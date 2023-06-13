Starfield 06.09.2023
8.1 520 оценок

EMPRESS пообещала "молниеносно" взломать Starfield, если в игре будет Denuvo

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2BLaraSex
Новости

Девушка-хакер EMPRESS опубликовала в своем Телеграмм-канале пост с мыслями о Starfield и о том, будет ли в игре защита Denuvo. Она считает, что игра выйдет потрясающей и в ней не будет никакой защиты, так как даже без нее она будет очень хорошо продаваться. Тем не менее, если в игру все же добавят Denuvo, EMPRESS пообещала "молниеносно" ее взломать.

Лично я не думаю, что в Starfield будет какая-нибудь защита, потому что они знают, что продажи в любом случае будут безумными. А поддержка Microsoft увеличивает этот шанс.

Кто-то спрашивал, что я думаю об игре. Я думаю, игра будет потрясающей, а сообщество моддеров будет модифицировать и улучшать ее десятилетиями. Она совершит прорыв в современных ролевых играх благодаря своему смелому и обширному дизайну, а также всевозможным настройкам и свободой, которые она предлагает.

Конечно, лучше занизить наши ожидания, но также давайте сохранять оптимизм. Похоже, что на этот раз у Bethesda все получится.

Нет нужды говорить, что если в игре будет Denuvo, я молниеносно ее взломаю. Я не боюсь никого и ничего. Я сожгу их всех дотла.
ПК Индустрия
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Комментарии: 53
Ваш комментарий
Кей Овальд

Зачем торопиться? Игры беседки они как вино - должны настояться. :))

20
Yjak Ad Yd

Тут смысл ударить о мысли что защиту нельзя взломать, а сейчас по немногу но становится большему колличеству что защита только высасывает бюджет.

-2
flaur74
Тут пожалуй соглашусь с вами сударь )
0
AlekseyHom

Ну и отличненько. В России игру не продают, русского языка не будет. И не зачем покупать значит.

9
ShockBurst

Субтитры быстро запилят

2
Kot9lra street ShockBurst

машинные

0
Whyprince ShockBurst

Там текста вагон, ждать русика будем не менее года

-1
Сотонеющий tichka Whyprince

Какого там текста вагон ? Что ты несёшь ?

0
samosan

Какая блин защита,игра в день выхода в геймпасе доступна будет,плюс,защита мешает модам,а это одно из основных направлений игры.

8
tvunkis1

Как специалист, она должна знать, что в Беседкиных играх Денуво не может быть чисто технически.

5
Deveron

Ещё куча игр не взломано, а они про старфилд думают.....

4
ShockBurst

Она же вроде ломает игры которые ей самой интересны

0
Iktar ShockBurst

Только за которые ей донатят

5
arg22

Она ж геймпассе вроде будет, не? Нафиг ее ломать тогда ?

2
Most ancient

Без русского языка, и даром не нужна эта игра!

1
Комментарий удален
Spillik

Это другие разработчики делают. Твой Эвил визин не вышел из-за Гоствайр Токио и Хай Фай Раш, а не из-за Старфилда.

1
Lunersun

А при чём тут Беседка, если они там только в качестве издателя выступали. Авторы The Evil Within в это время были заняты другим — GhostWire: Tokyo и Hi-Fi RUSH.

2
espero78

+

0
Pastofarian

Забавно если окажется что императрица это мужик скрывающийся под женским ником ради анонимности.

0
User_200

А что есть игры которое он не смогла бы взломать?

0
Kuzko

Это радует.

0
Mankun

Мля, ей походу больше нечего взламывать?

0
Николай LN

Цена кусается , ну если будет прорыв нужно будет хорошо подумать , а пока, можно будет в Чумбу гонять и врата балдура , ну и фабле

0
Gector17792020
0
fox nemets

СЛАВА НАШЕЙ КОРОЛЕВЕ!!!Славься во веки веков!!

0
Peace Dead

Забыла добавить в конце своей речи, что мужики низкая форма жизни и не заслуживают этой игры.

0
luVol

Ну значит точно русск(ий)ая хакер👍

На 95% уверен, что перед релизом наличие денуво всплывёт в стиме

-1
nodas

Не будет там денувы ибо модам будет мешать очень сильно

10
Квейкнутый

Интересно, а в Беседке уже напряглись?

-1
besnovaty1986

Споди, в геймпассе за 30 деревянных взял и не паришься, плюс еще куча игр.

-1
Aellie

Это очень воодушевляет.

-1
Dendyyyyy

Давай я верю в тебя

-1
жифорсник

Dead island 2 бы и Каллисто

-3
Rimasted

Не совсем понимаю логики, для чего ломать игру, которая доступна будет по Game Pass, но ладно. У меня просто есть желание, чтобы кто-нибудь наконец начал взламывать игры от Sega. Хочется уже поиграть в Judgment, Lost Judgment и Like a Dragon Ishin и в будущем Like a Dragon Gaiden. Покупать на свои акк очень дорого, а пользоваться другим акком как-то не хочется.

-3
Nick1906

Она не запустится здесь у 80% бомжей и ещё 10% в неё смогут играть по причине не знания инглиша даже на уровне elementary 🤣

-3
John Shep

По кайфу истину морозишь малютка , реально у большинства бичей банально комп даже установить её не сможет .
Остаётся только бокса

0
HEC DJBY

Зачем если она не запустится у большей части посетителей пг

-4
Korn_Katar

Marvel's: Midnight Sun где?

-6
N7_Solo

Так а кому она нафиг нужна?)

1
Faaker11

какая девушка Empress ? сами сплетни толкает.

прыщавая группа китайских задротов с пивными животами

-6
Evil in the flеsh

Тебе не пофигу на то как она (он, оно) выглядит?

5
N7_Solo

Как скажешь оракул местного разлива...

0
hKKK33

То есть я оформил Геймпас за 2,5 тысячи, а игра будет без защиты как инди шлак? И её можно будет скачать с торрента почти сразу? Чё за .......... подстава

-6
Combine-47

Ну если ты оформлял геймпасс только ради Старфилда, то ты чудик конечно xD

0
hKKK33 Combine-47

Я продал пс5 и перешёл на ПК ради Старфилда. И геймпас тоже ради него купил, второй год подряд причём... из-за того что его постоянно переносят. Ну а как я должен был понять, что у такой масштабной игры не будет защиты?

-4
Combine-47 hKKK33

Ну блин, тот же КП2077 тоже не имел защиты. Да и какой смысл так заранее готовиться? Покупать тот же Геймпасс ради одной игры. В чем логика?

2
hKKK33 Combine-47

Да, но ни одна серьёзная игра в этом году не вышла без защиты. Дед спейс, Гарри Поттер, Резик 4, Звёздные войны. Дед спейс и ЗВ до сих пор не взломаны. Это наводило на мысли, что покупка единственный способ играть в первый же день.

0
Agent Qracle

Дохлый Остров 2 где??

-7
Denn132

Да игра плохая никому уже не нужна кто хотел уже прошли ее.

0
warp 37

Всё, можно брать братву, скидываться и бежать в аптеке покупать настойку боярышника для сабантуя.

-9
zzzvirus1

100% крассава ))))))

-3
Spillik

Уже побежало пиарится на теме Старфилда. Куколды-симатяговичи, готовьте свои кошельки, будете пихать донаты в трусики эмпрес на пару с очередной озвучкой через год-два.

-9
ЮзерПэГэ

Она как удалённые Гагарин с Терешковой - первая в космос полетит;).

-22