оно не писалось как обращение конкретно к данному отзыву.
Позориться, так до конца
В игре есть интересный контент, но он сильно разбавлен скучным контентом и скука на столько сильная что поиграл прилично, но игра надоела и перестало заходиться в нее, хотя сюжет еще и половины не прошел, да и побочных цепочек больше половины. Достали эти пустые планеты, достали загрузки, достало бегать по 500-1000 метров до точек интереса, да и диалоги слишком разбавлены пустой болтовней, достали одинаковые базы на планетах. Такие дела.
Даже как то страшно за 6 свитки! Скорее всего это будет лютейшая дичь! Беседка выдохлась!
Я смотрю наша страна и в общем Европа более трезво смотрит, но вот говорят в США очень многие купили Старфилд. Прям Задорнов был прав про американцев. Да, скорее всего свитки будут невероятных размеров и куча скучного контента.
То есть игра пустая не потому что беседка криворукая и ленивая, а потому что это так задумано!? Ну чё сказать. Отмазка божественная. Типа беседка художник. Беседка так видит. А мы все, их аудитория, просто ничего не понимаем. И на самом деле пустые планеты это совсем не скучно. Это очень крутая задумка! Каеф!
Боюсь представить, чем будет следующая игра беседки. Сделают они нам новые свитки с пустым миром БЕЗ квестов и заявят, мол так задумано. Мир на самом деле не пустой. Просто так задумано. Мир БЕЗ квестов это круто! Часов через 300 свитки раскроются...
И отмаза будет в стиле " ну вот вы же ходите по настоящему миру и квесты не находите постоянно, но вам же не скучно"
Вот именно такими 6 свитки и будут! Нет уже тех людей которые делали интересные миры! Можете не надеется, беседка умерла! Только глупый этого не замечает!
Она умерла, перед тем как купить права на Фоллаут. Ибо, ничего своего уже тогда в голове не было...
Именно! Так и есть!
Должны заставить игрока чувствовать себя малолетним дебилом*
Вот только игроки чувствуют скукоту а кое кто даже, что их кинули на 100 долларов.
"ты видишь пустую планету а я вижу возможность" как то так вот бы еще оптимизон и жрало на ровне со скайримом
Они до сих пор не могут понять, что это работает только при бесшовных переходах, когда ты видишь весь масштаб. Даже в Масс Эффект это лучше чувствовалось. А на переходы между бесконечными локациями можно и в любом рогалике посмотреть
Большинство планет по логике и должны быть безжизненными. Там нет воздуха, температура не для живых существ. Только голые камни.
Хорошо, что разработчики Старфейла дружат с логикой. Плохо, что они не дружат с разработкой игр, и совсем отвратительно, что они не дружат с головой.
No Mans sky был такой же. Куча безжизненных планет с ресурсами. Зажрались современные игроки. Когда то были простейшие пиксельные игрушки которые умещались на телике. Мы от них писались от счастья и не жаловались. Радовались что есть вообще такое.
Соглашусь .
Современный геймер привык к тому что за каждым углом его поджидают активности .
Иследовать пустые планеты и бродить по ним это тоже часть геймплея .
Не в коем случае не оправдываю беседку ,есть у меня и свои притензии ,и по кадрам и по языку и ещё ....
Но тут работает правило .
Не нравиться не играй !
Ага, как же, "зажрались". Ну ты, конечно, чушь ляпнул, хоть стой, хоть падай.
Убеждённые танкисты и староверы с увеличенным содержанием чугуна в голове наверняка всё ещё не понимают, что за прошедшие 35-40 лет игровая индустрия могла измениться, равно как и критерии оценки игр игроками. А ещё люди определённого склада ума не понимают, что есть такая штука, как накопленный за плечами игроков какой-никакой (солидный!) игровой опыт, и им есть с чем сравнивать выходящие новинки. Сейчас "простейшие пиксельные игрушки" могут впечатлить разве что маленьких детей и застрявших сознанием в прошлом деревенщин, которые до сих пор удивляются цветным телевизорам.
Да и сам ты, наверняка, если вдруг внезапно отключается интернет, звонишь в контору своему провайдеру и выясняешь, что это было, а вовсе не идёшь на задний двор своего дома для развлечения лупить палкой крапиву или подкидывать коровье гoвно на лопате только из тех соображений, что в детстве тебе это доставляло неслыханное счастье.
Красавчик! Абсолютно с тобой согласен!
