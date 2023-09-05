Новое видео по Starfield сравнивает настройки DLSS, FSR и графики на различных графических процессорах

ElAnalistaDeBits опубликовал новый видеоанализ Starfield, полностью посвященный версии для ПК и, в частности, тому, как меняется визуальный рендеринг игры в зависимости от настроек графики и производительности с использованием мода FSR или DLSS с различными графическими процессорами.
Как вы, наверное, знаете, Starfield — довольно сложная игра с точки зрения производительности. Например, RTX 3060 Ti не может даже достичь целевого показателя 1080p при частоте 60 кадров в секунду, не идя на некоторые компромиссы с точки зрения визуального рендеринга, в то время как разрешение 4K кажется непомерно высоким для большинства видеокарт на рынке.
Не помогает и то, что игра не поддерживает DLSS, кроме как через бесплатный мод. Первая часть видео ElAnalistaDeBits посвящена именно этому моду и демонстрирует, как технология масштабирования NVIDIA позволяет получить более высокое количество кадров в секунду (с минимальным или отличным приростом в зависимости от различных факторов) и в целом более чистые изображения, чем AMD FSR.
Вторая часть ролика — это длинное сравнение производительности Starfield с различными видеокартами NVIDIA, от RTX 3050 до RTX 4080, с использованием DLSS. Также есть раздел, посвященный ROG Ally и Steam Deck. Девайс от Valve даже при минимальных настройках и активном FSR не выходит за рамки средних 30 кадров в секунду и с трудом удерживает стабильную частоту кадров в самых динамичных сценах. Консольный компьютер ASUS обычно имеет более высокий показатель частоты кадров, но частота кадров кажется еще более нестабильной.