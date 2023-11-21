Почти половина сотрудников Bethesda по-прежнему работает над Starfield

Нельзя отрицать, что Starfield - это огромная игра, а значит, от нее следует ожидать багов, глюков и прочих проблем. Тем более что речь идет о Bethesda и золотоискателе Тодде Говарде.
Именно поэтому в Bethesda над Starfield по-прежнему работает почти половина коллектива, а DLC и обновления являются для команды одним из приоритетов. Как заявил Тодд Говард в новом интервью порталу Wired, над развитием игры продолжают работать порядка 250 человек. Что довольно много, но для такого крупного проекта это не кажется таким уж большим показателем.
Оставшиеся сотрудники работают над другими проектами. По некоторым данным, еще недавно их было 700 человек, поскольку до выхода Starfield в команде было порядка 500 человек, а еще 200 человек были направлены на другие проекты - в частности, Fallout 76. Теперь же их численность может составлять порядка 500 человек, из которых почти половина занимается исключительно поддержкой игры.
Даже если учесть, что до выхода Elder Scrolls 6 и Fallout 5 еще очень далеко, концентрация на Starfield, по-видимому, является большим приоритетом. Так что впереди нас ждет еще не одно большое обновление игры или DLC, которого с нетерпением ждет значительная часть поклонников.
Пациент уже всё,не выкарабкается.
О Киберпанке так же говорили, а сейчас все тащатся от него, забыли уже какую игру нам обещали и какую выдали. Со Starfield будет так же через 2-3 года.
Зачем ты откровенно врёшь, твой Кибербаг точно так же безуспешно пытаются реанимировать и поныне. Что, к слову, показательно. У них одна проблема на двоих, их невозможно реанимировать. В них надо вносить какую то вразумительную идею, и переделывать с нуля, что в принципе сложно реализуемо и так никто никогда не делал, ибо проще новую игру сделать. Что бы там не кукарекали про Биогеев, но им то хватило яиц признать что Антхем это провал, и не пытаться с этим мучится откровенно обманывая комьюнити.
Для мне Киберпанк был таким же выкидышем каким сейчас является Starfield с тонной поломанных и неработающих механик,хотя стоит признать что не смотря на ужаснейшее техническое состояния он всё таки даже на старте был лучше чем Starfield уж в плане графона,оптимизации,квестов точно (хотя большинство квестов даже близко не дотягивает до того что бьло в Ведьмаке 3,квесты походу тоже делали Юбисофт),и даже тупые активности уровня юбисофт и то делали игру не такой унылой и скучной,в Starfield совсем всё печально и это ещё приправлено просто огромнейшими расстояниями которые ты вынужден преодолевать на своих двоих по пустым планетам,Беседка вообще разучилась делать наполнение и интересные мир,у этих дебилов не хватило мозгов хотя бы вездеход добавить что бы это было не так уныло,а может всё ещё печальней они специально не добавили транспорт что заставить игрока тратить максимум своего времени на это поделие.
Кто тащится , ты о чём ?
Ему все равно верят
Модель распространения игры: Киберпанк 2077.
Ждём Старфильд 2.0. А потом и 3.0 с лучшими модами.
Половина сотрудников еще на знает что был релиз, потому что игра то еще в стадии разработки:)
У остальной половины компы надо обновить ?
Поэтому и не было игры в номинациях на game awards. Потому что такими темпами отличным продуктом станет года через два.
Ну через 2 года и получит свою награду, в чём проблема? Поляки вон вообще 3 года неспеша сидели допиливали свое детище.
Когда релиз то?
Игра будет готова когда будет готова ©
Its just works
такие же обещалки про CP2077 были, что типа работает команда, подождите, будет всё, но попозже
Ну киберпанк изначально был интересной игрой- пропатчить и норм.
А тут, даже если научат нейросеть генерить интересный контент, игру это не спасёт.
А вы, друзья, как не трудитесь
Всё ж в игроделы не годитесь.
Правильней будет: Нельзя отрицать, что Starfield - это игра от Bethesda , а значит, от нее следует ожидать багов, глюков и прочих проблем.
как от баг гей 3? на которую даже спустя 3 года в раннем до сих пор выходят десяток патчей на 1000 строк но 3 акт так и не сделали)))))))))))))
Иди лед к пукану приложи, полегчает, демедж контроль не удался, три месяца остыть не можешь что БГ имеет Старфейл во все щели
Ничего что у меня обе игры куплены? себе ченить приложи- голову например =) Но пока не выйдет дифинити эдишн+ пол года после него в эту поделку играть - не уважать свое время. Так было со всеми играми ларианов.
И что ты мне показываешь?
Вы как ребенок ей богу который надулся что его игра оказалась мягко говоря средней и хуже чем Скайрим и Фоллаут 4, смиритесь у людей вот такое мнение и ничего с этим не сделаешь.
Дак я и говорю что баг гейт 3 хуже чем скай и фол4 с этим даже полный кретин наверно согласен.