Вообще сам по себе космос достаточно скучное место, на что они рассчитывали создавая в таком сеттинге игру?) Это же не симулятор типа Elite и не X- серия с её богатой экономической системой
Пустой космос и планеты разбавленные рандомными встречами и квестами, это лишь часть контента в одной большой игре, который ни кого ни к чему не принуждает, нужно про это говорить а не пытаться описывать задумку которую никто не понял, нельзя пока что сделать планеты не пустыми в принципе, по крайней мере на данном этапе развития игровой индустрии, об этом надо говорить, а не о том что на самом деле это гениальная задумка которую никто не понял.
Это игра, а не реальный космос, блин.
Ну, что ж, много игроков почувствовали себя подавленными от скучных планет и одинаковых блокпостов.
Какая разница, если управлять ими не надо, ибо перемещение осуществляется через фаст-тревел.
Как говорится, уж лучшеб промолчал)))
Похоже ему такую патетическую пургу начальство на собраниях внушает, а он дурачок ведётся, нормальные люди к подобной придури начальства снисходительно относятся, а этот за чистую монету принимает и даже другим пытается по ушам ездить, вы ничего не понимаете в этом глубокая творческая задумка а не банальная халтура)))
Пустые планеты это нормально (правда, пустых, кроме земли я там не видел). Ответы разрабов шляпа.
Проблема не в масштабах пустот на планетах, проблема в отсутствии наземного транспорта. Много игр с исследованием новых миров, но практически везде это можно делать с интересом. В том же Эмпирионе нет проблем с осмотром точек интереса, хотя они уж точно не интереснее старфилдовских. Просто до них не нужно бежать десять минут пешеходом. Хотя там нет таких жестких границ на планетах. Но там есть самое главное - быстроходный транспорт.
Серьезно, почти всё в игре понравилось, но вот эта механика пешего первопроходца - это прям какая то шляпа. Из-за неё уже скипаю 90% POI на необитаемых планетах. Срочно нужно с этим что то делать и добавлять какие то скутеры, ховербайки, парящие суда и т.п. Идей масса, можно просто посмотреть как это сделано в других играх. Даже в том же Масс Эффекте с его Мако или Молотом. Но то что сделано сейчас - это очень, очень плохо. Да, механика исключительно опциональная, не хочешь - не исследуй, но кажется что Беседка намеренно мотивирует игроков вырезать значительную часть контента из своей игры.
С другой стороны, видно что нытик, писавший претензию о том что контента в игре меньше чем в Fallout или Skyrim - очередной теоретик, не игравший в игру. Есть объемный пласт хейтеров, которые в принципе на игру болт клали, и даже скачивать не пытались, потому что всё что, по их мнению, им нужно знать - они уже посмотрели на йутубе. А именно "пустые планеты" и "нету космаса". То что задизайненые вручную локации в Старфилде превышают размер городков и данжей того же Скайрима в разы - это их не колышет. Ведь чтобы это понять нужно что то там исследовать, куда то ходить или летать. Зачем? Просто взял, зашел на блог йутуб-хейтера, Ctrl+C, Ctrl+V. Всё. Нет космоса, планеты пустые, игра гамно. Обзор готов.
Я бы на месте Беседки этим отбитым вообще не отвечал в принципе.
Ок. Тогда пусть сделают полет до планеты без загрузок, чтобы был выбор. Или транспорт добавят наконец, без машины на планете никак вообще, попутно собирая материалы из лазера какого нибудь. Тогда да, можно было бы сказать, но как они у себя воображают "маленького человека в галактике" я не понимаю, очень интересно послушать.
И вопрос. Есть ли там планеты как на скрине?
нет, арт на тему просто
Жаль, очень бы подошло старфилду
Основной посыл: "Мы дали вам песочницу и тот же движок для моддинга, пользуйтесь"
Вы что не можете моды поставить на наполнения планет?(с)
Человек по своей природе стремиться к новому. То, что не попадает под эту категорию, называют: бытностью и рутиной. Исследованье однообразных планет, битва с бандитами, стройка аванпостов, могло бы заинтересовать будь у этого хоть какая-то цель. Но в игре, все построено на накопление кредитов. Конечно корабли и все прочее стоит дорого, и с этой точки зрения, цель оправдывает средства. Но новая игра лишает всех ресурсов, делая накопления абсолютно бессмысленными. А стоит, осесть в одной вселенной, креды особенно если играешь за пиратов, девать будет некуда.
ну это у них получилось на славу. Чувствуется настолько, что вырубаю игру через 10 минут после запуска.
О, очередной повод для нытья игроков. Я не думаю что разрабам старфилда надо что то вообще отвечать, там довольно очевидные механики вопросов по которым у адекватных людей не будет, а тот кто хочет оскорбиться, оскорбится в любом случае, сейчас геймеры хуже феменисток.
"хуже феминисток" - перегнул хд .
