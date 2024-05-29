У разработчиков Stellar Blade есть долгосрочный план обновлений игры

В апреле этого года в игровую индустрию ворвался релиз корейского экшена Stellar Blade. Проект проигнорировал "прогрессивный" дизайн женских персонажей и показал, как можно совмещать в игре стильную боевку и привлекательных героинь. Это не на шутку разозлило определенную часть активистов, однако отлично сработало на продажах игры. Stellar Blade уверенно держится в мировых чартах, но поскольку это исключительно одиночная игра, она может вскоре их покинуть. Авторы игры собираются это предотвратить специальным планом поддержки.
Корейская студия Shift Up планирует сделать для Stellar Blade то, чего раньше практически никто не делал для сюжетной одиночной игры. Разработчики еще до релиза создали план обновлений, который не ограничивается релизным месяцем и реакцией на технические проблемы. Как подчеркнули авторы в недавнем интервью, они подготовили долгосрочный план обновлений. Будущие патчи для экшена будут включать различные улучшения для игры, а также новый контент.
Для Stellar Blade планируются еще более интересные обновления, сообщают в Shift Up, поэтому разработчики призывают игроков внимательно следить за новостями. Предполагается, что команда будет поддерживать игру на протяжении целого года, добавляя в игру новый контент. Уже этим летом в экшене может пройти первая коллаборация с другой популярной игрой.
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