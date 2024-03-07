Новое видео по Starfield показывает улучшение производительности в последнем патче

Новый патч Starfield, доступный в настоящее время в бета-версии на ПК, приносит некоторые улучшения производительности, о чем свидетельствует новое сравнительное видео, опубликованное сегодня в сети.
Видео, подготовленное MxBenchmarkPC, демонстрирует, как новый патч улучшает производительность в сценариях с ограничением GPU, предлагая прирост около 10 FPS по сравнению с начальной версией и 4,5 FPS по сравнению с текущей публичной версией.
Пока Bethesda продолжает совершенствовать базовую игру, ведется работа над дополнительным контентом, который появится в Starfield в конце этого года. Первое расширение, Shattered Space, до сих пор официально не представлено, но некоторые закулисные изменения в Steam позволяют предположить, что его покажут в ближайшее время.
Starfield уже доступна на ПК, Xbox Series X и Xbox Series S.
когда пг планирует улучшить производительность своего плеера?
лучше бы просто было встроенное ютуба, как у людей
Это конечно круто, но основные проблемы игры будут решаться?