EMPRESS пообещала "молниеносно" взломать Starfield, если в игре будет Denuvo ©

Девушка-хакер EMPRESS опубликовала в своем Телеграмм-канале пост с мыслями о Starfield и о том, будет ли в игре защита Denuvo. Она считает, что игра выйдет потрясающей и в ней не будет никакой защиты, так как даже без нее она будет очень хорошо продаваться. Тем не менее, если в игру все же добавят Denuvo, EMPRESS пообещала "молниеносно" ее взломать.

Лично я не думаю, что в Starfield будет какая-нибудь защита, потому что они знают, что продажи в любом случае будут безумными. А поддержка Microsoft увеличивает этот шанс.



Кто-то спрашивал, что я думаю об игре. Я думаю, игра будет потрясающей, а сообщество моддеров будет модифицировать и улучшать ее десятилетиями. Она совершит прорыв в современных ролевых играх благодаря своему смелому и обширному дизайну, а также всевозможным настройкам и свободой, которые она предлагает.



Конечно, лучше занизить наши ожидания, но также давайте сохранять оптимизм. Похоже, что на этот раз у Bethesda все получится.



Нет нужды говорить, что если в игре будет Denuvo, я молниеносно ее взломаю. Я не боюсь никого и ничего. Я сожгу их всех дотла.