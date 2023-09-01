Игроки Starfield уже устали от всех этих загрузочных экранов: "Я в шоке от их количества"

Ранний доступ к Starfield наконец-то открыт для всех, кто приобрел премиум- или коллекционное издание, но после столь долгого ожидания многие игроки расстроены тем, что им приходится проводить много времени, глядя на экраны загрузки.
Отзывы о Starfield в целом весьма положительные, хотя и не дотягивают до всеобщего признания опуса Bethesda 2011 года - Skyrim. Тем не менее, в условиях галактического ожидания, предшествующего выходу игры, вполне естественно, что некоторые моменты могут разочаровать некоторых игроков. В частности, судя по множеству сообщений на эту тему в течение всего дня запуска, одной из первых проблем стали экраны загрузки.
Большинство жалоб на многочисленные загрузочные экраны сводятся к тому, что они многочисленны, но кратковременны. Вот список триггеров загрузочных сцен, составленный одним из игроков:
- Сесть в корабль (экран загрузки)
- Отправиться на орбиту (экран загрузки)
- Выбрать место для прыжка (экран загрузки)
- Нет никакой анимации гипердвигателя или чего-либо еще, чтобы создать ощущение путешествия, просто исчезает до черного, и вы появляетесь в пункте назначения неподвижно.
- Выберать место для приземления (экран загрузки)
- Войти в здание (экран загрузки)
- Пройтись по нескольким комнатам в здании (еще один экран загрузки).
Я ожидал увидеть загрузочные экраны, но я потрясен их количеством и полным отсутствием попыток их замаскировать.
Стоит уточнить, что, хотя межпланетные путешествия в любом случае не являются бесшовными, существует способ перепрыгивать на разные планеты без необходимости открывать скучную карту Starfield и быстро перемещаться. На вашем корабле есть сканер, с которым можно взаимодействовать, чтобы вызвать мини-сцену, в которой будет показано, как вы на самом деле летите в космос к планете и приземляетесь, что может быть немного более захватывающим, чем просто черный экран между локациями. Опять же, это не совсем бесшовный, но потенциально менее разрушающий погружение вариант.
А я вот смотрю и ощущаю легкий аромат mass effect: andromeda...
А я вот смотрю и вижу традиционный Беседковский стиль. Шёл 2023, а мы всё смотрим на экраны загрузки как в 2002.
так "боян" стал "классикой" и "ретро"
Зажрался народ... Раньше загрузку картинки с голой бабой по 15 минут ждали...
Раньше в пещерах жили.
ААаа вот в Советское время...
"в Советское время" голых баб только на игральных картах смотрели (ну и при создании новых граждан СССР"
Про то что можно грузиться во время катсцен они и не слыхивали, или во время игровых анимаций когда персонаж в какую щель лезет, делать загрузочные экраны уже давно является дурным тоном.
Воть реально странно, на количество загрузок в целом мне плевать, учитывая как игра работает то без загрузок наверное бы вообще была опа :) Но во тто что перелеты от планеты к планете не смогли загрузку за анимацией спрятать это конечно жирный минус да и посадку на планету тоже надо было переходный ролик сделать а не загрузка а потом уже ролик посадки, возможно мододелы придумаю как такое сделать.
После этого кто-то еще про Киберпанк заикается, у которого город один раз с сата ссд грузится за 15 секунд и дальше никаких загрузок часами, пока не наиграешься, до следующего раза)
В очередной раз убедился, что воняет лишь малая часть, которая делает ощущение большинства. А сейчас это "большинство" молча играет и как бы хейт такой, поверхностный. Не хотят они лупить по максимуму долгожданную игру) В общем двойные стандарты.
Загрузки хоть и есть но они реально короткие (игра на ссд) но дело в том, что эти загрузки на каждом углу и это задалбливает когда знаешь что в других подобных играх эти момент совершенно без загрузок, ну или как в том же эмпирионе хоть и корявый переход из космоса на планету, но ты ощущаешь это так будто ты залетаешь на планету.
Мне больше производительность игры удручает, точнее ее отсутствие киберпанк работает в разы лучше на макс настройках с обычными лучами чем старфилд на средних с понижением рендера на 50% :) Это дичь какая то я такой плохой оптимизации не припомню уже давно тот же киберпанк на релизе работал в разы лучше. Вообщем беда, впрочем я это ждал, правда не думал что ну на столько плохо будет ну и есть сомнения что они прям сильно смогут улучшит ситуацию.
Это Беседа, у них же на все: "Слышь, купи."
Какой то вброс. Массовых рефандов нет, постов с 10 фпс не было, были визуальные баги. С ДЛСС в 2к на высоких выдает свои 130 фпс, а что еще нужно?
Интересно, а чего еще они ожидали от игры на многократно изнасилованном движке 20 летней давности?
Это позор.
как я и говорил - игра херня
Я вообще в этом не сомневался.
Движок то старый, поэтому старые и костыли.
А экраны загрузки новые! Надо надеть цак и радоваться!
Ну говорил я, НЕДОИГРА.
Не удивлюсь, если корабль это ГГ в космосе с прикрепленным интерьером кабины, как было в метро из fallout 3.
Нет, ты можешь в любой момент выйти из за штурвала и побегать по кораблю и все это даже без загрузки :)
Персонажи дублируются, внутри одного другой шастает.
Что, всё ещё хуже, чем загрузочные экраны Pillars Of Eternity 1?
это как оказатся в конце нулевых где уровни грузились по минут 30
Да ну, быть такого не может, как от игры года можно устать?
А я пару постов назад писал в комментах, что стоит опасаться экранов загрузок от Тодда. Не ошибся, получается
Узнаю Беседку.
Не зря в минимальных требованиях SSD.
Очевидно) Все играют просто, вот эти подгорелые и повылезали) В т.ч. в новостях.
нуууу если по чесноку загрузки у бесезды были всегда, хз кто этому удивился
Если пытаться маскировать, будет только хуже. Они еще сильнее будут зае!#вать.
" На вашем корабле есть сканер, с которым можно взаимодействовать, чтобы вызвать мини-сцену, в которой будет показано, как вы на самом деле летите в космос к планете и приземляетесь, что может быть немного более захватывающим, чем просто черный экран между локациями. Опять же, это не совсем бесшовный, но потенциально менее разрушающий погружение вариант. На вашем корабле есть сканер, с которым можно взаимодействовать, чтобы вызвать мини-сцену, в которой будет показано, как вы на самом деле летите в космос к планете и приземляетесь, что может быть немного более захватывающим, чем просто черный экран между локациями. Опять же, это не совсем бесшовный, но потенциально менее разрушающий погружение вар
это что за дерьмище пытается впарить ваш бот?
А, это поэтому у вас раз в 3 новости старфилд и даже "кококо посмотрите наш стрим пажожта")))
Игра почти через неделю выходит кста ;)
ну так 100+ гиг игра