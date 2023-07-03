Похоже, что Starfield будет поставляться в комплекте с процессорами AMD Ryzen 7000

Если вам нужен новый процессор для своего ПК, может быть, не стоит пока нажимать кнопку "купить сейчас". Похоже, что AMD запланировала выпуск комплекта со Starfield, в котором игра будет поставляться в комплекте с процессорами Ryzen 7000.
Впрочем, пока неизвестно, каковы именно требования для получения предстоящей ролевой игры от Bethesda и время, в течение которого предложение будет актуальным. Вероятно, в ближайшем времени состоится анонс данной акции, учитывая, что в результате утечки из американского интернет-магазина Newegg стали известны предстоящие планы AMD.
AMD является официальным партнером Starfield, и это означает, что геймеры могут ожидать поддержку FSR 2.0 (Fidelity FX Super Resolution 2.0) уже в день релиза, 6 сентября.
В тоже время, большое количество ПК-геймеров были разочарованы, узнав, что именно AMD станет эксклюзивным партнером Starfield для ПК. Дело в том, что AMD якобы препятствует внедрению технологи DLSS от NVIDIA (которая выглядит лучше, чем FSR) в большинстве спонсируемых ею игр.
Ух, можно будет на встроенной в процессор видеокарте запустить игру, главное не забыть про две плашки ОЗУ с подсветкой.
4090 по цене игры бы
Если я вижу, что у выходящей игры коллаб с АМуДе - я внутренне вздрагиваю.
Как же рвет курткофанатов
Видеокарты без длсс неожиданно не так хороши оказывается
Вот если амд сделают фср 3 с генерацией кадров общедоступной, то это вообще будет эпик и просто унизит инвидию за то что они выпускают припреетарные технологии и только в ограниченно поддерживаемых поколениях видях
Все так ссуца на эту генерацию кадров, забывая про импутлаг. если у тебя 20 фепсов в игре, а нарисует "фейковых" 200 с уг управлением.
Сам придумал эту мысль, не считая последний спорный «выкидыш», я про 4060, вся линейка хороша, а флагманы весьма удачны по производительности )
На картах вощможностью генерации кадров не бывает 20фпс в играх
Amd не умеет в видеокарты и драйверы у них отстой p.s. nvidia forever !
"Amd не умеет в видеокарты и драйверы у них отстой p.s. nvidia forever" - ну тут как бы все понятно) Именно по этому каждое их поколение на порядок интереснее и производительнее чем у нвидии? Ну а крыть зеленые огрызки наличием длсс этот тот еще кринж, ибо карты просто не тянут свои же убер технологии, которые мы так и не увидели за 4+ года.