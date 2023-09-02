Новая модификация для Starfield исправляет блеклые и тусклые цвета в игре

Вчера PureDark выпустил полезный мод для последней ролевой игры от Bethesda, добавляющий поддержку NVIDIA DLSS 2 и Intel XeSS. А сегодня моддер fadingsignal выпустил очередной мод для Starfield, исправляющий проблемы с блеклыми и тусклыми цветами в игре
Как отметил моддер, этот мод убирает цветовые фильтры из игры, делая цвета более равномерно нейтральными с более глубоким черным цветом. Следует также отметить, что это не пресет Reshade, поскольку он использует собственные текстуры игры. Кроме того, он никак не влияет на работу подобных фильтров.
Скачать мод можно с нашего сайта.
Ниже вы также найдете несколько скриншотов, демонстрирующих улучшенные визуальные эффекты. Как вы можете видеть, Starfield теперь имеет более приятные уровни черного цвета, и больше не выглядит размытым.
первый раз вижу что бы настолько картинка улучшилась от того что убрали фильтр .. ТООООД , ну как так можно было .. позорище
отлично, зеленый туман просто бесит. 2ой день, а модеры уже в очередной раз полируют проект за разработчиков.
О как хорошо, а то изначально уже раздражает, что все сливается под серостью, особенно придурки с автоматами на блокпостах да на планете )
Must have
На консоле можно ставить моды или ещё такую функцию не завезли?
если только как в скайриме будет за реал и бесплатные одобренные бесездой, но они отключают ачивки, если конечно это не изменили
Первый мод, который я поставил. Еще с удовольствием поставил IconSortingTags, но для него требуется локализация в будующем и выйдет она явно не скоро.
Сразу вспомнился RE5 с его ужаснейшим зелёным фильтром.
Так это что в самой игре такое? Я думал комп вообще не чём и настройки графики так делают.. А это в самой игре такое, мод нужный.
Фильтр такой на любых настройках, да. Типа под "атмосферу". Но, многим не зашло, включая меня, что не удивительно. Яркость излишняя тоже - не очень. Поэтому, будем посмотреть.
Вот на таких настройках с модом игра отлично в себя погружает, как и в киберпанке очень важную роль здесь играет атфосфера и в данных играх, это возможно только благодаря мощному железу, чтобы не купаться в мыле при 30фпс
Когда появится мод делающий игру интересной - пишите, звоните!
В этой душной и тупой игре невозможно что-то исправить
Теперь мне игра стала напоминать Fallout 4 ещё больше...
Игра теперь только лучше выглядит.
Надеюсь к 6 числу Бесезда одумается и этот фильтр сделает опциональным.
мне кажется что в бефесда кто-то из руководства, типа тодда говарда - дальтоник, иначе почему они везде пихают зеленый фильтр мне не понять