Да по сути такими же крикливыми меньшинствами стали. Все те неадекваты которые по любому поводу пытаются орать и качать права, виня во всем всех, но не пытаясь ни в чем разобраться.
Ну, как и обхезать при желании можно кого и что угодно, так и оправдывать таки тоже можно что угодно и как угодно. Со времён царя Гороха то пустые однотипные данжоны, то теперь "эволюционировала" подобная байда в "планеты". Ну или сдеграднула.. Беседка нэвар чейнж..
Согласен, нужно было оправдываться как cdpr в киберпанке - просто занести чемоданы обзорщикам. И вдруг сотни абсолютно одинаковых однообразных филлеров на карте - это "боже, какой вариативный интересный контент!! 112 из 10!!".
Давно пора понять что в играх с огромным миром никогда этот самый мир не будет на 100% проработан так же как в играх с небольшими рельсовыми локациями. Если раздражают относительно пустые локации - просто не нужно лезть в такие игры. Ну или хотя бы не нужно лезть в такие локации.
Нэвэр сэй нэвэр эгэйн. Ну, во всяком случае, ещё долго не будет проработан. Но, это ведь не значит, что и стараться не стоит, райт?)
Я реально бы почувствовал себя подавленным если был купил это г.....о!!! А так просто угораю как компания продолжает себя закапывать собственноручно!
Мы настолько привыкли что в играх нас буквально развлекают на каждом углу, что не воспринимаем ничего что хоть немного отличается. Напоминает историю с Death Stranding
Death Stranding, в отличие от всратого Старфейла, с точки зрения геймплея продуман едва ли не идеально: игра постепенно выдаёт игроку новые способы доставки коробок и ящиков аккурат в те моменты, когда геймплей приедается. Прошёлся пешком до крематория, доставил пешком груду ящиков и вот-вот задушишься? Вот тебе мотоцикл, с ним быстрее. Грузов много а дорога дальняя? Вот тебе грузовик. Сложный рельеф? прокладывай дороги или используй электроходули. Кругом горы и снег? Строй канатные пути и так далее. Death Stranding не даёт игроку заскучать.
Ха, кто бы мог подумать, что доставка грузов будет интереснее ТЫСЯЧИ ТЫСЯЧ ПРОЦЕДУРНО СДЕГЕНЕРИРОВАННЫХ ПЛАНЕТ.
Для кого интереснее? Шляпа, где переноска коробок составляет весь геймплей интересней чем рпг, в которой исследование тысячи планет абсолютно опционально?
Нет, игроки не зажрались. Они деграднули.
Да, шляпа, где переноска коробок составляет весь геймплей интересней, чем рпг, в которой исследование тысячи планет абсолютно опционально. Причём едва ли не десятикратно. Даже не знаю, сможешь ли ты смириться с этим...
Ну, кому то и бежать в стену интересно. Да, в мире полно дураков, я давно смирился с этим.
Ты как нельзя прав. Главное, не отчаивайся)
в принципе то если делать какой то правдоподобный реалистичный космос то поддерживаю что должно быть достаточно много планет где нет никого кроме игрока и так по хорошему говоря и ценных ресурсов то не на поверхности. таким образом сел на планету а там буквально пустая карта. но это фоновые планеты чисто для ощущения того что они ест а не того ига говорит- забей,там будет скучно, поэтому ты не можешь туда сеть так что лети давай дальше.
если еще рассмотреть игры "типичной беседки" там по сути такой же симулятор скуки в морровинде и обливионе. есть куча домиков, которые никак не нужны для сюжета и там стоит 1 непись у которого стандартные диалоги. и куча лута который тоже никак не нужен по типу серебряных тарелок и глиняных кувшинов. по иде что нужно было сделать - оставить только полезные экшен предметы, остальные текстурой нарисовать или старички приклеить по типу мебели. количество локаций урезать чтоб е приходилось в них заскакивать и заделать крутой постановочный экшон на участке сюжета чтоб все взрывалось и хабы города чтоб продать лут и купить более мощный лут и заклинания а так же получить интересные квесты. и чтоб магазины были 24 часа в сутки и персонажи всегда доступны а может быть чтоб суточного цикла и вовсе не было. лол. чистый драйвовый геймплей чтоб был.
Скайримы и Фолауты точно также нагенерированы из одинаковых кусков, это какой-то Синдром Утенка говорить, что в них там есть что-то уникальней, чем в Старфилде.
В Скайримах и Фолаутах нет ничего уникального. Разница только в том, что в Старфилде ровно тот же самый контент на генерирован гораздо хуже качеством. Что мешало беседке сделать Старфилд хотя бы не хуже старых игр? Почему они умудрились сделать хуже ровно тот же самый контент? Это как понимать?
