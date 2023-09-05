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Starfield 06.09.2023
6.8 1 128 оценок

Похоже, Bethesda готовит крупный патч первого дня для Starfield с исправлением ошибок

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Gutsz
Новости

Через 24 часа должен состояться полноценный выход масштабной ролевой игры Starfield на ПК и консолях Xbox. В честь надвигающегося релиза игры разработчики из Bethesda, вероятно, готовят объемный патч первого дня с исправлением багов и технических проблем. Намеки на будущий апдейт были найдены в цифровом магазине Steam, в базе данных которого был заменен практически каждый файл Starfield.

Пользователи обратили внимание на активность разработчиков Bethesda через аналитический портал SteamDB, который отслеживает базу данных Steam. Судя по записям на сайте, последние несколько часов авторы игры заменяют большинство оригинальных файлов Starfield.

Это не похоже на обычную замену сборки или актуализацию данных. Под заменой попадают целые пакеты различных данных, включая объемные файлы. Это прямо намекает на предстоящий патч для игры, который выйдет вместе с полноценным релизом. Как ожидается, патч будет объемным и затронет каждый аспект космического экшена.

Starfield выйдет окончательно уже 6 сентября на ПК и консолях Xbox. Получить копию игры в Steam можно у нас на сайте, если воспользоваться бонусами.

22
48
Комментарии: 48
Ваш комментарий
OculusMortem

Так багов же нет

11
wdymBro

Баги есть, хотя тот факт сколь их количество мизерно на фоне бг3 и киберпанка действительно поражает.

Игру можно даже пройти от начала и до конца еще до релиза без проблем.

4
Fenharell wdymBro

А ты смешной, баг овнет, ага. Тут вся игра как 1 баг большой

1
Skorskis wdymBro
1
wdymBro Skorskis

Слови этот же баг завтра, после релиза и сегодняшнего патча. Спасибо. Пока.

0
dangerous_beast wdymBro
Игру можно даже пройти от начала и до конца еще до релиза без проблем.

Проблема в том, что придется спать меньше и до оф релиза придется употребить немало энергетиков, а по окончанию получишь психическое расстройство и отказ жизненно важных органов. Ахаах :)

0
DemandingRufus

Надеюсь, что починят сломанный ИИ врагов, а то каждый пятый ведёт себя неадекватно.

7
Папел

Ещё скажи, что загрузки уберут😂

5
Сергей Понащенко

Я надеюсь, что хотя-бы оптимизацию поправят. Все таки офф релиз как никак. Для простых смертных, так сказать)) у кого видяхи не 4080-4090.

6
Fenharell Сергей Понащенко

Лол с чего бы.

0
warp 37

Отлично. Оптимизация в игре просто ужасная.

4
Big and Fat

Вряд ли этот патч ее сильно улучшит. Если только графон еще сильнее порежут...

2
OculusMortem Big and Fat

Куда сильнее спрайтовых пиксельных деревьев и кустов?

2
Lvinomord

Ну если даже ты пишешь, что оптимизация ужасна,то значит это действительно так)

0
askazanov

Отлично! Жду ещё месяц, потом опробую )

3
Fiesta02

я месяца 4-6 возьму на ожидание. По началу, как правило, правят просто баги и производительность. Чуть позже вносят изменения различные и т.д.

2
DenisVTR

Всё таки хорошо что решил подождать релиз хоть игра уже скаченная лежит. Заодно и перевод обновят ещё.

3
Кей Овальд

Эта игра не про патчи (с)

2
hrebet1

И этого дурачка искусственного VAC-ю научат не топтаться перед носом ГГ при перестрелках (ко всем прочим хотелкам, озвученным ранее)..

1
Rаyden

С чего бы это вдруг? Ты в прошлые игры что-ли не играл? Это фирменная фишка! Особенно, когда высматриваешь врагов через оптику и только готовишься выстрелить и тут - оппа! ровно в месте прицела голова напарника всплывает!

1
Сергей Понащенко

Ну это очевидно, что с релизом должен быть патч.

0
Китобой на Луне

Спасибо обладателям раннего доступа за бета-тест!

0
Total Craft

так ты же среди них..

0
wdymBro

Это вы еще игроков в бг3 не видели...

0
Fenharell wdymBro

Так в бг3 все нормально даже без патчей

-1
wdymBro Fenharell

Если не считать миллионов багов и даже те которые ломают сейвы и убивают прохождение то да, это норма.

-1
Fenharell

Игру перенесли на год+ и уже какие то патчи лепят, топ

-1
AndralStormborn

БГ3 тоже переносили сколько раз, а все равно с кучей багов вышла.

0
Уильям Аркетт

а то было бы гораздо хуже

0
Пэцка Глазэк

там патч на 86 гигов ахвахвха удачи поиграть предскачавшим)

-2
TAPAKAH222

Это обычное дело, когда из-за исправления какой-то мелочи ты должен качать всю игру, так как это затрагивает всё.

0
Пэцка Глазэк TAPAKAH222

вся игра 125 весит, я то просто боюсь что они урезать могут а то у многих она не тянет это будет печально

0
TAPAKAH222 Пэцка Глазэк

Посмотрите сколько весят текстуры.

0
Fenharell TAPAKAH222

Нет, это руки у разрабов из жпы. В ммо не надо ничего перекачивать

0
TAPAKAH222 Fenharell

Ну, для разработчиков так проще, когда просто меняют все файлы, а не исправляют что-то в старых.

0
TitanSteel

Неужели. А эти странные лица они пофиксят?

-2
Skorskis
А эти странные лица они пофиксят?

Зачем? Норм все там с лицами!

1
TitanSteel Skorskis

Теперь понятно чем они вдохновлялись при создание столь "прекрасных" лиц.

0
CAN I HABE PIZZA PLS

А ты сам такие виде в игре? Хотя, уверен, у тебя и игры-то даже нет. Очередной подсирала. Форсите эти картинки, сделанные хз на каких настройках вообще, и обмазываетесь гoвной.

0
wdymBro

Как и было обьявлено, игра вышла только в раннем доступе. Релиз будет завтра. Размеры патчей этому доказательство.

И это только начало путешествия длинной в 10 лет, и до релиза тес6 игра, как ей и положено, будет оставаться ЛУЧШЕЙ игрой беседки и ЭТАЛОНОМ игр в открытом мире (после скайрима конечно же)!!!

-2
Luis_Se

Как бы ни ругали, а другой такой игры нет и не будет долго

3
Fenharell Luis_Se

Такой убогой? Это верно

0
Skorskis
ЭТАЛОНОМ игр в открытом мире
2
DenisVTR

Так он уже вышел?

0
wdymBro Skorskis

Я начинал играть в бг3 до первой шутки ниже пояса, вышел через час (

0