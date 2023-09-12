Энтузиаст за 48 часов сделал свою версию Starfield с посещением планет без загрузок

Создание Starfield заняло около 8 лет, а ThrillDaWill создал свою версию Starfield всего за 48 часов. Конечно, речь идет не о полноценном ремейке, но и не о моде, как можно было бы подумать. Креативный парень создал игру, точнее, ее демоверсию, вдохновившись игрой Bethesda.
В этом "Starfield" можно исследовать планеты (не отдельные карты, а целые планеты), выполнять основные и побочные задания с возможностью диалога, собирать предметы и даже сражаться, используя свой корабль и огнестрельное оружие.
Самое невероятное — это возможность прямого перемещения с поверхности планеты в открытый космос (и наоборот). Здесь нет меню и загрузок, за что некоторые игроки критиковали игру Starfield от Bethesda. Корабли в "ремейке" Starfield имеют различную скорость в зависимости от того, куда вы хотите переместиться.
Конечно, этот Starfield Remake - это не весь Starfield. Это лишь небольшая, неполная игра, в которой проверяются технические возможности используемых систем.
Очевидно, что уровень проработки и оптимизации этого эксперимента соответствует тому, что можно ожидать от проекта, сделанного за два дня. Если бы кто-то действительно захотел довести его до качества Starfield, то, вероятно, возникли бы различные технические проблемы, и работа над ним заняла бы гораздо больше времени.
Однако, стоит повторить, он был реализован за 48 часов одним человеком. Поэтому это можно считать выдающимся достижением.
теперь фанаты не только патчить игру должны, но и создавать её, гениально, Говард
А это действительно гениально, Тодд по-сути продаёт движок и каждый сам для себя создаёт свою "идеальную" игру. Ведь всем не угодишь. Хочешь хардкор? Создай. Хочешь казуальную прогулку? Создай. И по аналогии
Скоро будет как с переводом:
- Надо 20млн и два года что бы сделать игру!
Чел:
- Две недели и ящик энергетика, будет вам игра!!! 😉
👍👍👍😁
Ну если для тебя профессиональный перевод и г@вно от ии одно и тоже то да.
то чуство что пацан не обосрался- а умные разрабы плыву в говёнэ
Тодд : А че так можно было что ли ?
эту фразу Тод сказал когда фанаты пропатчили и промодели фолыч 4
Сук позорище на беседке
Красава так держать
да, это то чего не хватает Старфиле для иммерсивности.
все это говорит лишь о том что при прямых руках реально создать подобное . эфективные менеджеры тащат индустрию в болото где это видано чтоб на движке 20 летней выдержки было что то уровня 2023 года жадность фраеров сгубила . а энтузиасту так держать
причём тут менеджеры? щас нанимают в студии не программистов, а сброд шизофреников, которые кем себя только не считают
логично, что они ничего делать не умеют, тока шаблоны, ведь сами являются тем же шаблоном
Показал, как на самом деле разрабатываются игры. Остальное время маркетинговые войны.
Только вот Starfield сделан не на Unreal Engine 5, и в нём нет Nanite.
То есть он создал огрызок No men's sky, но в котором нечего делать
за 2 дня, обычный поц
С готовых ассетов, за 2 дня только один концеп-артист сделает арт наброска корабля и окружающей среды для 3д моделлера, а тот в свою очередь еще пару дней будет делать модель, а потом еще интегрировать, конечно герой там. Этот прототип сырого кода собранный из готовых ассетов, который никакого отношения к играм не имеет. Это не более чем ущербный полигон с балванчиками, чтобы не говорили о бесезде, а создания игры это очень сложный процесс требующий массу специалистов из разных областей, а все подобные заявления не более чем кликбейт.
тока беседка не умеет делать игры, они сами не знают, что такое специалисты, движок, прогресс и так далее
Хули не постарались тогда сделать конфету за столько лет? а то унылое ...Г...вышло в которое залипнуть на неделю и забыть...
Для двух дней сделано очень даже достойно.
что мешало Беседке так сделать ?
З а щ и т н и к и
С т а р ф и л д а
О б с и р а ю т
И г р у - п р и к о л
К о т о р а я
Б ы л а
С д е л а н а
З а
48 ч а с о в
Я уверена, они нелюди и выглядят так:
Что за чушь? Кто обсирает вот эту полу игру? Что за детский бред?
