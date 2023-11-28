Разработчики из Bethesda оправдывают Starfield после негативных отзывов в Steam, еще больше выбешивая игроков

Starfield - игра довольно спорная, ее запуск не вызвал всеобщего восторга, к которым привыкла Bethesda в отношении своих крупных ролевых игр с открытым миром. Это привело к появлению большого количества негативных отзывов на таких платформах, как Steam, где недавно, спустя почти три месяца после запуска, игра получила смешанные отзывы..
Не исключено, что такой низкий рейтинг побудил нескольких сотрудников Bethesda попытаться что-то сделать с постепенно падающей репутацией игры. В течение последнего месяца два разработчика Starfield отвечали на негативные отзывы в Steam, объясняя оставившим их людям, что игра на самом деле очень хороша, и прося их принять во внимание те усилия, которые были вложены в разработку за кулисами.
Эти ответы были впервые замечены пользователем JuiceHead, который поделился ответами от 2 ноября, 9 ноября и 27 ноября. Первые два ответа были опубликованы разработчиком под ником Bethesda_FalcoYamaoka, а последний - Bethesda_Kraken. Оба они, скорее всего, работают в службе поддержки и отмечены в Steam как официальные разработчики.
Общая жалоба в этих негативных отзывах заключается в том, что Starfield может стать скучной, в них игра называется "повторяющейся, бездушной рутиной" с персонажами, "интересными, как хлебный ряд в продуктовом магазине". Bethesda_FalcoYamaoka и Bethesda_Kraken не согласны с этим, утверждая, что игра на самом деле не скучная, а большое количество загрузочных экранов необходимо для "экспансивного геймплея".
Далее оба разработчика перечисляют все положительные стороны Starfield и дают людям, оставившим отрицательные отзывы, советы, как получить больше удовольствия от игры. Среди этих мудрых советов - попробовать создать разных персонажей, попытаться найти скрытые аванпосты и перейти в Новую игру+.
Ответы разработчиков на негативные рецензии - довольно редкое явление в Steam, в основном потому, что любой разработчик знает, что такой спор проигрывается с самого начала. Невероятно странно видеть, что такой крупный разработчик, как Bethesda, отвечает подобным образом, особенно если учесть, что он спорит с чисто субъективными отзывами. Выглядит это не очень хорошо, в чем Bethesda, вероятно, уже убедилась, получив в ответ порцию оскорблений от пользователей Steam.
Слышь, поиграй! - от создателей "слышь, купи"
Тут они как бы не спорят, а "перекрывают" негативный обзор позитивным ответом, дабы не отпугивать часть потенциальных покупателей, имхо.
В психологии такое называется газлайтинг, ну типа ты не правильно все понимаешь... Так что Беседка продолжат творить дичь, это психическая патология какая то.
До чего надо докатиться, что даже на официальном Реддит-странице (!!!) по Старфилду, где всегда суперлояльная аудитория эту игру постоянно в темах стебут, троллят и называют неудачей а то и провалом? Притом этого становиться все больше и больше.
Майкам и Беседке бы голову включить и сделать выводы (и хочу надеяться что сделают), вместо этих кринжовых ответов в Стиме, которые только усугубляют ситуацию.
Какие выводы они должны сделать? Activision крутится, Game pass мутится. Остальное им вообще до звезды. Филя вон на геймскоме каловую демку сралкер 2 назвал хорошей игрой. А те дебичи настолько дегенераты, что даже для Gamescom не в состоянии сделать оптимизированную демку с нормальным графоном. И как при таком руководстве, которому любой кал кажется классной игрой, делать хорошие игры.
ха
хаха
ахахах.
АХАХАХ
НГ+ же ничего не меняет. НИ-ЧЕ-ГО
Вселенная не меняется, другая вселенная, но она 1 в 1 как предыдущая.
и так со всеми.
Не, не совсем 1 в 1))
Но прикол с репликами "петли времени" довольно интересен. Жаль, что для его разблокировки надо всю игру пройти.
Слышал там есть какие то приколы на нг+ 10. Игра раскрывается через 200ч)))
Позорники, как же это жалко выглядит.
Позорище, а я ведь ещё на первом показе геймплея ванганул, что это будет лютая шляпа, как это некоторые люди сходу не поняли я хз
Здесь под каждым первым тизером, трейлером и даже анонсом люди так "вангуют"