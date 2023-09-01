"Поехали!": В Starfield всё-таки вернули портрет Юрия Гагарина

Во время XBOX Showcase 2023 разгорелся скандал: по сравнению с демонстрацией игры в 2022 году, где стену штаб-квартиру Созвездия украшали портреты Юрия Алексеевича Гагарина и Валентины Владимировной Терешковой, первых землян в космосе, в более поздней версии оказался портрет некоего темнокожего космонавта с нимбом над головой. Фанаты посчитали кощунством удаление из игры этих людей, обвинив Bethesda в переписывания истории и цензуре.
Как оказалось, портрет никто не удалял. Он по-прежнему висит в штаб квартире, просто в другом месте, рядом с остальными портретами. Примечательно, что сам портрет основан на реальной фотографии Юрия Алексеевича с той лишь разницей, что его лицо не озаряет знаменитая улыбка.
Другая радость для почитателей советского космического наследия заключается в том, что в честь Гагарина в игре названа целая планета.
Информации о портрете Валентины Терешковой в игре пока что нет.
Starfield уже вышел в ранний доступ. Игра выйдет для всех 6 сентября. Русского языка (по крайней мере на релизе) не будет.
Первого космонавта вернули и это хорошо, но вот язык, на котором он говорил - нет))
Всем известно, что Гагарин говорил на основном галактическом языке
это не галактический язык, это какойто кринж латинский.
Как раз такие это галактический язык !
Радует что хоть немного но осталось в них человечности, ещё не всё прополитили в своей жизни 😅
Не понял за что тебя минусят. Ибо решение в итоге они приняли правильное. Что касается символа СССР, то это уже другой вопрос.
бесчеловечные твари они.
Да они трави полные ибо самый известный образ Гагарина забрили, а в место него запихали малоизвестный портрет да ещё и серых тонов, что бы в глаза не бросался..
Какого символа?
хз, при чем тут "человечность" к портрету? как будто они были обязаны добавить портрет Гагарина
А Терешкова и не заслужила ничего. Всё наследие было растоптано
А что она сделала?
ничего хорошего
Цензура может быть даже в том виде, что самый известный образ Гагарина был заменён на малоизвестных портрет, что бы игроки его просто не заметили. Гагарин в шлеме и с улыбкой это презентабельный образ знаменитого советского космонавта, а то что есть сейчас, это должно храниться в домашнем архиве или гос музеях но не в игре.
Полюбому это цензура и попытка гладить углы формально..
Ужас! Нет русского языка. Нет "правильного" Гагарина. Что эти американцы позволяют себе в своей игре?.. Я думаю, что нужно официально запретить продажу этой игры в РФ.
Это была просто неправильная реклама.
О, уважаю, братишка!
Модами поправят.
Нужен мод который заменит портрет Гагарина на такой:
Автор фото с сайта Роскосмоса взял? СССР замазали на каске.
Если вы не знаете историю надписи, то советую погуглить почему на одних фото нет, а на других есть. Интересная история.
Гагарин про нас давно уже всё сказал: Поехали!
За Юру рад. А Терешкову и не надо, она сама свой подвиг растоптала и унизила.
Чем унизила?
Всем, тем, что делала после 90-х.
И что она делала?
Письма себе писала.
Она превратилась в политическую проститутку задолго до 90х.
Отвратительно, будто бы специально рисовали чтобы получилось хуже. И уши более лопоухие, и двойной подбородок пририсовали. А выражение лица будто не может вспомнить, выключил ли дома утюг или нет. Неужели его подвиг там мазолит глаза? Да уж...
Это от зависти у них … что не смогли первые
Так буквально это портрет
Сравни, на реальном изображении у него правильные пропорции лица. Да второй подбородок есть, но и сам он слегка в весе. У Беседки же он худой, и с еще большим двойным подбородком, визуально больше раза в два. Про уши говорил, улыбки нет, и взгляд какой то пустой , в отличии от реального снимка. Ну и про то что он помимо всего прочего не похож, совсем другой человек. И хочешь сказать они неосознанно так рисовали? Художник явно хотел показать его в неприглядном виде
Я бы очень хотел узнать что за художник это рисовал, и что у него было на уме в тот момент
вау сколько садомазо в комментах))) так ненавидите запад и разрабов,дык играйте только в отечественные игры,ездите на жигулях и уралах,смотрите отечественные фильмы и вообще выкинте мобилы и пк в окно,в чем проблема то)))
В отличии от тебя у нас нет никаких проблем, у нас есть личное мнение.
личное мнение это ненависть и злоба к их игре?))) но при этом все равно будете ненавидеть и играть?это уже шизофрения или садомазохизм!
Да, удивляют такие доморощеннные хейтеры, которые ненавидят запад, но активно юзают западные продукты, лицемеры позорные.
Сам ты позорный лицемер, во-первых за все продукты плачу деньги.И это мои личные вещи.Во-вторых мне насрать где и кем они сделаны.Когда запад пользует наши ресурсы они не лицемеры позорные.Вы просто тупые малолетние придурки, ну а если ещё и великовозрастные, то просто тупые уже по жизни.
Что, пригорел от правды, лицемер?)))
Запад за ваши ресурсы тоже платит вам баксы
Слава богам! Я думал у них яиц не хватит против повестки пойти. Ну Бесезда, удивила.
Что вы хотели от сатанистов? У нас в своей стране драпируют мавзолей, сносят памятники и ставят фашистам.
А сам ставит имя и фото военного преступника.
И что? Гордые, сильные и независимые игроки, которых это волновало, уже приняли мощное решение не играть в эту игру из-за отсутствия русского языка, из-за "неуважения". Будут теперь знать как прятать от них Гагарина... и русский язык.
Слишком толсто, низачот.
Странно, что люди не понимают очевидную иронию.
ох радость то какая, гордость распирает. теперь осталось подождать пару лет перевода на русский и тогда точно поиграю
А причём здесь "гордость"?? Человек был первопроходцем для всей Планеты, для Советов в частности, для людей.
Городость от того что мы все прое6али, Юра бы нами точно не гордился
Ну что значит мы? Мир меняется, хочешь его улучшить - начни с себя. Проектируй космические корабли или хотя бы внутренние системы для них, что мешает? Или ты так, поворчать и дальше на диван? Ну так все могут, красоты тебе это не делает
Вот поддерживаю. Любят такие как этот выше слова "мы, все, всё, никто". Любят очень за других высказываться. А вот что либо поменять в жизни этих всех, да хотя бы и в своей - это с проперженного дивана встать надо
Хз хз я союз не разваливал и за Горбачева с Ельциным не голосовал, ничего сказать не могу