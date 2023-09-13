Обновление драйвера NVIDIA 537.34 для GeForce RTX 30/40 улучшает производительность в Starfield на 5%

NVIDIA довольно быстро выпустила драйвер Game Ready 537.14 для Starfield, опередив как Intel, так и AMD. Несмотря на обычные игровые причуды Bethesda, этот драйвер показал себя хорошо, хотя и отставал от AMD по производительности. По данным Digital Foundry, пользователи NVIDIA и Intel испытали «не лучшие впечатления» по сравнению с картами AMD.
В своем постоянном стремлении повысить производительность NVIDIA выпустила обновление по воздуху, которое в первую очередь фокусируется на улучшении поддержки Resizable BAR. Это обновление совместимо с графическими процессорами GeForce RTX 30 и 40 серий для настольных ПК и ноутбуков. Геймеры, использующие драйверы 537.34 или 537.14, должны увидеть автоматическое обновление.
NVIDIA выпускает изменяемый размер Resizable BAR-профиля для Starfield, который повышает производительность графических процессоров GeForce RTX 40 Series и GeForce RTX 30 Series для настольных компьютеров и ноутбуков. В нашем сценарии тестирования настольные графические процессоры серии GeForce RTX 40 демонстрируют увеличение производительности в среднем на 5%. Обновление Starfield Resizable BAR будет распространяться через беспроводное обновление от NVIDIA и автоматически применяться, использующих последнюю версию Game Ready Driver (537.34) или предыдущую версию (537.17).
В случае, если OTA-обновление не работает, Шон Пеллетье, руководитель программы NVIDIA Game Ready, объясняет, как проверить, было ли применено обновление:
Вы можете принудительно удалить новое обновление, перезагрузив систему. Вы можете убедиться, что профиль ReBAR загружен, проверив журнал здесь: C:-ProgramData-NVIDIA Corporation-NvProfileUpdaterPlugin.
Кроме того, новейший драйвер упрощает оптимизацию настроек Starfield для пользователей GeForce Experience с помощью удобной опции в один клик. Он также устраняет проблемы с игровыми профилями при установке Starfield из Microsoft Store.
Стремление NVIDIA улучшить Starfield очевидно, но геймеры, которые хотят сразу повысить производительность, могут попробовать сторонние моды DLSS3 с Frame Generation. Эти моды могут существенно повысить производительность игры, особенно для тех, кто не имеет такой технологии.
5% с барского плеча.
Уже прошел вчера, так что пофиг. Тема со звездорожденными какой-то день сурка, собираешь артефакты, попадаешь в единство и по новой, бред. Мне надоело собирать артефакты после первых 2-ух
Спасибо от владельцев 20 серии))
п.с. Кстати у меня на 2080 тоже пришло)
Ну, хоть сколько. Значит проблемы только на стороне самой игры.
А были сомнения?
Нет.
Теперь ждём ещё по 5% с каждым обновлением, NVIDIA всё сделает за Тодда
Очень много 5%
Тодд настолько уверен в качестве своей игры,что полностью доверил работу патчей и других обновлений исключительно мододелам)
Спасибо Тоду Говарду за наше счастливое детство😁