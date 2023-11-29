Инди-разработчики прокомментировали недавние ответы Bethesda на негативные отзывы о Starfield в Steam

Bethesda подверглась немалому количеству насмешек за свои ответы на негативные отзывы о Starfield, но, по словам некоторых инди-разработчиков, которые поступают так же, подобные вещи быстро становятся стандартной практикой в индустрии.
На протяжении нескольких месяцев служба поддержки Bethesda отвечала на отдельные негативные отзывы о Starfield в Steam. Ответы приходят с нескольких аккаунтов, связанных с Bethesda, и все они предлагают похожие призывы попробовать играть в игру по-разному, чтобы получить от нее максимум удовольствия, отмечают, что в будущем появятся обновления, а в некоторых случаях настаивают на том, что игра на самом деле не скучна.
Для тех, кто не в курсе, это становится стандартом индустрии. Из-за того, насколько важную роль играют рейтинги Steam, и доказанной способности иногда переворачивать негативные отзывы, основываясь на простом взаимодействии с пользователем, это распространяется. Это просто очень большая игра, которая это делает.
— пишет инди-разработчик Ксалавье Нельсон-младший.
"Да, мы делаем это уже несколько лет", - соглашается Диллон Роджерс из New Blood Interactive. "Многие люди изменят свой отзыв, если вы свяжетесь с ними и сообщите, что вы работаете над проблемой или помогаете им устранить ошибку. Это имеет большое значение для алгоритма".
В Steam встроены механизмы, позволяющие разработчикам отвечать на индивидуальные обзоры примерно столько же времени, сколько существует пользовательский рейтинг. Подобные механизмы уже давно существуют на платформах с аналогичными типами пользовательских отзывов. Разница для Bethesda в этих ответах в Steam заключается в том, что они меньше похожи на прямой ответ на отзывы и больше похожи на то, что они говорят игрокам, что они не правы, раз не получают удовольствия.
Проблема не в ответах, а в неаутентичном тоне и копипасченных корпоративных ответах.
— пишет босс New Blood Дэйв Ошри.
Посмотрите на ответы разработчиков на негативные отзывы о Gloomwood от New Blood, чтобы увидеть пример чего-то более приемлемого. Как правило, вы получите краткую благодарность за отзыв и комментарий о том, что конкретная проблема будет решена в ближайшем обновлении.
Все довольно быстро признают, что конкретная реализация Bethesda этой тактики не соответствует тону. "Странно ли это? Безусловно", - признает Нельсон. "Будет ли она и дальше использоваться - и использоваться БОЛЬШЕ - по мере того, как рейтинги Steam будут играть роль видимого маркера репутации видеоигры? Безусловно".
Стоит отметить, что Valve настаивает на том, что рейтинги Steam не так уж сильно влияют на видимость алгоритма. В своем отчете о работе поисковых алгоритмов Steam, Valve отметила, что как только игра поднимается выше "отрицательного" рейтинга и переходит на территорию "смешанного" или выше, это не оказывает значимого влияния на видимость игры в истории. Но на данный момент Starfield имеет не слишком приятный рейтинг в 69%, что совсем немного не дотягивает до 70%, необходимых для перехода от "смешанного" к "положительному". Даже если это не окажет существенного влияния на размещение игры в алгоритме, есть ощущение, что синий текст будет выглядеть для Bethesda гораздо приятнее, чем нынешний желтый.
Сделать хорошую игру, имея для этого ресурсы и опыт? - неееет.
Отвечать на негативные отзывы с обещаниями улучшить игру или с обвинением, что в неё "неправильно играют", желая повысить рейтинг... - ДААА!
У некоторых инди нет за плечами 20+опыта геймдева и фили с чемоданами. Поэтому и спрос ниже. И поэтому их ответы могут быть искренними.
Студия - это не искусственный интеллект, у неё не может быть опыта, опыт может быть только у людей, работающих там. И когда происходит ротация кадров и приходят много новых людей без опыта, особенно на руководящие должности - даже именитая студия может встать в один ряд с инди-ноунеймом, просто потому, что состоять будет из людей примерно одинакового опыта, у которых "нет за плечами 20 лет опыта геймдева" .
