Инди-разработчики прокомментировали недавние ответы Bethesda на негативные отзывы о Starfield в Steam

Bethesda подверглась немалому количеству насмешек за свои ответы на негативные отзывы о Starfield, но, по словам некоторых инди-разработчиков, которые поступают так же, подобные вещи быстро становятся стандартной практикой в индустрии.



На протяжении нескольких месяцев служба поддержки Bethesda отвечала на отдельные негативные отзывы о Starfield в Steam. Ответы приходят с нескольких аккаунтов, связанных с Bethesda, и все они предлагают похожие призывы попробовать играть в игру по-разному, чтобы получить от нее максимум удовольствия, отмечают, что в будущем появятся обновления, а в некоторых случаях настаивают на том, что игра на самом деле не скучна.

Для тех, кто не в курсе, это становится стандартом индустрии. Из-за того, насколько важную роль играют рейтинги Steam, и доказанной способности иногда переворачивать негативные отзывы, основываясь на простом взаимодействии с пользователем, это распространяется. Это просто очень большая игра, которая это делает.

— пишет инди-разработчик Ксалавье Нельсон-младший.

"Да, мы делаем это уже несколько лет", - соглашается Диллон Роджерс из New Blood Interactive. "Многие люди изменят свой отзыв, если вы свяжетесь с ними и сообщите, что вы работаете над проблемой или помогаете им устранить ошибку. Это имеет большое значение для алгоритма".

В Steam встроены механизмы, позволяющие разработчикам отвечать на индивидуальные обзоры примерно столько же времени, сколько существует пользовательский рейтинг. Подобные механизмы уже давно существуют на платформах с аналогичными типами пользовательских отзывов. Разница для Bethesda в этих ответах в Steam заключается в том, что они меньше похожи на прямой ответ на отзывы и больше похожи на то, что они говорят игрокам, что они не правы, раз не получают удовольствия.

Проблема не в ответах, а в неаутентичном тоне и копипасченных корпоративных ответах.

— пишет босс New Blood Дэйв Ошри.

Посмотрите на ответы разработчиков на негативные отзывы о Gloomwood от New Blood, чтобы увидеть пример чего-то более приемлемого. Как правило, вы получите краткую благодарность за отзыв и комментарий о том, что конкретная проблема будет решена в ближайшем обновлении.



Все довольно быстро признают, что конкретная реализация Bethesda этой тактики не соответствует тону. "Странно ли это? Безусловно", - признает Нельсон. "Будет ли она и дальше использоваться - и использоваться БОЛЬШЕ - по мере того, как рейтинги Steam будут играть роль видимого маркера репутации видеоигры? Безусловно".

Стоит отметить, что Valve настаивает на том, что рейтинги Steam не так уж сильно влияют на видимость алгоритма. В своем отчете о работе поисковых алгоритмов Steam, Valve отметила, что как только игра поднимается выше "отрицательного" рейтинга и переходит на территорию "смешанного" или выше, это не оказывает значимого влияния на видимость игры в истории. Но на данный момент Starfield имеет не слишком приятный рейтинг в 69%, что совсем немного не дотягивает до 70%, необходимых для перехода от "смешанного" к "положительному". Даже если это не окажет существенного влияния на размещение игры в алгоритме, есть ощущение, что синий текст будет выглядеть для Bethesda гораздо приятнее, чем нынешний желтый.