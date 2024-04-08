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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.8 5 869 оценок

Фанат Starfield выпустил мод про строительство звездной империи

Simple Jack
Новости

Пользователь Tank-girl444 выпустил первую версию модификации TGs Galactic Colonies Expanse для ролевой игры Starfield. В неофициальном DLC игрокам предстоит создавать космическую империю и колонизировать планеты.

В TGs Galactic Colonies Expanse можно строить огромные базы, устанавливать оборонительные сооружения — турели, био-купол, систему планетарной защиты и даже боевых роботов. Также доступно фермерство: есть целый класс зданий для переработки и продажи ресурсов. Игрок может добавлять дома для главного героя и других колонистов.

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Пока модификация находится на раннем этапе разработки. Автор планирует добавлять новый контент и устранять разнообразные баги. Русскоязычной локализации нет: мод вышел только на английском и китайском языках.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Locus2

Малдер! Зови Скалли.

0
CleverJishnu

Ну, прикольно. Только, я не помню - разве инструменты для модов уже вышли? Как то я пропустил эту новость.

0
Беркут Слеер

И чем это от "Усовершенствованных аванпостов" отличается? История то хоть какая-то будет? Сценарий, связанные с ними, квесты кат сцены. Строительство это конечно хорошо, но не ради самого строительства.

0
Egik81

Как там говорится всегда найдется человек который даже в виртуальном пространстве захочет создать то чего создавал его вид в реальном. И чего из раза в раз разрушалось там же. В виду нежизнеспособности изначально к длительному существованию.

-2