Ткну немного тебя пальцем. Но опыт зависиит от лидера. Даным лидером являтся тодд, а у его 30 лет опыта. Беседка один большой организм.
я поражаюсь современным пиарщикам, корпоратам, и службами связи, если раньше было "We're sorry", то теперь риторика максимально агрессивная, кино мы смотри не правильно, в игры мы играем не правильно, не нравится фильм-ты хейтер, не нравится игра-ты токсик, и вообще во всем виноваты (нужных лиц вписать)
Рил. Всё чаще отношение "жри, чё дали, пёс".
так и жрут\жрём ведь
с такой риторикой тоже самое только в обратку можно ведь сказать, у геймеров всегда аргументы не из разряда "я не понял, не разобрался в чем то, или игра просто не моего жанра", а "разрабы фиговые, надо было так то так то сделать, ведь я конечно же лучше знаю, давайте извиняйтесь передо мной". И прикинь ты геймдиз какойнибудь типо кодзимы, или тода говарда, который 30 лет уже делает игры, имеет колосальный опыт и взвешивает каждое решение, и тебе какой то дядя степа с мухосранска говорит чтобы ты перед этим ноу неймом извинялся. При том что ты понимаешь что сделал все так как задумывал и лучше в тех или иных аспектах сделать нельзя по тем или иным причинам. И че ты будешь отвечать такому ноу нейму, ой извините, я исправлюсь и тд. По сути буквально чисто для приличия можно написать "извините будем стараться", а по факту там в студии скорее всего просто на три буквы таких людей посылают и толку от этих требований извиниться нет никакого, у беседки сейчас хотя бы подход обьяснять механики игрокам, что стоит попробовать и тд. Это подход попытаться обучить не знающего игрока, а не просто отмахнуться. Но такое конечно в штыки будет восприниматься, мне кажется лучше бы просто промолчали наверное, лишнего бугурта вот этого в инэте бы не собирали на пустом месте
Одно дело, когда тебе выдают критику три с половиной инвалида, которые вчера пересели с дейтсимов на игры беседки, но когда сотни тысячи человек бегут тебе на встречу и говорят, что у тебя штаны в коричневой субстанция, то стоит наверное подумать и посмотреть, а не обосрался ли ты? Игру делали ни один год, и оглядываясь на всё, что было сделано до этого, можно было не допустить хотя бы детских болезней прошлых проектов, но мало того, беседка умудрилась и прошлые косяки не исправить, и новыми обжиться.
так не работает
Какой-нибудь Кодзима или Тодд никогда не принимают решения самолично и то, что они делают не всегда правильно, только благодаря их опыту.
Если я считаю, что Death Stranding - скучнейший кал с душными часовыми катсценами и "инновационным" принеси-подай геймплеем, то в отзывах я так и напишу. Опыт Кодзимы, в данном случае, никакой роли играть не будет. Я эти отзывы пишу, в первую очередь, для игроков, которые хотят купить игры. Мнения разработчиков и, тем более, их ответы на мои отзывы, меня волнуют меньше всего.
А кто говорит, что это вообще разработчики отвечают?
Может это нейросеть с доступам к аккаунтам отмазы пишет. Потому они и похожи, как две капли пива из одной бутылки.
А-то ведь им надо готовить следующий патч...
И игру делать необъявленную...
И Creation Club переделать, чтобы мододелы им еще раз бабла попытались настричь, ведь в прошлый раз не получилось. Но это ничего, всегда ж можно попробовать еще раз, вдруг схавают...
Ну, справедливости ради - "вопросы" к разработчикам у негативщиков тоже далеки от идеальных стандартов качества. В такой ситуации хорошо что разработчики вообще отвечают.