Специально пролистал коменты и нигде и слова плохого нет в адрес этого разраба.
Вот реально, уже начинает бесить, что на фанов беседки, накидываются просто так.
А что касается тебя, то сходи к врачу, а то ты видишь то, чего нет.
я на унреал энджин 4 сунул как то голову чтоб сделать подобное и высунул. может быть на уе5 это немного проще потому что 64 битные координаты а на уе4 я застрял в 8км по высоте если использовать штатные способы создания открытых миров с использованием ландшафта.
примеры то бега по шару то есть но вот чтоб сделать что то в реальном масштабе а еще планеты могу быть несколько больше земли, нужна сетка на лету с физикой и каким то образом генерировать города а не создавать их в ручную и ряд проблем и непрямого пути разработки.
еще я рассматривал такой вариант что планета плоская но там будет проблема с теоремой причесывания ежа и в каком то мете нужно будет видеть как бы несуществующие уровни углов куба. и фактически там будет какая то загрузка. ну и размеры и иерархия элементов. более менее уе4 был стабилен на 500 тыщ км в рендре потом том ему требовались бы большие числа для сортировки и проблема усугубилась бы при увеличении количества объектов. однако он отрисовывал корректно сферу примерно в 1 световой год а за ней просто видеокарта сойдет с ума.и тут есть проблема что если космос достаточно пустой то в центре галактике и шаровых скоплениях он недостаточно пустой. там расстояния мкду звездами около 10 св часов и совершенно невообразимо представить как они там крутятся и тут я уронил яички. и не стал исследовать вариант может ли движок в редер матрешки когда вселенная это комната галактиками по которой летает точка игрока и проверяет в какой то галактике на лили нет, будучи в галактике летает по комнате где 1 св год = 1 метр итд и все это складывается в картинку и планта так убого выползает из стенки где она нарисована текстурой и грунт так же лезет из текстурки. и тут даже космический корабль не вмещается в уровень так как больше 8км и нужно делать его проверку его координат и центровку от игрока потому там будет ломаться освещение. (при ртх кстати не будет)
так что беседка сделала игру на изиче просто и если бы я делал игру про комос то ваще не особо представляю как потому что даже 10км астероид со станцией на нем вызывает страшный головняк что что все было полностью бесшовно и вопрос с размерами уровней. потому как даже планета под 300 км подлетел нажал е и по планете бегаешь чтоб игрок не сильно замел что космос мал то пояс койпера и солнце хрен знает где.
во время стрельбы могут вытечь глаза, создатель...
Ага, только в его "игре" ландшафт ещё более пустой, чем в Старфилде.
Дядь, это космос всё же, а не Лувр
no man's sky пиже
Ну ок, а чё мешает тогда кому либо или другим компаниям сделать аналог старфилда, чёт никт оне смог ещё сделать, максимум симулятор полётов и посадок с добычей бесполезных ресурсов, трындеть не делать да, берите и делайте, чт овам мешает, а то балаболить каждый может а старфилд сделали только беседка, вон старситизен вообще пирамида денежная какая то, ноу мен скай что обещали до выхода так до сих пор и не сделалил и не сделают, до выхода шон мюрей показывал хорошую генерацию, нормальное солнечное затмение и тд норм ночи на планете и тд ,а по выходу на коленке за неделю запиленая игра ,и до сих пор так и соталось не доделкой без тех обещаний чт ообещали, а ушли в какие то непонятные механики, а иследовать то и не чегго, игра была про иследования, а всё однообразное и тупо гриндилка ресов для гринда, в общем когда сделаете игру лучше старфилда, тогда и приходите, а болтать и делать пятиминутку это глупо, запомните, трындеть не делать, делаем и мы поиграем, а пока нет и разговоров нет
Ой, прости, ты сначала книгу напиши, а потом уже осуждай другие, а ещё фильм за одно сними чтобы на всякий случай там вдруг фильм не понравится, а ты и сказать ничего не можешь, ты же свой ещё не снял. Дом построй ещё, а то вдруг твоя халупа развалится, а ты предъявить ничего не можешь ты же свой не строил. А ещё классный симулятор космоса который ощущается именно как игра про космос, а не скучная хрень с задником в виде космоса elite dangerous.
Всеми конечностями "За"