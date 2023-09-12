на главную
об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 2 504 оценки

Энтузиаст за 48 часов сделал свою версию Starfield с посещением планет без загрузок

©
butcher69
Новости

Создание Starfield заняло около 8 лет, а ThrillDaWill создал свою версию Starfield всего за 48 часов. Конечно, речь идет не о полноценном ремейке, но и не о моде, как можно было бы подумать. Креативный парень создал игру, точнее, ее демоверсию, вдохновившись игрой Bethesda.

В этом "Starfield" можно исследовать планеты (не отдельные карты, а целые планеты), выполнять основные и побочные задания с возможностью диалога, собирать предметы и даже сражаться, используя свой корабль и огнестрельное оружие.

Самое невероятное — это возможность прямого перемещения с поверхности планеты в открытый космос (и наоборот). Здесь нет меню и загрузок, за что некоторые игроки критиковали игру Starfield от Bethesda. Корабли в "ремейке" Starfield имеют различную скорость в зависимости от того, куда вы хотите переместиться.

Конечно, этот Starfield Remake - это не весь Starfield. Это лишь небольшая, неполная игра, в которой проверяются технические возможности используемых систем.

Очевидно, что уровень проработки и оптимизации этого эксперимента соответствует тому, что можно ожидать от проекта, сделанного за два дня. Если бы кто-то действительно захотел довести его до качества Starfield, то, вероятно, возникли бы различные технические проблемы, и работа над ним заняла бы гораздо больше времени.

Однако, стоит повторить, он был реализован за 48 часов одним человеком. Поэтому это можно считать выдающимся достижением.

17
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
radiotar1

теперь фанаты не только патчить игру должны, но и создавать её, гениально, Говард

44
Artery Kaulitz

А это действительно гениально, Тодд по-сути продаёт движок и каждый сам для себя создаёт свою "идеальную" игру. Ведь всем не угодишь. Хочешь хардкор? Создай. Хочешь казуальную прогулку? Создай. И по аналогии

0
Goodvini

Скоро будет как с переводом:

- Надо 20млн и два года что бы сделать игру!

Чел:

- Две недели и ящик энергетика, будет вам игра!!! 😉

24
Muxacuk1983

👍👍👍😁

0
Leprikon01

Ну если для тебя профессиональный перевод и г@вно от ии одно и тоже то да.

-1
TAPAKAH222
9
jax baron

то чуство что пацан не обосрался- а умные разрабы плыву в говёнэ

7
gliga142

Тодд : А че так можно было что ли ?

6
Костян Морозов

эту фразу Тод сказал когда фанаты пропатчили и промодели фолыч 4

0
FluentGray

Сук позорище на беседке

4
Bugor777

Красава так держать

3
xxREMAGxxIxxGAMERxx

да, это то чего не хватает Старфиле для иммерсивности.

2
Magnusss

все это говорит лишь о том что при прямых руках реально создать подобное . эфективные менеджеры тащат индустрию в болото где это видано чтоб на движке 20 летней выдержки было что то уровня 2023 года жадность фраеров сгубила . а энтузиасту так держать

2
JohnTornton

причём тут менеджеры? щас нанимают в студии не программистов, а сброд шизофреников, которые кем себя только не считают
логично, что они ничего делать не умеют, тока шаблоны, ведь сами являются тем же шаблоном

2
Сергей8725

Показал, как на самом деле разрабатываются игры. Остальное время маркетинговые войны.

2
Nephth Renar

Только вот Starfield сделан не на Unreal Engine 5, и в нём нет Nanite.

2
altair_nur

То есть он создал огрызок No men's sky, но в котором нечего делать

1
jax baron

за 2 дня, обычный поц

6
Modnov jax baron

С готовых ассетов, за 2 дня только один концеп-артист сделает арт наброска корабля и окружающей среды для 3д моделлера, а тот в свою очередь еще пару дней будет делать модель, а потом еще интегрировать, конечно герой там. Этот прототип сырого кода собранный из готовых ассетов, который никакого отношения к играм не имеет. Это не более чем ущербный полигон с балванчиками, чтобы не говорили о бесезде, а создания игры это очень сложный процесс требующий массу специалистов из разных областей, а все подобные заявления не более чем кликбейт.

7
JohnTornton Modnov

тока беседка не умеет делать игры, они сами не знают, что такое специалисты, движок, прогресс и так далее

1
FluentGray Modnov

Хули не постарались тогда сделать конфету за столько лет? а то унылое ...Г...вышло в которое залипнуть на неделю и забыть...

0
Darle Morningstar Modnov

Для двух дней сделано очень даже достойно.

0
GGame

что мешало Беседке так сделать ?

