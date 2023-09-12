Из-за плохой оптимизации ввода-вывода Starfield даже самые быстрые SSD PCIe Gen5 не могут убрать зависания

Как известно, Bethesda рекомендует изначально установить Starfield на SSD, и всё же проблема сохраняется. Тестирование, проведенное на канале Compusemble, здесь действительно заслуживает внимания, поскольку ютубер обнаружил, что твердотельные накопители под управлением Starfield сталкиваются с «заиканием при обходе», что означает, что на твердотельный накопитель поступает гораздо больше информации, чем предполагалось, что приводит к потенциально «узкому месту».
Для дальнейшего описания проблемы Compusemble собрал тесты, полученные в «Новой Атлантиде», очень популярной и требовательной к графике настройке игры. Результаты показали, что встроенный твердотельный накопитель достиг уровня использования 100%, из-за чего графический процессор не мог работать должным образом, а в некоторых случаях его использование опускалось до шокирующего 0%. Более того, интересный факт заключается в том, что пользователь использовал твердотельный накопитель Crucial T700 Gen5, который может похвастаться одной из самых быстрых скоростей на рынке, поэтому здесь нельзя винить само хранилище.
Выяснение основной проблемы здесь непростая задача, однако Compusemble сообщает, что это еще один случай отсутствия «оптимизации SSD», из-за которого диапазон размеров блоков оказывается под угрозой. С точки зрения непрофессионала, SSD требует определенного размера блока, чтобы выжать максимальную производительность, и в этом случае размер блока слишком мал, из-за чего SSD даже может превысить отметку в 555 МБ/с.
Возможно это не основная причина зависания Starfield, и это можно проверить это с помощью любого приложения для сравнительного анализа, которое показывает уровень использования SSD. Даже если на компьютере возникла эта проблема, к сожалению, вы ничего не можете сделать, чтобы ее исправить, поскольку это скорее проблема со стороны разработчика.
Bethesda должна быстро осознать проблему с SSD, поскольку она способствовала возникновению проблем с заиканием среди некоторых геймеров, но при этом не была выявлена.
Тодд: "Ничего страшного, у нас всё хорошо, просто подождите более быстрые SSD и обновите свой комп. Ах, да, и не забудьте купить 2 или 3 копии Starfield."
ну и по классике, игра хорошо оптимизирована, обновите свои обосранные пк
Вы не понимаете! Это некстген!
Видимо даже боги оптимизации из ID не смогли им помочь исправить этот кусок не оптимизированного кода,а представьте если бы оптимизация была на уровне DooM Eternal (хотя конечно это фантастический вариант) их бы на руках носили.
Есть такое мнение что их и не привлекали. Итак сожрут.
А ведь ест аутисты которые до сих пор защищают этот устаревший движок.
Пока играю в БГ3 и все жду новостей на PG про патчи на старфилд. Но новостей все нет и нет. Беседка молчит. И новости только про моды которые фиксят игру....
Ради интереса проверил киберпанк это gen4 правда
Оптемизировали говорили они
У меня игра на SSD и после выхода с игры, комп не может уйти в сон когда включаешь и не выключается долго комп,если выключаешь.Такого никогда не было!
Ахах ха....а номинация "рукожопы года" будет?
На моём ссд никаких зависаний
да тут хейт высосанный из пальца ради хейта. Ничего нового впрочем. Они завтра придумают что старфилд еще и мышки взрывает если не так дверь открыть.
Игра стоит на дигме 2 тб, ничего не виснет и не провисает, может виной амд, всем уже понятно что амд гуано, есть только интел и нвидеа.
Ни разу никакого зависания не было на SSD. Может у чувака проблемный SSD попался.
+1. хз кто эти проблемы откапывает и где.
Лучше заикания чем это...
Ну-да, ну-да.