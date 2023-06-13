EMPRESS пообещала "молниеносно" взломать Starfield, если в игре будет Denuvo

Девушка-хакер EMPRESS опубликовала в своем Телеграмм-канале пост с мыслями о Starfield и о том, будет ли в игре защита Denuvo. Она считает, что игра выйдет потрясающей и в ней не будет никакой защиты, так как даже без нее она будет очень хорошо продаваться. Тем не менее, если в игру все же добавят Denuvo, EMPRESS пообещала "молниеносно" ее взломать.
Лично я не думаю, что в Starfield будет какая-нибудь защита, потому что они знают, что продажи в любом случае будут безумными. А поддержка Microsoft увеличивает этот шанс.
Кто-то спрашивал, что я думаю об игре. Я думаю, игра будет потрясающей, а сообщество моддеров будет модифицировать и улучшать ее десятилетиями. Она совершит прорыв в современных ролевых играх благодаря своему смелому и обширному дизайну, а также всевозможным настройкам и свободой, которые она предлагает.
Конечно, лучше занизить наши ожидания, но также давайте сохранять оптимизм. Похоже, что на этот раз у Bethesda все получится.
Нет нужды говорить, что если в игре будет Denuvo, я молниеносно ее взломаю. Я не боюсь никого и ничего. Я сожгу их всех дотла.
Зачем торопиться? Игры беседки они как вино - должны настояться. :))
Тут смысл ударить о мысли что защиту нельзя взломать, а сейчас по немногу но становится большему колличеству что защита только высасывает бюджет.
Ну и отличненько. В России игру не продают, русского языка не будет. И не зачем покупать значит.
Субтитры быстро запилят
машинные
Там текста вагон, ждать русика будем не менее года
Какого там текста вагон ? Что ты несёшь ?
Какая блин защита,игра в день выхода в геймпасе доступна будет,плюс,защита мешает модам,а это одно из основных направлений игры.
Как специалист, она должна знать, что в Беседкиных играх Денуво не может быть чисто технически.
Ещё куча игр не взломано, а они про старфилд думают.....
Она же вроде ломает игры которые ей самой интересны
Только за которые ей донатят
Она ж геймпассе вроде будет, не? Нафиг ее ломать тогда ?
Без русского языка, и даром не нужна эта игра!
Это другие разработчики делают. Твой Эвил визин не вышел из-за Гоствайр Токио и Хай Фай Раш, а не из-за Старфилда.
А при чём тут Беседка, если они там только в качестве издателя выступали. Авторы The Evil Within в это время были заняты другим — GhostWire: Tokyo и Hi-Fi RUSH.
+
Забавно если окажется что императрица это мужик скрывающийся под женским ником ради анонимности.
А что есть игры которое он не смогла бы взломать?
Это радует.
Мля, ей походу больше нечего взламывать?
Цена кусается , ну если будет прорыв нужно будет хорошо подумать , а пока, можно будет в Чумбу гонять и врата балдура , ну и фабле
СЛАВА НАШЕЙ КОРОЛЕВЕ!!!Славься во веки веков!!
Забыла добавить в конце своей речи, что мужики низкая форма жизни и не заслуживают этой игры.
Ну значит точно русск(ий)ая хакер👍
На 95% уверен, что перед релизом наличие денуво всплывёт в стиме
Не будет там денувы ибо модам будет мешать очень сильно
Интересно, а в Беседке уже напряглись?
Споди, в геймпассе за 30 деревянных взял и не паришься, плюс еще куча игр.
Это очень воодушевляет.
Давай я верю в тебя
Dead island 2 бы и Каллисто
Не совсем понимаю логики, для чего ломать игру, которая доступна будет по Game Pass, но ладно. У меня просто есть желание, чтобы кто-нибудь наконец начал взламывать игры от Sega. Хочется уже поиграть в Judgment, Lost Judgment и Like a Dragon Ishin и в будущем Like a Dragon Gaiden. Покупать на свои акк очень дорого, а пользоваться другим акком как-то не хочется.
Она не запустится здесь у 80% бомжей и ещё 10% в неё смогут играть по причине не знания инглиша даже на уровне elementary 🤣
По кайфу истину морозишь малютка , реально у большинства бичей банально комп даже установить её не сможет .
Остаётся только бокса
Зачем если она не запустится у большей части посетителей пг
Marvel's: Midnight Sun где?
Так а кому она нафиг нужна?)
какая девушка Empress ? сами сплетни толкает.
прыщавая группа китайских задротов с пивными животами
Тебе не пофигу на то как она (он, оно) выглядит?
Как скажешь оракул местного разлива...
То есть я оформил Геймпас за 2,5 тысячи, а игра будет без защиты как инди шлак? И её можно будет скачать с торрента почти сразу? Чё за .......... подстава
Ну если ты оформлял геймпасс только ради Старфилда, то ты чудик конечно xD
Я продал пс5 и перешёл на ПК ради Старфилда. И геймпас тоже ради него купил, второй год подряд причём... из-за того что его постоянно переносят. Ну а как я должен был понять, что у такой масштабной игры не будет защиты?
Ну блин, тот же КП2077 тоже не имел защиты. Да и какой смысл так заранее готовиться? Покупать тот же Геймпасс ради одной игры. В чем логика?
Да, но ни одна серьёзная игра в этом году не вышла без защиты. Дед спейс, Гарри Поттер, Резик 4, Звёздные войны. Дед спейс и ЗВ до сих пор не взломаны. Это наводило на мысли, что покупка единственный способ играть в первый же день.
Дохлый Остров 2 где??
Да игра плохая никому уже не нужна кто хотел уже прошли ее.
Всё, можно брать братву, скидываться и бежать в аптеке покупать настойку боярышника для сабантуя.
100% крассава ))))))
Уже побежало пиарится на теме Старфилда. Куколды-симатяговичи, готовьте свои кошельки, будете пихать донаты в трусики эмпрес на пару с очередной озвучкой через год-два.
Она как удалённые Гагарин с Терешковой - первая в космос полетит;).