Да и в целом конструктивной критики в негативных обзорах очень немного. Хейта в Стиме тоже мало (это же не ПГ), но субъективщины - большинство. Хз, я вот ни Witcher, ни Death Stranding так и не сумел осилить, ну адски душные и скучные для меня игры. Даже BG3 так и не смог пройти, потому что вдруг стало неинтересно в очередной раз проходить клон Дивинити. Но я понимаю что это просто не мое, и ныть про то что играть в них скучно в обзоре мне не пришло в голову. Хотя понимаю тех кто так делает, раз игра куплена. Правда, в таких случаях можно посоветовать смотреть что покупаешь, и не вестись на хайп, или хотя бы в общих чертах иметь представление, не покупая кота в мешке.
Ну а самой Беседке нужно не отвечать на отзывы (что ничего, понятно, не изменит), а выпускать обновления и Creation Kit. Мододелы уже три месяца, бедолаги, корячатся без инструментария, и всё равно настрогали уже 6 тысяч модов. С инструментами для нормального моддинга дела пойдут куда веселее.
одно дело, когда вам просто, в какой-то момент, не хочется запускать игру, но сильных претензий у вас к ней нет - скорее всего просто не ваш жанр/игра и ничего с этим не сделаешь.
Совсем другое, когда к игре можно сформулировать конкретные претензии, типа кучи багов, унылой боевой системы, сломанной экономики, пустого открытого мира и т.д.(данные претензии, если что, не относятся к Старфилду. Я в него сыграл пару часов, задушился и дропнул). Если есть претензии к игре, то где еще их высказывать, как ни в отзывах
да этот хейт и не старался никогда быть объективным, банальная месть-флешмоб за то что на их "народной 1660" игра еле ворочается, ну и армия "блогеров" и "стримеров" видя этот запрос банально хайпится на этой теме
но "корпоративная копипаста" это мерзость
ps до CK как до луны, костылей они порядком насовали в движок, так что не смотря на множество действительно интересных и прогрессивных вещей с модингом будут проблемы, надеюсь выправят все как можно быстрее
С этим абсолютно согласен, и претензии должны высказываться, ибо это хотя бы в теории повышает вероятность того что недоработки будут в скором времени пофикшены.
Именно поэтому я и не приветствую бестолковый и бессмысленный хейт, особенно от дурачков, которые сами не играли в игру, но лишь повторяют где то услышанные глупости, или просто высираются в комментах/обзорах. Когда таких додиков становится много (а пока хейт-трейн на перроне - так оно и бывает), шансы на то что разработчики разглядят в вываливаемых кучах навоза претензии по существу, мягко говоря, существенно ниже.
Да ну ладно, даже авторы xEdit уже почти во всём разобрались, и несколько недель уж как на нексусе вполне рабочая версия. Беседка обещала СК в 2024, а до него остался месяц. В принципе, при такой ситуации, выпустить и под новый год, если поднапрягутся, в качестве подарочка.
В целом, повторюсь, мододелы уже как то адаптировались, моды клепают по нескольку десятков в день, и это, безусловно, позитив, и для игроков и для игры. Хотя что то серьезное без СК, конечно, ждать пока бессмысленно.
Инди разработчики это от 1 человека до 10-20 , и все ! ни каких отделов продаж , отделов менеджеров и еще кучи "бесполезного" которое мы оплачиваем , поэтому этого человечка люди готовы понимать. Я готов понимать что он\ они не успевают .
А компания\ огромная фирма и в коменты опрадываться ... неее господа с вами не прокатит идите работайте не чего ныть мы вам(компании заплатили) будьте добры предоставить то за что мы заплатили.
А, собственно, почему бы и нет? Не то чтобы я вижу в этом какой то смысл, но именно в большой компании куда больше резона выделять для таких целей какие то ресурсы, особенно для того и предназначенные, не снимая людей с поддержки/разработки. В инди студиях такими вещами же занимаются сами разработчики, что в теории как раз и отвлекает их от исправления проблем.
Признайте уже и смириться, что игра кал!
Блин глянув на картинку сперва подумал что Fallout 4 какой то и что-то за него пишут, а присмотревшись и прочитав понял что это Сралфилд)