Простой пример. Посчитай количество типов врагов в Скайриме и Старфилде? Я в Старфилде насчитал ТРИ типа врагов! ТРИ!!! А после пойди посчитай в старых играх типы врагов, их разнообразие, их поведение. Итак во всём. Старфилд вроде тоже самое, что и раньше делала беседка, но качество хуже. Вот в чём проблема.
Геймдизайн уникальней. Нет 1 в 1 одинаковых локаций. Нет такого количества багов в квестах.
Видимо ты не играл в эти игры,в фолыче с скайриме во первых расстояния между локациями в разы меньше (тут же пока до куда нибудь доберешься можно повеситься и сдохнуть от скуки) сами локации куда более интересные,во вторых там было много различных интересных событий,встреч во время похождений,миры более живые,там практически у каждого НПС был распорядок дня,ну и в третьих старфилд вообще по многим составляющим хуже предыдущих игр Беседки начиная с прокачки особенно того что касается крафта,сделали огромное количество бесполезных перков для крафта и строительства при чём само строительство намного хуже и бедней того что было в F4,компаньоны после F4 это вообще выглядит как какой то кастрированный огрызок ни какого разнообразия,сделали возможность конструировать различные корабли но зачем,ведь полноценного космосима даже близко нет (я уж молчу про то что игра про космос и нет пришельцев,с этого вообще выпал),да чего уж там нет даже примитивнейших элементов которые есть в том же No man sky начиная от вызова корабля в любе место,возможность летать по планете,вездеходы на которых передвигаться значительно быстрей (хотя бы это реально избавило старфилд от огромной проблемы в виде огромнейших расстояний между локациями) возможность строить телепорты в любом месте.Ну и заканчивая огромной кучей мелких недостатков начиная от отсутствия элементарной локальной карты,одежда с трупов не исчезает (а это была всегда уникальная фишка игр Беседки) опять же нет брони по частям,нельзя разбирать хлам на компоненты,про загрузки не писал разве что слепой,опять же все эти взлёты в виде роликов начинают раздражать уже через пару часов,в том же No man sky всё это происходит в реальном времени,ну и оптимизон вообще где то на уровне днища.
Если от прошлых игр Беседки я был в восторге,проходил их кучу раз и у меня наиграно не ода сотня часов (более того все игры я с удовольствием покупал) то в это поделие у меня нет совершенно ни какого желания играть,давно снёс с компа,такое даже за бесплатно не надо.
Какие пустые планеты? На планетах где есть жизнь, есть и живность и растения, точки интереса. На мёртвых планетах ресурсы, точки интереса, пираты. Не хотите исследовать, вперёд по квестам. Атмосфера космоса передана отлично просто. Игра про лут и космос, в основе ролевая игра. Вы чего хотели то, играйте в свой пустой киберпук, вот там вообще нечем заняться, от слова совсем, пустая карта, и одно и то же, найди, принеси, укради, кучки одних и тех же бандитов, ВСЁ , пустой мир, ничего нет, сюжет дерьмо, который ничем не заканчивается, просто ничем, гг труп во всех концовках.
Исследовать что? Случайно сгенерированный через контрол цэ контрол вэ идентичные 1 в 1 строения? А нафуя? Чтобы что?
вот плюсану я не спорю да пещеры скайрима за редким исключением тоже из одних и тех же ассетов строились, но тут просто ужас реально прямо один в один до расположения мобов
Ого, скучный космос оказался скучным... Вот это да. А он чё ожидал? Что на каждой планете будет население под 10 млрд. челов и различные страны?
Встречный вопрос - на кой черт делать (хотя какой Делать, аж смешно стало - генерировать) 1600 планет вместо 5-10 как более толковые люди предлагали? Еще и похваляться этим.
Чтоб были. Чтоб сказать - у нас АЖ 1600 планет!
Чтобы угодить любителям сюжета и любителям космосимов. Не нравится реальность космоса - летай на одни сюжетные планеты. Вопросы?
Ну как я и думал, аргументов на факты не бывает, только дизлайки.
Но Старфилд не космосим ни в каком виде. О любителях космосимах здесь речи идти не может. Дядя, алё!? Ты о чём вообще?
Любителям сюжета в Старфилде тоже делать нечего, ибо основной сюжет тотальное позорище. Единственный способ найти хотя бы один из тысячи интересный квест это заниматься сайдами, а значит, в том числе, летать по убогим скучным планетам в поисках контента.
Вообщем, как я и думал, никаких фактов у тебя априори нет. А то что ты называешь фактами, это никакие не факты. Это самые обычные сказки, фантазии, домыслы, но не более того.