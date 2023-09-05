Похоже, Bethesda готовит крупный патч первого дня для Starfield с исправлением ошибок

Через 24 часа должен состояться полноценный выход масштабной ролевой игры Starfield на ПК и консолях Xbox. В честь надвигающегося релиза игры разработчики из Bethesda, вероятно, готовят объемный патч первого дня с исправлением багов и технических проблем. Намеки на будущий апдейт были найдены в цифровом магазине Steam, в базе данных которого был заменен практически каждый файл Starfield.
Пользователи обратили внимание на активность разработчиков Bethesda через аналитический портал SteamDB, который отслеживает базу данных Steam. Судя по записям на сайте, последние несколько часов авторы игры заменяют большинство оригинальных файлов Starfield.
Это не похоже на обычную замену сборки или актуализацию данных. Под заменой попадают целые пакеты различных данных, включая объемные файлы. Это прямо намекает на предстоящий патч для игры, который выйдет вместе с полноценным релизом. Как ожидается, патч будет объемным и затронет каждый аспект космического экшена.
Starfield выйдет окончательно уже 6 сентября на ПК и консолях Xbox. Получить копию игры в Steam можно у нас на сайте, если воспользоваться бонусами.
Так багов же нет
Баги есть, хотя тот факт сколь их количество мизерно на фоне бг3 и киберпанка действительно поражает.
Игру можно даже пройти от начала и до конца еще до релиза без проблем.
А ты смешной, баг овнет, ага. Тут вся игра как 1 баг большой
Слови этот же баг завтра, после релиза и сегодняшнего патча. Спасибо. Пока.
Проблема в том, что придется спать меньше и до оф релиза придется употребить немало энергетиков, а по окончанию получишь психическое расстройство и отказ жизненно важных органов. Ахаах :)
Надеюсь, что починят сломанный ИИ врагов, а то каждый пятый ведёт себя неадекватно.
Ещё скажи, что загрузки уберут😂
Я надеюсь, что хотя-бы оптимизацию поправят. Все таки офф релиз как никак. Для простых смертных, так сказать)) у кого видяхи не 4080-4090.
Лол с чего бы.
Отлично. Оптимизация в игре просто ужасная.
Вряд ли этот патч ее сильно улучшит. Если только графон еще сильнее порежут...
Куда сильнее спрайтовых пиксельных деревьев и кустов?
Ну если даже ты пишешь, что оптимизация ужасна,то значит это действительно так)
Отлично! Жду ещё месяц, потом опробую )
я месяца 4-6 возьму на ожидание. По началу, как правило, правят просто баги и производительность. Чуть позже вносят изменения различные и т.д.
Всё таки хорошо что решил подождать релиз хоть игра уже скаченная лежит. Заодно и перевод обновят ещё.
Эта игра не про патчи (с)
И этого дурачка искусственного VAC-ю научат не топтаться перед носом ГГ при перестрелках (ко всем прочим хотелкам, озвученным ранее)..
С чего бы это вдруг? Ты в прошлые игры что-ли не играл? Это фирменная фишка! Особенно, когда высматриваешь врагов через оптику и только готовишься выстрелить и тут - оппа! ровно в месте прицела голова напарника всплывает!
Ну это очевидно, что с релизом должен быть патч.
Спасибо обладателям раннего доступа за бета-тест!
так ты же среди них..
Это вы еще игроков в бг3 не видели...
Так в бг3 все нормально даже без патчей
Если не считать миллионов багов и даже те которые ломают сейвы и убивают прохождение то да, это норма.
Игру перенесли на год+ и уже какие то патчи лепят, топ
БГ3 тоже переносили сколько раз, а все равно с кучей багов вышла.
а то было бы гораздо хуже
там патч на 86 гигов ахвахвха удачи поиграть предскачавшим)
Это обычное дело, когда из-за исправления какой-то мелочи ты должен качать всю игру, так как это затрагивает всё.
вся игра 125 весит, я то просто боюсь что они урезать могут а то у многих она не тянет это будет печально
Посмотрите сколько весят текстуры.
Нет, это руки у разрабов из жпы. В ммо не надо ничего перекачивать
Ну, для разработчиков так проще, когда просто меняют все файлы, а не исправляют что-то в старых.
Неужели. А эти странные лица они пофиксят?
Зачем? Норм все там с лицами!
Теперь понятно чем они вдохновлялись при создание столь "прекрасных" лиц.
А ты сам такие виде в игре? Хотя, уверен, у тебя и игры-то даже нет. Очередной подсирала. Форсите эти картинки, сделанные хз на каких настройках вообще, и обмазываетесь гoвной.
Как и было обьявлено, игра вышла только в раннем доступе. Релиз будет завтра. Размеры патчей этому доказательство.
И это только начало путешествия длинной в 10 лет, и до релиза тес6 игра, как ей и положено, будет оставаться ЛУЧШЕЙ игрой беседки и ЭТАЛОНОМ игр в открытом мире (после скайрима конечно же)!!!
Как бы ни ругали, а другой такой игры нет и не будет долго
Такой убогой? Это верно
Так он уже вышел?
Я начинал играть в бг3 до первой шутки ниже пояса, вышел через час (