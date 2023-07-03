Похоже, что Starfield будет поставляться в комплекте с процессорами AMD Ryzen 7000 ©

Если вам нужен новый процессор для своего ПК, может быть, не стоит пока нажимать кнопку "купить сейчас". Похоже, что AMD запланировала выпуск комплекта со Starfield, в котором игра будет поставляться в комплекте с процессорами Ryzen 7000.

Впрочем, пока неизвестно, каковы именно требования для получения предстоящей ролевой игры от Bethesda и время, в течение которого предложение будет актуальным. Вероятно, в ближайшем времени состоится анонс данной акции, учитывая, что в результате утечки из американского интернет-магазина Newegg стали известны предстоящие планы AMD.

AMD является официальным партнером Starfield, и это означает, что геймеры могут ожидать поддержку FSR 2.0 (Fidelity FX Super Resolution 2.0) уже в день релиза, 6 сентября.

В тоже время, большое количество ПК-геймеров были разочарованы, узнав, что именно AMD станет эксклюзивным партнером Starfield для ПК. Дело в том, что AMD якобы препятствует внедрению технологи DLSS от NVIDIA (которая выглядит лучше, чем FSR) в большинстве спонсируемых ею игр.