1
KirariShon

З а щ и т н и к и

С т а р ф и л д а

О б с и р а ю т

И г р у - п р и к о л

К о т о р а я

Б ы л а

С д е л а н а

З а

48 ч а с о в

Я уверена, они нелюди и выглядят так:

0
Ain Grimm

Что за чушь? Кто обсирает вот эту полу игру? Что за детский бред?

Специально пролистал коменты и нигде и слова плохого нет в адрес этого разраба.

Вот реально, уже начинает бесить, что на фанов беседки, накидываются просто так.

А что касается тебя, то сходи к врачу, а то ты видишь то, чего нет.

0
MunchkiN 616

я на унреал энджин 4 сунул как то голову чтоб сделать подобное и высунул. может быть на уе5 это немного проще потому что 64 битные координаты а на уе4 я застрял в 8км по высоте если использовать штатные способы создания открытых миров с использованием ландшафта.
примеры то бега по шару то есть но вот чтоб сделать что то в реальном масштабе а еще планеты могу быть несколько больше земли, нужна сетка на лету с физикой и каким то образом генерировать города а не создавать их в ручную и ряд проблем и непрямого пути разработки.
еще я рассматривал такой вариант что планета плоская но там будет проблема с теоремой причесывания ежа и в каком то мете нужно будет видеть как бы несуществующие уровни углов куба. и фактически там будет какая то загрузка. ну и размеры и иерархия элементов. более менее уе4 был стабилен на 500 тыщ км в рендре потом том ему требовались бы большие числа для сортировки и проблема усугубилась бы при увеличении количества объектов. однако он отрисовывал корректно сферу примерно в 1 световой год а за ней просто видеокарта сойдет с ума.и тут есть проблема что если космос достаточно пустой то в центре галактике и шаровых скоплениях он недостаточно пустой. там расстояния мкду звездами около 10 св часов и совершенно невообразимо представить как они там крутятся и тут я уронил яички. и не стал исследовать вариант может ли движок в редер матрешки когда вселенная это комната галактиками по которой летает точка игрока и проверяет в какой то галактике на лили нет, будучи в галактике летает по комнате где 1 св год = 1 метр итд и все это складывается в картинку и планта так убого выползает из стенки где она нарисована текстурой и грунт так же лезет из текстурки. и тут даже космический корабль не вмещается в уровень так как больше 8км и нужно делать его проверку его координат и центровку от игрока потому там будет ломаться освещение. (при ртх кстати не будет)
так что беседка сделала игру на изиче просто и если бы я делал игру про комос то ваще не особо представляю как потому что даже 10км астероид со станцией на нем вызывает страшный головняк что что все было полностью бесшовно и вопрос с размерами уровней. потому как даже планета под 300 км подлетел нажал е и по планете бегаешь чтоб игрок не сильно замел что космос мал то пояс койпера и солнце хрен знает где.

0
Kot9lra street

во время стрельбы могут вытечь глаза, создатель...

-1
Sickofitall

Ага, только в его "игре" ландшафт ещё более пустой, чем в Старфилде.

-1
w0oozy

Дядь, это космос всё же, а не Лувр

0
theroodi

no man's sky пиже

-1
StingerV

Ну ок, а чё мешает тогда кому либо или другим компаниям сделать аналог старфилда, чёт никт оне смог ещё сделать, максимум симулятор полётов и посадок с добычей бесполезных ресурсов, трындеть не делать да, берите и делайте, чт овам мешает, а то балаболить каждый может а старфилд сделали только беседка, вон старситизен вообще пирамида денежная какая то, ноу мен скай что обещали до выхода так до сих пор и не сделалил и не сделают, до выхода шон мюрей показывал хорошую генерацию, нормальное солнечное затмение и тд норм ночи на планете и тд ,а по выходу на коленке за неделю запиленая игра ,и до сих пор так и соталось не доделкой без тех обещаний чт ообещали, а ушли в какие то непонятные механики, а иследовать то и не чегго, игра была про иследования, а всё однообразное и тупо гриндилка ресов для гринда, в общем когда сделаете игру лучше старфилда, тогда и приходите, а болтать и делать пятиминутку это глупо, запомните, трындеть не делать, делаем и мы поиграем, а пока нет и разговоров нет

-5
Greg Koster-Fireberg

Ой, прости, ты сначала книгу напиши, а потом уже осуждай другие, а ещё фильм за одно сними чтобы на всякий случай там вдруг фильм не понравится, а ты и сказать ничего не можешь, ты же свой ещё не снял. Дом построй ещё, а то вдруг твоя халупа развалится, а ты предъявить ничего не можешь ты же свой не строил. А ещё классный симулятор космоса который ощущается именно как игра про космос, а не скучная хрень с задником в виде космоса elite dangerous.

3
Главный инженегр Greg Koster-Fireberg

Всеми конечностями "За"

0