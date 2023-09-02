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об игре
Starfield 06.09.2023
7.2 931 оценка

Новая модификация для Starfield исправляет блеклые и тусклые цвета в игре

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butcher69
Новости

Вчера PureDark выпустил полезный мод для последней ролевой игры от Bethesda, добавляющий поддержку NVIDIA DLSS 2 и Intel XeSS. А сегодня моддер fadingsignal выпустил очередной мод для Starfield, исправляющий проблемы с блеклыми и тусклыми цветами в игре

Как отметил моддер, этот мод убирает цветовые фильтры из игры, делая цвета более равномерно нейтральными с более глубоким черным цветом. Следует также отметить, что это не пресет Reshade, поскольку он использует собственные текстуры игры. Кроме того, он никак не влияет на работу подобных фильтров.

Скачать мод можно с нашего сайта.

Ниже вы также найдете несколько скриншотов, демонстрирующих улучшенные визуальные эффекты. Как вы можете видеть, Starfield теперь имеет более приятные уровни черного цвета, и больше не выглядит размытым.

26
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
gliga142

первый раз вижу что бы настолько картинка улучшилась от того что убрали фильтр .. ТООООД , ну как так можно было .. позорище

5
ZackSnyder

отлично, зеленый туман просто бесит. 2ой день, а модеры уже в очередной раз полируют проект за разработчиков.

5
Goodvini

О как хорошо, а то изначально уже раздражает, что все сливается под серостью, особенно придурки с автоматами на блокпостах да на планете )

3
Сетеш

Must have

2
DarkTwister_rus

На консоле можно ставить моды или ещё такую функцию не завезли?

2
-zotik-

если только как в скайриме будет за реал и бесплатные одобренные бесездой, но они отключают ачивки, если конечно это не изменили

1
SGate

Первый мод, который я поставил. Еще с удовольствием поставил IconSortingTags, но для него требуется локализация в будующем и выйдет она явно не скоро.

2
saa0891

Сразу вспомнился RE5 с его ужаснейшим зелёным фильтром.

2
Юрец Одесса

Так это что в самой игре такое? Я думал комп вообще не чём и настройки графики так делают.. А это в самой игре такое, мод нужный.

1
Imnogamer

Фильтр такой на любых настройках, да. Типа под "атмосферу". Но, многим не зашло, включая меня, что не удивительно. Яркость излишняя тоже - не очень. Поэтому, будем посмотреть.

1
Kollich

Вот на таких настройках с модом игра отлично в себя погружает, как и в киберпанке очень важную роль здесь играет атфосфера и в данных играх, это возможно только благодаря мощному железу, чтобы не купаться в мыле при 30фпс

1
Сережаа

Когда появится мод делающий игру интересной - пишите, звоните!

1
Cakcop

В этой душной и тупой игре невозможно что-то исправить

1
Kerrot
1
Artery Kaulitz

Теперь мне игра стала напоминать Fallout 4 ещё больше...

1
РикоЧико

Игра теперь только лучше выглядит.

Надеюсь к 6 числу Бесезда одумается и этот фильтр сделает опциональным.

0
kowalli

мне кажется что в бефесда кто-то из руководства, типа тодда говарда - дальтоник, иначе почему они везде пихают зеленый фильтр мне не понять

0