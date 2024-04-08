Фанат Starfield выпустил мод про строительство звездной империи

Пользователь Tank-girl444 выпустил первую версию модификации TGs Galactic Colonies Expanse для ролевой игры Starfield. В неофициальном DLC игрокам предстоит создавать космическую империю и колонизировать планеты.
В TGs Galactic Colonies Expanse можно строить огромные базы, устанавливать оборонительные сооружения — турели, био-купол, систему планетарной защиты и даже боевых роботов. Также доступно фермерство: есть целый класс зданий для переработки и продажи ресурсов. Игрок может добавлять дома для главного героя и других колонистов.
Пока модификация находится на раннем этапе разработки. Автор планирует добавлять новый контент и устранять разнообразные баги. Русскоязычной локализации нет: мод вышел только на английском и китайском языках.
Малдер! Зови Скалли.
Ну, прикольно. Только, я не помню - разве инструменты для модов уже вышли? Как то я пропустил эту новость.
И чем это от "Усовершенствованных аванпостов" отличается? История то хоть какая-то будет? Сценарий, связанные с ними, квесты кат сцены. Строительство это конечно хорошо, но не ради самого строительства.
Как там говорится всегда найдется человек который даже в виртуальном пространстве захочет создать то чего создавал его вид в реальном. И чего из раза в раз разрушалось там же. В виду нежизнеспособности изначально к длительному существованию.