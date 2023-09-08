Мод Flying Jetpack для Starfield позволяет свободно исследовать планеты и забыть об отсутствии транспортных средств

Поклонники Starfield поначалу были удивлены, узнав, что в новой научно-фантастической ролевой игре Bethesda не будет никаких наземных транспортных средств, которые помогли бы исследовать тысячи планет. Однако, у игроков есть реактивный ранец, заменяющий наземную технику в Starfield. Несмотря на то, что вы можете улучшить навык «Тренировка на реактивном ранце», чтобы расходовать меньше топлива и, следовательно, путешествовать дальше, у него есть ограничения. К счастью, моддер GM Custom Sauces сегодня опубликовал мод «Flying Jetpack», предоставляя геймерам на ПК возможность удалить или значительно уменьшить указанные ограничения.
Этот мод вдохновлен тем, как используется реактивный ранец в сериале «Мандалорец». По умолчанию он полностью исключает затраты на топливо, а также включает вертикальный подъем, что больше похоже на полет, чем на простое зависание. Есть три варианта: 600, 450 и 300, в зависимости от желаемого вертикального подъема. Однако существуют также дополнительные файлы, которые просто уменьшают затраты на топливо, а не удаляют их полностью, для большего баланса.
Чтобы установить мод Flying Jetpack в Starfield, выберите только один из этих файлов, затем поместите файлы jetpack.txt и jetpackreset.txt в каталог основной игры. Затем убедитесь, что файл StarfieldCustom.ini в папке Documents/My Games/Starfield содержит следующие команды:
[Boostpack]
bUsePressAndHoldControls=1
Наконец, вам нужно будет запустить игру и открыть консольную команду, нажав клавишу ~ на клавиатуре. Затем введите bat jetpack и закройте консоль.
После такого мода чит кода, игру забросишь ещё быстрей.
А чё в ней делать ?
А чё, прикольно)