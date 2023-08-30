Комплект AMD Radeon RX 7900 XTX и Ryzen 7 7800X3D Starfield Limited Edition выставлен на аукционе за $2000

Недавно AMD и Bethesda совместно представили Radeon RX 7900 XTX и процессор Ryzen 7 7800X3D с тематикой Starfield. Оба созданы в стиле будущей ролевой игры Starfield, и Radeon RX 7900 XTX, в частности, в полной мере использует тему Starfield, которая выглядит великолепно.
Оба продукта были раздарены и никогда не поступят в продажу, поэтому человеку, продающему их на аукционе eBay, должно быть, очень повезло, что он попал в их руки. Теперь продукты Starfield Limited Edition продаются на аукционе, и текущая ставка на eBay составляет 2050 долларов, что вполне справедливо, учитывая, что изначально это продукты ограниченного выпуска, а по всему миру существует всего 500 единиц. Продавец также утверждает, что все доходы пойдут на благотворительность.
Все доходы от продажи пойдут на поддержку Mental Drive Inc., некоммерческой организации, занимающейся продвижением инклюзивности, разнообразия и осведомленности о психическом здоровье. Целью Mental Drive Inc. является создание сообщества, использующего авто как средство сближения при общении. Наши инициативы охватывают осведомленность и образование, поддержку сообщества, сотрудничество и партнерство, а также доступность ресурсов.
Рекомендуемая розничная цена AMD Radeon RX 7900 XTX составляет 999 долларов, а Ryzen 7 7800X3D стоит 449 долларов, то есть в общей сложности это 1449 долларов. Текущая цена примерно на 500 долларов больше рекомендуемой розничной цены, но, поскольку до аукциона еще есть время, она может увеличиться. Для фанатов AMD и тех, кто с нетерпением ждет возможности поиграть в Starfield на ПК, это определенно отличный пакет, в который даже входит бесплатная копия самой игры Premium Edition.
AMD Radeon RX 7900 XTX Starfield Limited Edition поставляется в белом корпусе с оттенками красного, синего и желтого. В комплект поставки карты даже входят специально подобранные кабели питания. Что касается процессора, то он поставляется в уникальной тематической упаковке Starfield, которая также отлично выглядит и представляет собой интересный предмет коллекционирования.
Bethesda уже объявила AMD своим эксклюзивным партнером по ПК, а ее грядущая ролевая игра AAA Starfield уже поставляется с рядом процессоров Ryzen и графических карт Radeon. Игра получит оптимизацию для Radeon и Ryzen с поддержкой FSR 2.
Вы сможете исследовать мир Starfield 6 сентября, но Premium Edition предоставляет вам ранний доступ на 5 дней раньше с предварительной загрузкой на ПК, начиная с этого момента.
дауж цена))))
Ну видяха сразу отпадает, реф охлаждение так себе, лучше брать нитро + самое топовое охлаждение, видяха рили холодная и бустится до 3Ггц на изи в некторых играх, а так всё по отдельности дешевле будет, да и вооьще этот комплект для тех кто тупо любит красоту железяк ,а на работу и надёжность железяк ложили б... и т....
ну почему реф плохой то? это намного лучше того что было раньше с 1 кулером) да даже у 5700хт от гигабайт был плохой охлад, там вертушки были по 7 см в диаметре наверное и охлад сам мелкий был как и карта) всё норм пока карта работала до нагрузки в 60-70% от своей мощности, как нагрузка уходила за 80% всё гг, кулеры шумные крутило на 60-70% это была дичь
у 7900xtx реф был недочёт с испарительной камерой, карта перегревалась так как охлаждение не рабготало как надо, я сначало брал реф, там перегреф до 112 градусов было и тротлинг жёсткий, видяху трогаешь а она как раскалённый кирпичь со всех сторон, потом здал обратно, взял нитро + и карта холодная очень и бустится отлично, и на ощуп просто тёплая местами еле тёплая
Дааа, Нитро+ хорошо так бустится до 3000 мгц, правда и жрёт при этом 460 ватт! Bang4BuckPC Gamer не соврёт, показывая тесты на ней! =))
у меня всего Райзен 5 3600 РТХ 3060
3600 поменять на 5600х, 3060 на 4070ти и норм
3060 Ti и так топ
Хоть и прошло время, когда все кричали, что лого старфилд в радужных цветах, но тут новость про комплект в подобной раскраске, я позволю себе заметить: Цвета эти тут не просто так, и к чувакам, запрещённым в РФ, никакого отношения не имеют. Именно такой спектр цветов как здесь можно увидеть взлетая, либо садясь на планету с атмосферой, если звезда находится на против вас. Это так, моё замечание.
У нас в России радугу запретили, на что или на кого вы намекаете?
Про ЛГБТ говорю. Радугу никто не запрещал. Как только логотип появился, и мерч в цветах старфилда, все кричали, что это гейские цвета и беседка делает игру в угоду голубкам.
Так они не только в угоду ЛГБТ её делала, но и в угоду SJW, и феминисток, сейчас это модно, 9 из 10 игр имеют такую направленность!
Неплохая коллаборация кстати (:
кто-то лоханётся конкретно
ЭХ..вот бы мне такой комплект
ну так иди работай, что ныть то?
ныть всегда проще)
Смысл с этого набора!Содержимое го...о